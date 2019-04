DW lansează canalul YouTube +90 în limba turcă

Acest nou canal YouTube reprezintă o "nouă ofertă media de informare", destinată nu doar publicului din Turcia, ci şi turcilor care trăiesc în afara ţării lor. Aceasta este ideea care stă la baza noului proiect Deutsche Welle (DW) şi a celorlalte posturi occidentale care au intrat în acest parteneriat: BBC, France24 şi Voice of America. Va fi pus la dipoziţia publicului de limbă turcă un amplu pachet video cu reportaje, relatări şi interviuri pe teme socio-politice.

Credibilitate şi formarea unei opinii independente

"Cu ajutorul acestui canal YouTube vrem să oferim userilor informaţii credibile, promovând astfel formarea unei opinii independente", a precizat preşedintele director general al Deutsche Welle, Peter Limbourg. "Aceasta este o colaborare inedită a patru instituţii de presă internaţionale, cu scopul de a pune la dipoziţia publicului interesat de politică, economie, ştiinţă şi cultură, un amplu conţinut în limba turcă", a mai spus Limbourg. Împreună cu responsabilii celorlalte trei posturi internaţionale, preşedintele DW a lansat luni, în timpul unei conferinţe de presă susţinute la Instanbul, noul canal. Deja din start vor putea fi vizionate mai multe producţii video, între care şi reportaje privind criza turcă din domeniul construcţiilor sau căsătoriile cu mirese minore.

Simbolul canalului YouTube în limba turcă

Conţinut oricând accesibil

"Cele patru posturi internaţionale vor difuza un amplu pachet video, care are şi scopul de a promova libertatea de opinie şi a presei", a mai comunicat Peter Limbourg. Deutsche Welle va coordona proiectul, jurnaliştii Erkan Arikan şi Isil Nergiz fiind responsabili pentru noul canal YouTube. Pentru Erkan Arikan este primul său mare proiect. La finele anului trecut, jurnalistul a venit de la postul german de radio si tv WDR la DW, preluând conducerea redacţiei în limba turcă. "Ne axăm pe teme de interes pentru societatea turcă. Nu ne-am propus să reflectăm actualitatea, ca un canal de ştiri, ci să abordăm în profunzime subiectele alese, putând, prin formate video mai lungi, să atragem atenţia asupra unor noi aspecte", a explicat jurnalistul DW.

O fereastră spre Europa

Proiectul face parte din planul de sarcini DW pe perioada 2018-2021, în care este specificat: "Contrar multor speranţe, nu mai există între timp dubii privind cursul autoritar al guvernului turc". Deutsche Welle şi-a propus să promoveze în societatea turcă valorile europene. Aceasta deoarece "munca de jurnalist a devenit tot mai dificilă în Turcia, iar potenţiali noi parteneri resping tot mai des colaborarea cu platforme media independente occidentale." Tocmai din acest motiv, mai precis "pentru a deschide o fereastră spre Europa", a iniţiat DW acest nou canal YouTube şi se gândeşte chiar la un canal TV linear în limba turcă.

DW este un post internaţional german finanţat din bani publici. Când, la începutul lunii aprilie, preşedintele director general al DW, Peter Limbourg, a prezentat legislativului german acest proiect, s-a bucurat de sprijinul tuturor grupurilor parlamentare reprezentate în Bundestag, acestea salutând demersul şi considerându-l necesar. Deputaţii germani au apreciat şi tematica aleasă, fiind de mare folos userilor din Turcia.

La lansarea canalului YouTube +90 în limba turcă: Gallagher Fenwick (France24), Peter Limbourg (DW), Jamie Angus (BBC), Eric Phillips (VOA)

La rândul său, Limbourg a atras atenţia asupra faptului că DW pune mare preţ pe echidistanţă în ceea ce priveşte conţinutul media difuzat. În prealabil a informat guvernul de la Ankara că va exista această ofertă YouTube şi a lansat o invitație politicienilor să acorde inteviuri jurnaliştilor care realizează acest canal.

Sute de milioane de useri la nivel global

Este o premieră faptul că patru mari instituţii occidentale, inclusiv grupul media France Médias Monde (FMM), de care aparţine France24, şi-au unit forţele. Colaborarea acestora nu se va limita doar la canalul YouTube în limba turcă. În contextul alegerilor pentru Parlamentul European, DW şi FMM vor realiza o serie de materiale, care vor fi difuzate online şi în reţelele de socializare în mai multe limbi străine. DW, care oferă un conţinut media independent în 30 de limbi şi FMM se bucură împreună de un număr de 320 de milioane de utilizatori pe săptămână, prin programele tv, radio şi online.

BBC World Service produce emisiune deasemenea pentru radio, tv şi online în numeroase limbi străine. Programul internaţional al BBC are o audienţă săptămânală de 279 milioane de persoane. Al patrulea partener media, Voice of America, este cel mai mare post internaţional al SUA. Transmite programe în 40 de limbi şi are în jur de 275 milioane de ascultători săptămânal.