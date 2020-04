Dramele incredibile de la spitalul din Suceava (Ziare.com)

Problema este ca, la zile intregi de la declansarea tragediei de aici, situatia ramane grava, potrivit unor documente consultate de Ziare.com si a unor precizari facute de unele cadre medicale din Suceava.

Apel disperat: Nu sunt medicamente

"Spitalul Judetean de Urgenta Sfantul Ioan cel Nou Suceava nu are stocuri de medicamente pentru tratamentul infectiilor cu virusul SARS- COV- 2, stocurile fiind epuizate la data de 29 martie 2020".

Aceasta este o adresa pe care spitalul din Suceava a trimis-o marti, pe 31 martie 2020, la Prefectura Suceava. Medicii solicitau stocuri de medicamente, dezinfectanti si echipamente medicale pentru urmatoarele 30 de zile.

In primul rand, era nevoie urgenta de medicamente de tratament SARS-COV-2: Plaquenil - 10.000 de comprimate si Lopinavir/Ritonavir - 20.000 de comprimate.

Se mai cereau sute de litri de dezinfectanti si echipament de protectie, zeci de mii de masti medicale FFP 2 si FFP 3, combinezoane de protectie, ochelari de protectie, viziere, masti chirurgicale etc.

Documentul a fost pus la dispozitia Ziare.com de surse apropiate cadrelor medicale din spital, pentru a face publica situatia grava de la "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava.

Director interimar, pe 29 martie: "Stocul a fost mic"

Medicul Florin Filip, manager interimar al Spitalului Judetean la acel moment, declara in 29 martie, pentru presa din Suceava, ca de aproape 24 de ore, din farmacia Spitalului Judetean lipseste medicamentul Plaquenil (Hidroxiclorochina), folosit in schema de tratament al pacientilor infectati cu coronavirus si pneumonie.

"S-a terminat. Stocul a fost mic, pacienti multi. Facem demersuri. Am sunat la Bucuresti, Cluj, Bistrita. Sper sa gasim cat mai curand", afirma medicul, citat de Obiectiv de Suceava.

Contactat de Ziare.com, prefectul judetului Suceava, Alexandru Moldovan, a declarat ca toate adresele primite de la Spitalul Judetean, dar si de la celelalte unitati medicale din judet le-a transmis mai departe autoritatilor competente, pe cale institutionala.

Unde au ajuns? Ce s-a intamplat cu ele? Cum a rezolvat Ministerul Sanatatii aceasta urgenta? In mod repetat, am solicitat un punct de vedere purtatorului de cuvant de la MS, insa nu am primit niciun raspuns.

Problemele au fost de la inceputul pandemiei

Problema stocurilor de medicamente si echipamente nu este insa noua la Suceava.

"De cand a inceput pandemia, nu au fost materiale aici. Chiar o parte din asistentele medicale si-au achizitionat singure echipamentele de protectie", explica sursele citate.

Potrivit acestora, problemele de la Suceava au inceput inca de la inceputul crizei, atunci cand la urgente erau internati pacienti contagiosi la un loc cu cei care aveau alte boli, de exemplu colica renala.

Aparatul cu testele care trebuia de multa vreme sa ajunga la spital a venit abia la inceputul acestei saptamani, in urma unei colaborari cu universitatea locala.

Spitalul a primit miercuri, prin intermediul mecanismului de urgenta deschis de Salvati Copiii Romania, o prima transa de echipamente de protectie si aparatura medicala vitale: un ventilator de suport respirator, patru injectomate si echipamente de protectie constand in manusi chirurgicale, masti de protectie, viziere, combinezoane de protectie, bonete, botosi si 375 kg de dezinfectanti de nivel inalt pentru suprafete/instrumentar medical si aeromicroflora.

