Dupa ce ordonanta militara a provocat haos pe aeroporturi, Ministerul Transporturilor vine cu precizari (Ziare.com)

Pana la publicarea procedurii in Monitorul Oficial, cursele charter programate vor fi operate, astfel incat oamenii sa poata pleca spre locurile de munca gasite.



"Avand in vedere ultimele evenimente petrecute in cursul zilei de 9 aprilie 2020 pe Aeroportul International Avram Iancu din Cluj-Napoca, in legatura cu care Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) a anuntat deschiderea unui dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, la nivelul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor sunt realizate verificari privind o serie de aspecte care intra in aria de competenta a structurilor din subordinea Ministerului.



Astfel, ministrul Lucian Bode a dispus cercetarea modului in care au fost organizate transporturile rutiere catre aeroport din judetele de domiciliu ale cetateniilor care urmau sa zboare de pe Aeroportul din Cluj.



Prin intermediul Autoritatii Rutiere Romane (ARR) si Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (ISCTR) se va verifica raportarea acestor curse ocazionale efectuate de operatori de transport rutier", a transmis, vineri, Ministerul Transporturilor.



Bode va da un ordin de ministru pentru lucratorii sezonieri



De asemenea, ministrul Lucian Bode a dispus sa fie elaborat un ordin de ministru care sa reglementeze procedura referitoare la organizarea grupurilor de lucratori sezonieri care pleaca din Romania spre alte tari.



"Este important sa existe o trasabilitate clara a intregii proceduri, motiv pentru care au fost cooptati in acest demers reprezentanti ai Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, ai Ministerului Afacerilor Externe, precum si ai Ministerului Afacerilor Interne.

