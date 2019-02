Electromobilitate și sustenabilitate: restructurarea VW

Uneori trebuie să te ciupești singur să fii sigur că nu visezi când auzi manageri de la Volkswagen rostind propoziții de genul: "Încălzirea globală se acutizează, iar VW este parte a problemei." Astfel s-a expimat Ralf Pfitzner, responsabil cu sustenabilitatea la concernul VW. Încă o afirmație similară: "Modelul ID. va fi prima mașină de serie produsă de concernul nostru a cărei construcție nu va genera poluare suplimentară." Această propoziție îi aparține lui Thomas Ulbrich, șeful diviziei de electromobilitate la Volkswagen.

Nu au trecut nici măcar patru ani de la scandalul fraudei cu emisiile nocive în care a fost implicat producătorul auto din Wolfsburg. Pagubele de imagine suferite și amenzile de miliarde plătite au aruncat aproape concernul într-o criză existențială. Până azi, scandalul a fost finalizat în instanță doar în SUA. Marile procese din Germania nici nu au început.

Herbert Diess, noul om număr unu la Wolfsburg, a ordonat concernului o "schimbare de paradigmă culturală". "Vom îndrepta firma spre mobilitatea curată" - așa sună indicația dată de Diess celor 650.000 de angajați ai VW din lumea întreagă. Pentru a-și îndeplini acest obiectiv, concernul ar plănui, conform unei relatări din "Spiegel", inclusiv introducerea unor impozite interne pe emisiile de CO2, cu scopul de a stimula angajații să vină cu soluții de reducere a acestor emisii poluante.

Companie nepoluantă până în 2050

Până în 2050, țelul Volkswagen ar fi să aducă emisiile de CO2 ale flotei sale auto spre zero. În plus, mașinile ar urma să fie produse fără a genera poluare suplimentară. Emisiile nocive produse ar urma să fie compensate de măsuri anti-poluare luate de VW.

"Dacă vrem să ne îndeplinim acest obiectiv, atunci trebuie să începem deja de acum schimbarea", spune Christian Senger, responsabil pentru gama e-mobility.

11 miliarde de euro vrea să investească VW până în 2023 în digitalizarea autoturismelor și a fabricilor sale și în crearea unui proces de producție neutru în ceea ce privește emisiile de CO2. Nouă miliarde din cele 11 sunt investiții directe în electromobilitate.

În prezent are loc restructurarea în acest sens a unei prime fabrici VW: la Zwickau (landul Saxonia), unde se produce modelul normal Golf, va începe de la sfârșitul anului producția noului model ID.. Acesta ar urma să fie punctul de plecare pentru o serie întreagă de automobile electrice marca VW.

Zwickau are rolul de laborator în tot acest dermes. Fabrica a fost deja în anii trecuți eficientizată din punct de vedere al consumului energetic. La un plus de producție de 3% înregistrat în ultimii opt ani, emisiile de CO2 au fost reduse cu 66%. Și asta nu e tot: Liendel Chang, care se ocupă de aspectele de mediu ale procesului de producție, spune că "totul este analizat în detaliu". De exemplu eficiența aerisirii și încălzirii halelor de montaj sau aprovizionarea cu aer sub presiune a liniilor de montaj: "Este vorba de părți din proces care nu reprezintă mai mult de 10% din consumul actual de energie."

Încă în stadiul de prototipuri: modele din seria ID. - în spate modelul ID., în mijloc ID.Crozz, la dreapta ID.Buzz

De la Zwickau în lume

Zwickau ar fi deschizătorul de drumuri, după care ar urma la rând rapid și alte fabrici: Emden, pe coasta Mării Nordului, unde acum se produce modelul Passat; Hanovra, unde se construiește Transporter; Mlada Boleslav în Cehia, de unde vine marca Skoda, deținută de VW; dar și două fabrici din China și fabrica americană din Chattanooga (Tennessee).

VW arată că, într-un prim pas, aprovizionarea cu energie a tuturor fabricilor concernului (și sunt peste 120 la nivel mondial) este asigurată deja în proporție de 37% din surse regenerabile. Dar finalizarea producției în fabrici este doar un aspect. Mai greu va fi cu furnizorii de piese de schimb. VW are nu mai puțin de 40.000 de astfel de furnizori la nivel mondial.

Ideea este însă crearea unui întreg proces de producție sustenabil. Și nu doar în ceea ce privește emisiile de CO2, ci și în legătură cu standardele sociale. Este vorba deci de schimbări adânci în procese complexe. "Lanțuri de aprovizionare sustenabile vor deveni un 'factor de igienă'", spune Marco Philippi, responsabilul cu achizițiile la VW. Obiectivul ar fi obligarea furnizorilor VW la adoptarea de practici sustenabile. "Furnizorii care nu vor respecta cerințele noastre vor fi excluși."

VW investește 1,2 miliarde de euro în fabrica sa de la Zwickau

Protecția climei, temă centrală în competiția economică globală

Desigur că toate acestea sunt deocamdată doar afirmații teoretice. De exemplu, producerea de oțel rămâne un proces care generează emisii serioase de CO2. Iar VW nu va putea cu siguranță să renunțe la furnizorii săi de oțel. O problemă similară se înregistrează în construcția bateriilor auto. Elementele de bază ale acestor baterii sunt procurate de VW în cea mai mare parte din Polonia, unde producerea de curent electric se bazează preponderent pe cărbune. Dar VW susține că furnizorii săi polonezi vor acoperi necesarul energetic în producerea bateriilor din electricitate obținută din surse curate.

Mai sunt încă foarte multe de făcut până la obținerea unui proces de producție neutru din punct de vedere climatic. Dar VW vrea să devină deschizător de drumuri în acest domeniu. Iar acolo unde obiectivele de sustenabilitate nu vor putea fi îndeplinite, concernul ar urma să investească în compensație în proiecte de protecția climei.

VW primește în acest sens sprijin de la Georg Kell, fost întemeietor și director al UN Global Compact - o inițiativă pentru economie sustenabilă sub egida ONU - azi purtător de cuvânt al consiliului de sustenabilitate al VW: "Doar prin decarbonizarea producției vor avea firmele o șansă în viitor. Aceasta va deveni o temă centrală în competiția economică globală."