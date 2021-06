Efort fără precedent al UE de redresare economică a Moldovei

Comisia Europeană a aprobat un plan de redresare economică pentru Republica Moldova, în valoare de 600 de milioane de euro. Banii vor fi oferiți condiționat în următorii trei ani ca asistență macrofinanciară, granturi și investiții. Moldova este singura țară din vecinătatea estică pentru care UE deschide o astfel de linie de finanțare.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Moldova se află la o răscruce de drumuri iar planul de redresare economică al UE constituie un efort fără precedent pentru a ajuta această țară pe calea recuperării și pentru a duce mai departe un program ambițios de reforme, în interesul cetățenilor. „Nu în ultimul rând, acest plan ilustrează forţa asocierii noastre şi solidaritatea în a combate împreună pandemia de COVID-19”, a subliniat Ursula von der Leyen.

E nevoie de un guvern pro-european care să asimileze banii

Anunțul Comisiei Europene vine în condițiile în care Moldova se află în plină campanie electorală, după ce președinta Maia Sandu a dizolvat Parlamentul. Banii europeni vor fi utilizați ca investiții în infrastructura rutieră din Moldova, în rețeaua energetică, în comerț și IMM-uri, educație, precum și în domenii precum reformarea justiției și combaterea corupției.

Potrivit președintei Maia Sandu, programul de investiții al UE va fi realizat în perioada 2021-2024, în strânsă cooperare cu statele membre ale Uniunii Europene și cu instituțiile financiare internaționale, prin intermediul Echipei Europa, precum și cu participarea investitorilor privați. Cele 600 de milioane de euro vor fi oferite în baza unor condiționalități stricte convenite de Uniunea Europeană și Republica Moldova.

În opinia analistului politic Ion Tăbârță, asistenţa UE va depinde foate mult „de culoarea guvernului pe care îl vom avea la Chişinău după alegerile parlamentare anticipate”: „Acele condiţionalităţi pe care le-a introdus UE în raport cu Moldova după furtul miliardului nu au dispărut nicăieri. În vechiul acord de împrumut şi de susţinere macrofinanciară pentru Republica Moldova, de 100 de milioane de euro, erau introduse o serie de condiţionalităţi politice care se referau la domenii-cheie, care ne-ar permite să vorbim despre o democratizare a sistemului politic din Moldova, inclusiv problemele endemice, cum ar fi justiţia și combaterea corupţiei. Dacă vom avea un guvern pro-european autentic, ce îşi doreşte reforme, UE va veni cu toată susţinerea pentru Moldova. Iar susţinerea pe care o are acum Maia Sandu - această deschidere - arată o dată în plus că blocajele apăreau din cauza politicienilor de la noi”, a comentat Tăbârță.

Siegfried Mureșan: Se datorează credibilității de care se bucură Maia Sandu

„Planul de relansare economică pentru Moldova, în valoare de 600 de milioane de euro, anunțat de Comisia Europeană, nu ar fi fost posibil fără colaborarea extrem de strânsă dintre președinta Maia Sandu și instituțiile Uniunii Europene. Credibilitatea de care se bucură la nivel internațional, precum și angajamentul puternic față de reforme au avut un rol foarte important în acordarea acestui sprijin”, a comentat președintele Delegației Parlamentului European pentru Relațiile cu Republica Moldova, Siegfried Mureșan.

Șeful diplomației de la București, Bogdan Aurescu, a menționat pe Twitter că „planul de 600 de milioane de euro al Comisiei Europene pentru Republica Moldova este o dovadă a solidarității UE cu cetățenii din Republica Moldova - un pas important pentru redresarea socio-economică pe termen lung”.

Premierul interimar, Aureliu Ciocoi, ministru de Externe al Republicii Moldova, a mulţumit Comisiei Europene pentru sprijinul generos oferit Moldovei: „Acesta vine într-un moment crucial în care ţara are nevoie de stabilitate economică şi dezvoltare”, a reacționat Ciocoi pe Twitter. El a precizat că autorităţile de la Chișinău „aşteaptă cu nerăbdare să lucreze îndeaproape cu Uniunea Europeană”.

Dragoș Tudorache: Condiționalitățile rămân aceleași - reformarea justiției și lupta cu corupția

Raportorul Parlamentului European pentru Moldova, Dragoș Tudorache, a explicat că, pentru a primi banii, autoritățile de la Chișinău trebuie să implementeze reformele structurale pe care UE le așteaptă de ceva vreme: justiția, lupta cu corupția si reforma administrativă sunt câteva dintre domeniile vizate. Potrivit lui Tudorache, trecutul negativ în accesarea fondurilor europene ar trebui să fie o lecție pentru accelerarea schimbărilor.

A reacționat și europarlamentarul roman Eugen Tomac. Potrivit lui, „în timp ce la Chișinău politicieni mărunți cu interese înguste mint cetățenii, îi induc în eroare și le promit un viitor lângă Rusia, de la Bruxelles vin mesaje clare și măsuri concrete de susținere pentru cetățenii Republicii Moldova”: „Jocul politic a intrat în linie dreaptă. Rămâne de văzut dacă de această dată vor învinge cei care își doresc să scriem împreună povestea viitorului Europei sau dacă vom continua să viețuim separat, pentru că așa o cere interesul Kremlinului”, a conchis Tomac.

La Chișinău, anunțul Comisiei Europene este exploatat de către politicieni și presa aservită în context electoral. Unii încearcă să-și aroge meritele, alții ar vrea să acrediteze ideea că sprijinul european nu se datorează Maiei Sandu iar cei din extrema stângă acuză UE și Occidentul că ar vrea să măgulească electoral moldovenii, ceea ce, în opinia lor, înseamnă amestec în treburile interne ale statului.