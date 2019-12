Educatia este in momentul de fata amenintare la adresa securitatii nationale. Presedintele Iohannis sa puna tema pe masa CSAT! Interviu

"Eu l-am votat clar pentru 'Romania educata'. Ne uitam ochi in ochi. Nu cred ca presedintele vrea sa tradeze votul meu si al altora. Votul meu este pentru scoaterea modelului educational din comunism, iar presedintele Iohannis (fie ca ii place, fie ca nu) este 'portdrapelul' in toata povestea asta - deopotriva simbolic, dar si actional.



Educatia, tema de securitate nationala!", subliniaza Marian Stas, profesor de matematici aplicate in politici publice la Harvard Kennedy School din SUA, trainer in procese de transformare organizationala si presedinte al Asociatiei Clubul Liderii Mileniului Trei, intr-un amplu interviu acordat Ziare.com.



Cateva dintre afirmatiile prof. Marian Stas:



- Educatia este singurul motor generator de resursa umana pentru fiecare generatie. Acesta este motivul pentru care tine de CSAT.



- Romania secolului XXI nu are cum functiona cu un model educational de secol XIX-XX, nici mental, nici functional.



- Modelul curricular este proiectat pentru ca profesorii sa aiba norme si salarii, si nu ca sa le fie bine copiilor.



- Daca nu punem osul la treaba si daca nu ne dezvoltam si altfel de comportamente, ne excludem singuri din joc.



- Educatia doare mai perfid decat Sanatatea!



- In momentul de fata, multe, multe lucruri nu mai merg facute ca pana acum, pentru ca Generatia Z functioneaza altfel decat noi.

Cititi articolul integral pe Ziare.com accesand linkul de mai jos.