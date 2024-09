Interviu DW: Elena Lasconi - și primar, și președinte?

Personaj în centrul mai multor controverse, cu o carieră politică fulminantă în doar patru ani, Elena Lasconi crede că va fi titulara scaunului de la Cotroceni.

În interviul care urmează, doamna Lasconi vorbește despre realizările din primul mandat, care sunt vizibile, dar și de multe proiecte, deocamdată pe hârtie sau doar pe suport verbal. În eventualitatea, inedită, în care ar ajunge președinte, proiectele primăriței Lasconi vor fi, după obiceiul locului, istorie.

DW: Doamna Elena Lasconi, ați câștigat în urmă cu patru ani primăria municipiului Câmpulung fără să vă cunoască aproape nimeni. Să începem cu începutul. Ce proiecte ați dus la bun sfârșit în primul mandat?

Elena Lasconi: Mai întâi, am dat o nouă înfățișare emblemei orașului, Bulevardul „Pardon“, un proiect blocat la Compania Națională de Investiții de vreo 14 ani. Am făcut multe parcuri și terenuri de joacă pentru copii. Am finalizat cu fonduri europene infrastructura celor două spitale pe care le are Câmpulungul și mă pot lăuda că sunt primele spitale din România care au instalația electrică și cea de fride medicale schimbate în totalitate. La Câmpulung n-or să moară pacienți arși de vii așa cum s-a întâmplat în alte spitale din România. Unul dintre cele mai mari proiecte pe care le-am realizat, fără să afectez bugetul, pentru că noi suntem o primărie săracă, este introducerea a peste 55 de kilometri de conductă de gaz. Ca să vă faceți o idee, înaintea mea, în ultimii 20 de ani, s-au introdus 5 kilometri, pe banii câmpulungenilor.

Clădire de patrimoniu din centrul municipiului Câmpulung Muscel Imagine: George Arun/DW

Am extins canalizarea în zona defavorizată a Câmpulungului pe străzi uitate de la începutul anilor ᾿80, străzi de pământ pe care le-am și asfaltat. Am construit un centru medico-social cu fonduri europene și o școală făcută ca la carte.

Ce este acest centru medico-social și cui folosește?

Centrul e făcut într-o altă zonă defavorizată a Câmpulungului, unde va fi un cabinet de psihologie care e deja finalizat ca lucrare, un cabinet de stomatologie pentru oamenii care trăiesc în zona respectivă. Există psihologi care pot să-i sprijine pe copiii care au părinții plecați la muncă în străinătate. Am făcut un serviciu care încă se desfășoară până la finalul anului prin care se pune la dispoziția oamenilor care nu se pot deplasa asistență medicală la domiciliu. Am pregătit oamenii, și nu doar pe tineri, pentru primul interviu în căutarea unui loc de muncă și i-am ajutat inclusiv cu îmbrăcăminte.

Doamna Lasconi, Câmpulungul are un potențial uriaș pentru turism. În urmă cu doi ani mi-ați acordat un interviu tot pentru Deutsche Wele și mi-ați spus atunci că dezvoltarea turismului este miza principală a mandatului. Cine trece acum prin Câmpulung vede că de fapt lucrurile sunt neschimbate în această direcție.

Dimpotrivă, s-au făcut pași uriași. Am reușit să depunem, am avut inclusiv hotărârea Consiliului Municipal, pentru a face un studiu pe care să-l susținem și acum este la ministere pentru avizare pentru ca municipiul Câmpulung să devină stațiune turistică de interes local. Dorința mea este să ajungă stațiune balneo-climaterică.

Clădirea în paragină a fostelor băi publice din Câmpulung Muscel Imagine: George Arun/DW

Totuși, concret, ce ați făcut pentru explorarea și exploatarea potențialului turistic al zonei?

Sunt multe lucruri la care lucrez acum, de regenerare urbană, de mobilitate urbană, vreau să facem piste de biciclete. Știți care e ideea? Viziunea mea este că îmi doresc o comunitate unită, așa cum îmi doresc și o țară unită. Locurile astea, spațiile verzi, parcurile, Bulevardul „Pardon“, pistele de biciclete, evenimentele pe care le organizez, toate contribuie la formarea unei comunități unite. Este esențial să vorbești și să socializezi, pentru că în momentul când am venit eu primar foarte multă lume mergea pe stradă cu capul plecat, copiii stăteau numai cu ochii în telefon sau tabletă. Acum îi vezi că merg pe bicicletă, merg în spațiile de joacă, sunt cu totul altfel.

Știu din statistici că mulți câmpulungeni au părăsit orașul pentru a lucra în străinătate, în condițiile în care Câmpulungul e un oraș captiv sărăciei, după ce uzinele ARO și Combinatul de fibre sintetice și-au închis porțile și au fost vândute la fier vechi. Numai uzinele ARO aveau până în 1990 peste 15.000 de angajați, e adevărat, o bună parte veneau din satele și comunele învecinate. În 1992 Câmpulungul avea peste 44.000 de locuitori, pentru ca recensământul din 2021 să indice puțin peste 27.000. După trei ani, probabil că numărul câmpulungenilor e și mai mic.

Eu știu că s-au întors mulți câmpulungeni acasă, și asta mă bucură până la lacrimi. Deja de când sunt primar s-au dublat prețurile și la apartamentey, și la case. S-a văzut că se mișcă lucrurile, că fac proiecte, că vin în întâmpinarea oamenilor. Vreau o comunitate unită, cum v-am mai spus.

Bloc din Câmpulung Muscel în care perioada comunistă încă trăiește Imagine: George Arun/DW

Că tot suntem la capitolul locuințe, ce faceți cu reabilitarea blocurilor și a clădirilor de patrimoniu? O serie de blocuri au, în loc de balcoane, sârme întinse pe care flutură hainele puse la uscat, inclusiv lenjerie intimă. Bănuiesc că prețurile nu s-au dublat și la aceste locuințe.

Blocurile de care vorbiți vor fi reabilitate termic și vor dispărea toate rufele pe care le vedeți acum. Imaginea orașului va fi cu totul schimbată, așa cum am demolat 1.700 de garaje și am făcut locuri de parcare civilizate și parcuri. La început oamenii mă urau, vă dați seama, dar acum toată lumea e mulțumită, mă întâlnesc cu oameni și îmi spun „S-a făcut lumină, vedem orașul“.

Să trecem la cariera politică. Ați fost cap de listă pentru alegerile europarlamentare și ați fost detronată, ca să spun așa, după ce ați spus la un post de televiziune că la referendumul pentru familie ați votat „DA“. Știm povestea și știm și că decizia conducerii USR a fost o lucrătură politică. Ulterior ați fost aleasă președintele partidului și desemnată candidat la fotoliul de la Cotroceni. Pe de altă parte, 70% dintre câmpulungeni v-au votat pentru un nou mandat. Nu credeți că-i trădați, dedicându-vă politicii?

Nu este trădare când vrei să continui să faci lucruri bune. Dar am observat că oamenii și-au pierdut încrederea, nu doar în instituțiile statului, ci mai ales în politicieni. Candidez pentru că am încredere în români și responsabilitatea mea este să ne luăm țara înapoi. La ora actuală avem un popor pentru stat și nu un stat pentru popor. Calitatea democrației depinde de felul în care sunt respectate minoritățile de orice fel. În ceea ce privește minoritatea sexuală, parteneriatul civil este un drept care trebuie respectat. Pe de altă parte, îi respect și îi voi reprezenta și pe membrii altor culte creștine, și pe cei care sunt musulmani, și pe cei care sunt atei.

Elena Lasconi candidează din partea USR la alegerile prezidențiale din 2024 Imagine: privat

Doamna Lasconi, sperați sau chiar credeți că veți intra în turul doi al alegerilor prezidențiale?

Cred în turul doi pentru că eu cred că voi fi președintele României. Să știți că eu mă văd foarte bine cum sunt, nu sunt cel mai bun economist, cel mai bun politician, nu știu ce trebuie să îndeplinești ca să fii politician, dar sunt o femeie care muncește foarte mult, sunt de bună credință, nu am un grup de interese în spatele meu, sunt singurul candidat pe centru-dreapta din România și, oricâte mizerii am auzit despre mine și o să mai aud până la alegeri, merg înainte cu capul sus pentru că știu că toată viața mea am dăruit și am muncit pentru ceilalți și iubesc țara asta.

Sunteți o adeptă a lucrului împreună. În cazul în care veți ajunge președinte veți avea, desigur, o echipă de consilieri, pe care îi veți alege în funcție de fișa postului. Toți președinții de până acum, inclusiv cel în funcție, au dovedit fie că și-au ales consilierii pe ochi frumoși, fie că nu au ținut cont de ei, fie și una și alta. Veți lucra în echipă, în cazul în care Cotroceniul vă așteaptă?

În primul rând, eu n-am să fiu o plantă. Toți președinții pe care i-am avut până acum, inclusiv cel care se află la final de mandat, au avut în politica externă o atitudine de ficus. La mine n-o să vedeți asta. Pe plan intern, o să creez un departament din consilieri la Cotroceni, nu mă împiedică nimeni s-o fac, pentru eficientizarea statului. Îmi doresc un stat mai suplu, iar în acest sens nu văd un guvern cu mai mult de 12 ministere, cum are Franța, care e de două ori mai mare decât România.

Crezul meu major e acela că rolul președintelui este să dea direcția morală a țării.

Elena Lasconi, de profesie jurnalistă, exercită al doilea mandat de primar al municipiului Câmpulung-Muscel. A fost aleasă președinte al USR și desemnată candidat la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie.

Interviu realizat de George Arun.