Educația sexuală, un subiect tabu în societate

Din zeci de mii de fundații și organizații neguvernamentale care funcționează în România puține sunt cunoscute publicului. Asta se datorează și amneziei mass-media față de acest sector al societății. Pe de altă parte, unele ONG-uri există doar pe hârtie sau sunt aspiratoare de fonduri europene care se volatilizează fără a fi folosite pentru proiectele propuse.

Un fenomen tot mai evident în ultimii ani este implicarea tinerilor, cu precădere a adolescenților, în problemele cu care de multe ori se confruntă ei înșiși. Cele mai multe țin de educația sexuală, de identitatea de gen, de bullying. Mii, dacă nu zeci de mii de adolescenți participă voluntar la proiectele ONG-urilor care sunt implicate în conștientizarea și diminuarea tarelor societății românești.

Cu ocazia deschiderii unei galerii inedite într-o locație din Strada Franceză din București, am stat de vorbă cu Maria Dăscălescu, voluntară în cadrul fundației „Tineri pentru tineri“.

DW: Organizarea în aceste zile de către „Tineri pentru Tineri“ a unei galerii sub genericul „INTIMISFERA – Călătorie imersivă în sexualitate“, exclusiv pe bază de voluntariat, își propune să încurajeze discuții privind detabuizarea subiectelor legate de sănătatea sexuală și reproductivă prin intermediul artei. Te rog să punctezi câteva reușite ale acestui eveniment.

Maria Dăscălescu: Evenimentul este încă în desfășurare, dar câteva dintre reușitele de până acum au fost depășirea numărului de 800 de beneficiari, în șapte zile de la deschidere fiind ghidați prin expoziție 895 de vizitatori.

Feedbackul a fost unul care ne bucură: ,,În primul rând am rămas surprinsă de ingeniozitatea ideilor și cum a fost organizată expoziția. Nu cred că am fost în România la o expoziție atât de interactivă!“; „Mi-ar fi plăcut să fi fost ceva similar când eram adolescent.“ ; „Este o expoziție foarte educativă, mai ales pentru tineri, pentru că sexualitatea este un subiect mai puțin abordat în școli și acesta este și motivul multor violențe împotriva femeilor și fetelor.“

Beneficiarii au conștientizat nevoia desfășurării de programe pentru sănătatea sexuală și reproductivă în rândul tinerilor, mai ales în școli, cu ajutorul acestui eveniment.

Pentru o lume mai tolerantă - expoziţia INTIMSFERA Imagine: George Arun/DW

DW: Ce proiecte de suflet au consolidat dorința ta de a activa în această organizație neguvernamentală?

Mi-am început activitatea de voluntar în cadrul organizației „Tineri pentru Tineri“ pentru că pur și simplu mi-a plăcut inițiativa și am vrut să mă implic mai mult. Pe parcurs, în timpul unei întâlniri săptămânale, mi-a venit ideea unuia dintre exponate, „Ești un infinit de posibilități“, care constă în plasarea a trei oglinzi una lângă alta: „Oglinda care te iubește“, „Oglinda care te urăște“ și „Oglinda așa cum ești tu“. Fiecare oglindă te invită să lași un gând pentru viitor, un compliment pe care l-ai primit sau o jignire care ți-a fost adusă. Împreună cu restul voluntarilor le-am realizat și pe celelalte. Ne-am jucat și am construit, inclusiv până acum, la expoziția INTIMISFERA, care se află la a doua ediție.

De ce vin tinerii, inclusiv elevii, la „Tineri pentru Tineri?“ La ce întrebări caută răspunsuri pe care nu le află nici de la părinți, nici de la școală?

Tineri admirând exponantele din cadrul expoziţiei INTIMSFERA Imagine: George Arun/DW

Tinerii sunt atrasi de subiect și aleg să rămână deoarece am reușit să construim un spațiu sigur în care oamenii se simt bine și pot pune întrebări pe care de obicei nu au cui să le adreseze. Adolescenții își doresc să cunoască informațiile despre sănătatea reproducerii înainte să își înceapă viața sexuală, pentru a conștientiza riscurile și pentru a se simți mai în siguranță. Adulții din jurul lor sunt de puține ori pregătiți să aibă discuții deschise cu ei și înțeleg eronat la ce se referă conceptul de educație sexuală. La INTIMISFERA, dar și în cadrul unui program de educație pentru viața de familie cu care mergem de obicei în școli, vorbim inclusiv despre autocunoaștere, relaționare, valori și luarea deciziilor, lucruri care fac parte din educația sexuală comprehensivă. Înainte să îți începi viața sexuală, este important să te cunoști pe tine și să realizezi care îți sunt limitele personale.

Fundația a avut, de-a lungul timpului, inițiative legislative sau întâlniri cu decidenții politici în vederea luării unor măsuri în ceea ce privește prevenirea bullyngului în școli sau legalizarea căsătoriilor dintre persoanele de același sex?

„Tineri pentru Tineri“ este parte din coaliția pentru educație, structura care ajută la reglementarea programelor educaționale introduse în mediul școlar. Mai mult, organizația a contribuit și contribuie la îmbunătățirea opționalului de educație pentru sănătate, care include și un capitol despre sănătatea sexuală și reproductivă. De asemenea, în ceea ce privește prevenirea și combaterea violenței, noi avem un program, denumit Me & You & Everyone We Know. Prin abordarea diverselor studii de caz ce vorbesc despre violență, elevii identifică emoțiile implicate, persoanele și statutul lor (victime, agresori, observatori), tipurile de violență existente și cum le poți combate, tânăr sau adolescent, când te întâlnești cu ele. „Tineri pentru Tineri“ susține drepturile omului, indiferent de identitate, orientare sau sex.

Știu că aveți o colaborare cu Primăria sectorului 6 din București în vederea conștientizării de către elevi a riscurilor la care se pot expune în afara școlii.

Treptele cunoaşterii împreună - în cadrul INTIMSFERA Imagine: George Arun/DW

În perioada octombrie-decembrie 2023, organizația a desfășurat un proiect intitulat „Îndrăznește să fii mare“, legat de educația pentru sănătate contraceptivă și finanțat de Primăria sectorului 6. Au fost organizate două cursuri de formare în programul tradițional Educație pentru Viața de Familie, unul pentru elevii de liceu și unul pentru cadrele didactice, cu accent pe metodele contraceptive. Ulterior, voluntarii au desfășurat programul în 15 școli și licee din sectorul 6 pentru 3500 de elevi. Ne-am bucurat că am avut ocazia să facilitam accesul elevilor la informații despre sănătatea sexuală și reproductivă.

Am constatat, de-a lungul anilor, că activitățile ONG-urilor sunt într-o foarte mică măsură mediatizate și, în consecință, prea puțin cunoscute publicului. Cum îți explici acest lucru?

Cred că ONG-urile se lovesc de dificultăți în ceea ce privește mediatizarea, deoarece oamenii interpretează de multe ori greșit misiunea pe care fiecare dintre acestea o are fără a încerca să afle mai multe. De exemplu, în ceea ce privește organizația noastră, având în vedere subiectul pe care îl abordăm, educația sexuală, este mai greu să ajungi la presă. Subiectul este unul tabu, iar adulții se feresc să îl abordeze, neînțelegând că tinerii au nevoie să ajungă la informații corecte și care să le clarifice neclaritățile.

Maria Dăscălescu este voluntară în cadrul organizației „Tineri pentru Tineri“ din anul 2021 și face parte din echipa de management a expoziției INTIMISFERA ̶ Călătorie imersivă în sexualitate. Urmează cursurile Facultății de Comunicare și Relații Publice.