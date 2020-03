Educatia Juridica ar putea fi introdusa in scoli, acum e momentul: Cum sa respecti reguli despre care nu stii ca exista? (Ziare.com)

Ministerul Educatiei a lansat recent o consultare publica adresata profesorilor, parintilor si elevilor privind eliminarea unor discipline obligatorii din cele 18 de la gimnaziu, introducerea altora si reducerea numarului de ore. Consultarea publica se incheie pe 15 martie, dar pana atunci toti cei interesati isi pot spune parerea AICI sau AICI.



De ce ar fi nevoie de Educatie Juridica in scoli? Pentru ca de ani intregi vorbim despre coruptie si nedreptate sau despre rata ridicata a criminalitatii, asa ca a venit momentul sa ne protejam copiii invatandu-i din timp ce e bine si ce e rau, ce e permis si ce e interzis, dar si ce risca daca nu respecta "regulile jocului" in societate.



Conform statisticilor, in fiecare an aproape 4.000 de copii apar drept victime in dosare penale, iar circa 3.500 ca autori, numarul real fiind insa mult mai mare, iar trendul ascendent.



In plus, un adolescent invatat sa respecte legea are sanse mai mari sa fie un adult responsabil, iar mai multi adulti responsabili formeaza o societate mai buna pentru noi toti.



Despre introducerea Educatiei Juridice in scoli s-a mai discutat si in scurtul mandat al Guvernului Ciolos. In 26 martie 2016, a fost organizata la sediul MEN o dezbatere cu societatea civila pe tema "Rolul scolii in formarea tinerilor cetateni", dezbatere la care judecatorul Cristi Danilet a precizat, printre altele, ca "unul din patru adulti este implicat intr-un proces" si a subliniat ca "rolul preventiei este esential", motiv pentru care este necesar ca educatia juridica sa fie inclusa in curricula scolara.



Prezenta la acea dezbatere, Monica Anisie, pe atunci secretar de stat in MEN, a sustinut "formarea profesorilor pentru educatia juridica", conform minutei acelei intalniri. Astazi, Monica Anisie este ministrul Educatiei si decidentul principal in ceea ce priveste introducerea disciplinei Educatie Juridica in scoli.

