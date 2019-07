Dragnea e dupa gratii, tagma lui isi continua sinistra lucrare de spoliere a tarii - Interviu

Klaus Iohannis continua sa urmareasca, intens si mai ales "cu mare atentie", diversele ticalosii comise de un Guvern pe cat de nemernic, pe atat de inept, Opozitia inca asteapta para malaiata, iar PSD face ce stie, chiar si fara Dragnea.



Vladimir Tismaneanu, a trecut mai bine de o luna de la alegerile din 26 mai, acum putem sa avem privirea mai limpede. Ce s-a schimbat in Romania - daca s-a schimbat ceva - dupa aceste alegeri, in care PSD a pierdut, dar, fiind un scrutin european, PSD a ramas la guvernare?



Grecia a tras concluziile din alegerile pentru Parlamentul European, Romania nu. Trist, dar nu s-a schimbat mai nimic. Klaus Iohannis continua sa urmareasca, intens si mai ales "cu mare atentie", diversele ticalosii comise de un Guvern pe cat de nemernic, pe atat de inept.



Opozitia se cauta pe sine intr-un joc al asteptarii sperand ca, intr-un fel sau altul, para malaiata va cadea in gura lui Natafleata.



Aceeasi perioada s-a scurs si de la arestarea lui Liviu Dragnea. PSD a trecut printr-un congres de atunci si s-a si impacat - cel putin asa spune Viorica Dancila - cu colegii din Partidul Socialistilor Europeni. E alt PSD?



Este acelasi pseudo-partid mafiotic, o adunatura de gasti penale, cu lideri sociopati si fara urma de loialitati valorice. Singurul lucru care conteaza pentru ei si ele este cum sa jefuiasca mai mult si mai repede.



Dragnea e dupa gratii, tagma lui isi continua sinistra lucrare de spoliere a tarii.

