Electoratul da o lectie PNL si USR: Nu exista cec in alb! (Ziare.com)

Iar electoratul a fost cat se poate de corect si a tras semnalul de alarma.



Liberalii au fost pe varf de val imediat dupa prezidentialele pe care Klaus Iohannis le-a jucat suficient de bine, impingand-o pe Viorica Dancila in turul al doilea, nu fara aportul substantial al USR/PLUS, care au incercat strategia de a vinde electoratului un produs publicitar, nu de a-i pune pe masa o oferta contractuala rezonabila. Insa toata punerea in scena de dupa s-a facut intr-un registru triumfalist.



Guvernarea Orban a fost prezentata din capul locului ca un provizorat, cu promisiunea ca inca o victorie la anticipate si atunci tara, odata depesedizata, va intra pe un fagas de insanatosire. Electoratului i se cerea sa accepte acest provizorat, in virtutea unui obiectiv mai bun pentru lume.



Felul in care acest obiectiv a fost comunicat si, mai ales, servit de actiuni concrete a transformat miza intr-una mai degraba electorala, iar alegatorii s-au simtit mult prea rapid si pe degeaba dusi de nas.



Care au fost aceste actiuni care, in perceptia oamenilor, contrazic tocmai scopul asumat si pentru care electoratului i se cerea nu doar ingaduinta, ci si sprijin?



1. "Descalecarea" din Moldova, adica discursul perceput ca fiind eminamente politicianist.



A fost in 24 ianuarie un avertisment pe care oamenii l-au transmis liberalilor si presedintelui Iohannis, ca asteapta actiuni palpabile, nu promisiuni politice de anvergura. Rolul promisiunii politice nu e de ignorat, dar el are efect de bumerang folosit imediat dupa alegeri, cand etapa e cea de livrare.

