DW împlinește 70 de ani

"Ștampila roșie de ieșire aplicată în pașaportul meu îmi deschide calea", relata Juri Rescheto la începutul lunii martie 2022. "Ies din Federația Rusă și intru în UE. Cu puțin timp înainte de miezul nopții, mi se permite să părăsesc teritoriul rusesc”.

Într-o noapte rece de iarnă, în urmă cu 14 luni, Rescheto, șeful studioului Deutsche Welle de la Moscova, a traversat pe un pod lung râul de frontieră dintre orașul rus Ivangorod și orașul estonian Narva. El era ultimul jurnalist din personalul DW german care lucra în Rusia, țara care i-a interzis activitatea și angajatorul, căci Deutsche Welle intră la categoria "agent străin" pentru conducerea de la Kremlin.

"Presiunea este enormă"

Juri Rescheto, şeful biroului DW din capitala letonă Riga din 2022 Imagine: DW

În aceste zile, Deutsche Welle împlinește 70 de ani. Iar exemplul colegilor care lucrează în Rusia atestă faptul că presa din întreaga lume se află sub presiune, inclusiv colegii de la DW. "Presiunea asupra libertății presei este enormă iar misiunea noastră este în continuare esențială”, spune directorul general al DW, Peter Limbourg.

Departamentul "Securitatea Călătoriilor și Situații de Urgență" al instituției noastre înregistrează în ultima perioadă o înmulțire fără precedent a solicitărilor de ajutor. Probleme pot apărea la demonstrații ale extremei drepte din Germania. Însă, cel mai adesea, ele vizează personalul din alte părți ale lumii, cum ar fi Rusia, Afganistan ori state din Africa și America Latină. Colegii de la "Urgențe" spun că spectrul incidentelor cuprinde de la arestări imprevizibile până la atacuri misterioase asupra jurnaliștilor. Este, dacă vreți, o stare de alertă permanentă.

Jaafar Abdul-Karim a adus "Shabab Talk" la Bagdad în 2015 Imagine: DW

De obicei, astfel de cazuri nici măcar nu ajung să fie cunoscute în Germania. Rareori se întâmplă altfel. De pildă, la începutul lunii februarie, după ce au primit amenințări, Jaafar Abdul Karim - figură marcantă a programului în limba arabă al DW - și echipa sa au fost nevoiți să anuleze o producție planificată la Bagdad și să părăsească rapid Irakul. Potrivit lui Abdul Karim, jurnaliștii au fost supuși la presiuni din ce în ce mai mari din partea unor înalți oficiali irakieni.

Această emisiune face parte din DW Media World 2023, care a început acum 70 de ani cu următoare formulă: "Onorați și dragi ascultători din ținuturi îndepărtate”.

Cu ocazia celei de-a zecea aniversări din 1963, cancelarul federal Konrad Adenauer a răspuns la întrebările redactorului DW Hans Wendt Imagine: DW

Deutsche Welle a intrat pe calea undelor la 3 mai 1953, cu un discurs de bun venit al președintelui federal Theodor Heuss. La începutul programului, scopul declarat era "transmiterea unei imagini politice, economice și culturale a Germaniei către ascultătorii din străinătate".

DW și-a îndeplinit această sarcină de la Köln, ca post de radio pe unde scurte, inițial doar în limba germană, ajungând să aibă audiență în multe părți ale lumii. Primele limbi străine au fost adăugate încă din 1954. Televiziunea a urmat în 1992, urmată curând de serviciile online.

Zilele undelor scurte au apus demult. "Am abordat digitalizarea, am trasat clar strategia și am devenit o instituție de presă internațională, focalizată în mod clar pe utilizatori", spune directorul general Peter Limbourg. Astăzi, postul public internațional al Germaniei se bazează din ce în ce mai mult pe Internet, pe rețelele de socializare și pe rețelele de parteneri. Limbourg se află la conducerea postului de nouă ani și jumătate și a consolidat importanța internațională a acestuia.

De la ascultători la "followers"

Sediul Deutsche Welle din capitala germană Berlin Imagine: picture-alliance/dpa/ZB

În spatele termenului "radiodifuzor" se află o largă ofertă de producții media - programe de televiziune, multiple oferte audio, precum și știri online în 32 de limbi ori activități în social media. Aceasta și pentru că telefoanele inteligente devin din ce în ce mai importante ca dispozitive pe care conținutul este accesat și consumat. Ascultătorii din trecut sunt acum în mare parte tinerii ”followers” de pe rețelele de socializare.

Un lucru mai puțin cunoscut este că DW Akademie reprezintă cea mai importantă organizație din Germania în ceea ce privește dezvoltarea internațională a mass-media. Începând din 1965, acest for a format zeci de mii de profesioniști în domeniul jurnalismului. Nu este deci o întâmplare că oameni politici germani întâlnesc ocazional interlocutori din străinătate care povestesc despre cât de mult și-a pus amprenta asupra lor instituția noastră, Deutsche Welle.

La cea de-a 70-a aniversare, unele lucruri seamănă fidel cu peisajul global, atât de dificil din punct de vedere politic, care a dominat epoca în care a fost fondat postul Deutsche Welle. Vorbim din nou în zilele noastre despre un Război Rece, în vreme ce libertatea de exprimare și libertatea presei sunt amenințate în întreaga lume.

"Jurnalismul internațional se confruntă cu o provocare esențială, de a rămâne accesibil și disponibil pentru oameni, în paralel cu eforturile autocraților din întreaga lume de a ne bloca, ba chiar de a ne cenzura. Iată amenințările la adresa jurnalismul internațional", spune Limbourg.

Angela Merkel, fostul cancelar federal, împreună cu Peter Limbourg, directorul general al Deutsche Welle - 2018 Imagine: DW

"Noi toți cei care credem în valorile democratice și care trebuie să apărăm pluralitatea în lume trebuie să lucrăm împreună pentru a continua să fim cu adevărat accesibili pentru utilizatorii noștri, pentru oamenii care au nevoie de noi. Aceasta este prioritatea de la care nu trebuie să ne abatem”, a completat directorul general al DW.

Împotriva rasismului, antisemitismului și discriminării

La sfârșitul anului 2021, Deutsche Welle avea să se confrunte cu acuzații de antisemitism, în urma unor declarații făcute pe conturile de social-media de unii membri ai echipei editoriale în limba arabă. Incidentul a adus în centrul atenției și linia programelor difuzate de posturile partenere ori greșelile editoriale comise în relatările din programul curent consacrate Israelului.

Potrivit directorului Limbourg, DW a reacționat ”în chip decisiv și imediat la acuzații, dispunând chiar o analiză externă a acestora". De asemenea, mai multe persoane au fost concediate. "Să fim înțeleși. Astfel de idei nu au ce căuta la DW”. Pe de altă parte, investigația independentă a confirmat că, în această privință, oferta editorială a DW nu are nicio vină.

Limbourg a mai precizat instituirea unei serii de programe obligatorii de formare și dialog "cu ajutorul cărora îi sensibilizăm din nou pe toți angajații DW în legătură cu această problemă și comunicăm împreună valorile pe care le susținem în această instituție". DW dorește să transmită un semnal clar împotriva rasismului, antisemitismului și discriminării, a subliniat directorul general.

Corespondenta DW Rebecca Ritters în fața aparatului de filmat la Kiev în aprilie 2022 Imagine: DW

"Angajații sunt cheia succesului Deutsche Welle", se arată în declarația care călăuzește activitatea postului. În cele două sedii din Bonn și Berlin lucrează aproximativ 3700 de angajați de 60 de naționalități. Acest lucru face ca postul să fie mai multicultural decât probabil orice altă instituție din Germania. Iar numărul de corespondenți în Africa, Asia și America Latină a crescut în ultimii ani.

"Ne facem auziți"

Privind retrospectiv la mandatul său de până acum, Limbourg subliniază: "Am reușit să creștem semnificativ bugetul". Însă, în prezent, atât sediul de la Bonn, cât și cel de la Berlin sunt amenințate cu pierderea a numeroase locuri de muncă. Atunci când presiunea asupra democrației și a libertății presei crește la nivel global, provocările cresc și ele, la fel ca și costurile.

La începutul agresiunii rusești, numeroși membri ai personalului au fost mereu în Ucraina pentru a face reportaje, din când în când chiar în estul țării. Cât despre Juri Rescheto, care a condus studioul DW din Moscova până în martie 2022, el conduce acum studioul DW înființat în capitala letonă Riga la sfârșitul anului 2022, în calitate de director.

"Uite că trăim, nu suntem morți și nu am fost reduși la tăcere ori desființați", spune el. ”La Riga, echipa poate lucra liber, aici putem spune ceea ce vrem să spunem. Suntem auziți, văzuți și citiți”.