Efectul de bumerang al momentului cand presedintele Iohannis ne-a facut cu ochiul (Ziare.com)

Judecatorii CCR nu si-au motivat inca decizia, iar presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu va merge mai departe in procesul de desemnare a premierului pana cand nu vede argumentele.



Din decizia anuntata insa, motivele, cel putin scheletul argumentatiei, pot fi intuite. Dincolo de abuzul de interpretare al Curtii, care invalideaza practic orice posibilitate de a avea alegeri anticipate si trece astfel in nesemnificativ un atribut al presedintelui, "ceilalti", in principal artizanii contestarii la Curte ai desemnarii lui Ludovic Orban, si-au sutat singuri sistemul si s-au lasat astfel descoperiti.



Klaus Iohannis, care a intrat in cel de-al doilea mandat decis sa recupereze deficitul de putere din primul, marcat de cea de-a treia sansa data PSD-ului si de revocarea prin purtator din cuvant a Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA, tot in urma unei decizii a CCR, a tinut mortis sa isi aroge meritul de a ajunge la anticipate, simbolic impachetate drept ultima etapa din procesul de depesedizare a tarii. Aceasta vanitate de a obtine un profit de imagine a devenit o contra-munitie.



Ce spune CCR? Ca presedintele trebuie sa desemneze un prim-ministru capabil sa formeze in jurul Cabinetului propus o majoritate parlamentara. Or, cand presedintele anunta oficial, de la tribuna Cotrocenilor, ca alege acea varianta de premier care va fi in mod cert invalidata de Parlament, pentru ca doar asa se deschide calea alegerilor anticipate, el transmite in nota de subsol si mesajul ca nu vrea sa fie artizanul niciunei stabilitati politice, pentru ca asta ar insemna sa renunte la anticipate sau, in impachetarea de imagine, la depesedizare.



Iar majoritatea judecatorilor CCR a putut sa citeasca doar nota de subsol si sa o transforme in contra-argument.



In momentul in care presedintele ne-a facut cu ochiul, indemnandu-ne sa apreciem cacealmaua care va curata Parlamentul de majoritatea PSD, si-a subminat singur strategia.

