DW respinge ameninţările Dumei de Stat din Rusia

Într-o luare de poziţie a postului internaţional al Germaniei, preşedintele director-general al DW Peter Limbourg respinge acuzaţiile Rusiei, potrivit cărora DW s-ar fi amestecat în problemele interne ale Federaţiei Ruse. Instituţia de presă Deutsche Welle a fost acuzată că ar fi îndemnat oamenii pe Twitter să participe la o demonstraţie neaprobată de autorităţile ruse. În Tweet-ul respectiv, DW relata însă doar despre manifestaţia neautorizată de la Moscova şi cita una din scandările demonstranţilor. Într-o scrisoare adresată de DW Dumei de Stat a Rusiei se precizează: "Relatările noastre îndeplinesc regulile jurnalismului echilibrat. Lucru care exclude orice amestec în afacerile interne ale vreunui stat."

Limbourg a spus cu privire la şeful comisiei de anchetă din Duma de Stat Vassili Piskariov: "Noi suntem mereu dispuşi la dialog şi l-am invitat în acest sens pe domnul Piskariov, dar trebuie mai înainte să cădem de acord cu privire la condiţiile-cadru ale acestui dialog. Această 'invitaţie' adresată de Dumă DW nu este cu siguranţă calea corectă pentru un schimb de opinii. Ameninţarea cu retragerea acreditărilor dovedeşte de altfel caracterul adevărat al acestei invitaţii. Suntem o instituţie publică de presă independentă şi nu ne lăsăm şantajaţi. Am precizat de mai multe ori că nu ne-am amestecat în problemele interne ale Rusiei şi nu o vom face nici pe viitor. De asemenea nici nu am îndemnat pe Twitter la vreo demonstraţie, i-am citat doar pe organizatorii manifestaţiei. Este atât de clar, încât nu înţelegem iritarea iscată de această relatare. Iar acuzaţia că am fi încălcat legile ruseşti este de-a dreptul absurdă."

Şi miniştrii de Externe Maas şi Lavrov sunt implicaţi

Preşedintele director-general al DW, Peter Limbourg

O comisie a comitetului de securitate al Dumei de Stat verifică în prezent în ce măsură ultimele proteste de la Moscova ar fi fost sprijinite din afara ţării. Ministrul german de Externe Heiko Maas (SPD) a respins la rândul său ferm acuzaţiile în august, la o întrevedere cu omologul rus Serghei Lavrov. Şeful comisiei de anchetă Piskariov a cerut încă o dată prezentarea DW la audieri în faţa comisiei de anchetă. Potrivit agenţiei Interfax, el a ameninţat că neprezentarea ar putea duce la retragerea acreditării unor jurnalişti.

La Moscova au loc de mai multe săptămâni demonstraţii împotriva excluderii unor politicieni ai opoziţiei de la alegerile locale de duminică 8 septembrie. Mii de manifestanţi au fost arestaţi temporar de forţele de ordine ruse, printre care şi un angajat al Deutsche Welle. DW a acuzat ulterior Rusia că a folosit "metodele unui stat poliţienesc". Comisia de anchetă l-a mai convocat şi pe ambasadorul american la Moscova John Huntsman. Ambasada americană publicase pe siteul ei avertismente de securitate şi o hartă cu rutele pe care avea loc protestul. Autorităţile de la Moscova au considerat că şi aceste lucruri ar reprezenta un îndemn de a lua parte la manifestaţii.

