Elena Strato: "Germania trebuie să devină mai verde"

”Am mers la vot și în Napoli, când eram în concediu, pentru alegerile din România. Prin ploaie, 3 km pe jos - era o ploaie torențială. Mi se pare o datorie morală și civică, e un drept fundamental pe care nu ar trebui să-l neglijăm - o obligație morală”, îmi mărturisește foarte convinsă Elena Strato din Dortmund.

Elena are 34 de ani, este consilier pe dreptul muncii în landul Renania de Nord-Westfalia și a venit acum 11 ani în Germania, cu două burse: una oferită de Clubul de Presă Braunschweig și a doua, o bursă DAAD.

Și apoi a rămas aici.

Ce sperați să se schimbe în Germania, după alegerile de duminică?

Îmi doresc să se schimbe mai multe lucruri: îmi doresc să se schimbe politica pentru protejarea drepturilor angajaților, să fie mai puternică. De exemplu, creșterea salariului minim pe economie: 9.60 € brut, în Germania, mi se pare foarte puțin și nu asigură un trai decent. Vedem că există o diferență mare între clasele sociale. Este ca o foarfecă ce se deschide. Diferența dintre cei care câștigă mai mult, clasa de mijloc și cei care câștigă foarte puțin și sunt în situații precare, devine din ce în ce mai mare.

Aș vrea mai multe tarife colective pentru domeniile de activitate, contracte pe perioadă nedeterminată, și o reglementare a ceva ce este în strânsă legătură cu salariile și nivelul de trai - piața imobiliară - care este foarte tensionată acum. Chiriile cresc și multe familii sunt nevoite să se mute, de aceea îmi doresc o serie de măsuri de reglementare a creșterilor rapide și enorme a chiriilor.



Îmi doresc ca teme precum schimbările climatice și tranziția energetică să ocupe un loc prioritar pe agenda politicii și să se ia mai multe măsuri pentru a reduce poluarea și încălzirea globală, deteriorarea naturii și a mediului în care trăim. Am văzut la inundațiile de anul acesta din Germania, ce consecințe dramatice are această neglijare a temelor foarte importante și a mediului în care locuim. Și îmi doresc pe punctul acesta, clima, să se schimbe și să se accelereze măsurile.

Care din problemele menționate mai sus vă afectează în mod particular?

Schimbările climatice ne afectează pe toți, vedem că avem schimbări dramatice de temperatură și mediul în care trăim devine mai nesigur. Persoanele care credeau că au un spațiu sigur de locuit, au observat că s-ar putea să nu mai aibă unde trăi. Și asta este o problemă pe care o avem la picioarele noastre.

Piața imobiliară cred că influențează pe toată lumea. Chiriile sunt mari și, neexistând o reglementare din partea statului, mulți oameni sunt nevoiți să meargă în cartierele mărginașe și acolo apare o altă problemă, care pe mine mă afectează direct: mobilitatea.

Dacă încercăm să ne îndepărtăm de mașină, există în orașele care nu sunt mari, sau chiar în zona rurală, o mare problemă cu mobilitatea, cu mijloacele de transport în comun, care nu vin destul de des, sau nu sunt bine coordonate între ele și nu reprezintă o opțiune reală pentru oamenii care locuiesc în aceste zone. Deci, ei au nevoie neapărat de o mașină .

Și eu sunt navetistă, lucrez în tot landul NRW (Renania de Nord-Westfalia - n.red.) și mi se pare urgent să lucrăm la mobilitatea ca alternativă, departe de mașină, prin mijloace de transport în comun bine puse la punct, la prețuri acceptabile precum și piste de biciclete, care să fie întreținute și dezvoltate mult mai mult.

Ați vorbit despre ce sperați să se schimbe după alegerile de duminică, în acest context care sunt problemele cu care se confruntă Germania la ora actuală?

Evident că ceea ce sper eu să se schimbe se suprapune în mare parte cu problemele actuale cu care Germania se confruntă. O mulțime de lucruri funcționează bine în Germania și e bine să articulăm asta, însă, sunt multe domenii unde este loc de mai bine și unde ritmul trebuie accelerat. Sunt necesare noi strategii și schimbări. Pandemia a accentuat această nevoie în domeniul digitalizării. Prea multe procese de lucru sau comunicarea cu instituțiile de stat au loc încă prin intermediul scrisorilor sau a faxului, emailul încă nu este peste tot recunoscut ca o alternativă de comunicare. Deci avem nevoie de o de-birocratizare și de o înlesnire pentru cetățeni.

Germania trebuie să devină mai verde. Mult timp a fost inactivă în contextul politicii privind mediul și clima. E nevoie de alte concepte de mobilitate.

Chiriile și prețurile au crescut vertiginos și din punctul meu de vedere multe familii care câștigă salariul minim pe economie, sau lucrează în domenii necalificate, au mari probleme în a-și plăti chiria. Dacă au și copii, atunci au nevoie de ajutorul statului pentru a se putea întreține.

O altă problemă o regăsesc în politica de familie. Nu sunt rare cazurile în care unul dintre părinți este nevoit să stea o perioadă mai lungă acasă fără a avea dreptul la plata concediului postnatal, sau acest părinte reduce mult orele de lucru, sau poate chiar își pierde jobul pentru că nu există locuri la grădiniță sau la after school pentru copii. Și atunci este nevoie de strategii care să rezolve această inegalitate, care se va reflecta mai târziu, la pensie, acești oameni contribuind foarte puțin, sau deloc, în această perioadă.

Și dacă ar fi să mă gândesc la niște probleme personale, mi-ar fi foarte greu, mă simt foarte bine aici, în Germania. Cred că o problemă ar fi cea în legătură cu mobilitatea. Zilele sunt lungi pentru că folosesc mijloacele de transport în comun și dacă nu am conexiunile potrivite, se ajunge la multe ore de așteptare în timpul săptămânii.

Pe plan personal, este greu, chiar dacă lucrez aici de mai multă vreme, să creez relații de prietenie care să dureze mai mult. Această deschidere față de persoane noi: nu neapărat faptul că vii din altă țară, dar a lega prietenii pe termen lung durează foarte mult și este greu să ajungi la astfel de relații cu persoanele care sunt născute aici. Asta mi se pare păcat, însă odată ce această relație există, ea este durabilă, este foarte specială și de calitate. Lipsește ceea ce poate ai în alte țări: o deschidere de a comunica, de a interacționa mai ușor pe plan social și pe plan privat, de a te conecta mai bine, de-a intra în anumite cercuri de prieteni.

Ce v-a determinat să rămâneți aici, în Germania?

Eu mă simt respectată ca cetățean, în Germania. Am senzația că în multe situații în care există un management al calității, există birouri și instituții cărora mă pot adresa, deci problemele mele sunt luate în serios. Există un sistem care funcționează de cele mai multe ori, clar sunt și excepții în Germania.

Mi se oferă posibilitatea să fiu cine vreau, să gândesc cum vreau, nu mai sunt străină și am o libertatea aparte. Poate că în România aș fi putut trăi destul de bine, cu un salariu destul de bun, însă sistemul în sine este un criteriu care mă face să rămân aici.

Noi consiliem, într-un proiect al Ministerului Muncii în NRW persoane din România și din Bulgaria, pe dreptul muncii, ceea ce pentru mine e un lucru important pentru că așa am contact direct cu România și nu am conștiința încărcată că am plecat din țară - ajut și eu pe altă parte.