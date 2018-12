Dosarul Revolutiei: Ion Iliescu si Gelu Voican Voiculescu, inculpati pentru infractiuni contra umanitatii (Ziare.com)

Procurorii militari au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatii Ion Iliescu (membru si presedinte al CFSN), Gelu Voican Voiculescu (membru CFSN si fost vice prim-ministru al Guvernului Romaniei), Iosif Rus (fost comandant al Aviatiei Militare) si Emil (Cico) Dumitrescu (fost membru CFSN), sub aspectul savarsirii infractiunilor contra umanitatii.

Punerea in miscare a actiunii penale este un pas procedural premergator trimiterii in judecata. Practic, procurorii militari au schimbat incadrarea lui Ion Iliescu din suspect in inculpat. "Ordonanta de punere in miscare a actiunii penale a fost comunicata inculpatilor", anunta anchetatorii.

"Patru persoane din sase am fost inculpate", a explicat Gelu Voican Voiculescu la Digi24. Acesta a spus ca este vorba de o faza din ancheta penala. "Eu am fost un om care am iesit in strada, nu aveam nicio autoritate sa dau ordine sau sa ma angajez in actiuni militare.

Tot procesul acesta reprezinta o razbunare politica. Este trist si dureros ca Revolutia sa fie folosita in lupta politica", a declarat Voican-Voiculescu.

El s-a aratat indignat ca o parte din acuzatii privesc modul in care s-a implicat in procesul sotilor Ceausescu.

"Cuplul lui Ceausescu nu merita sa fie executat? O revolutie de asta s-a facut. Acum ne pare rau de ei? O revolutie este o ruptura fata de ordinea de drept existenta. Nu mai invocati procesul Ceausescu ca urmare a unei diversiuni. Am dat curs unui deziderat unanim, intreaga Romanie dorea asta. Si acum scrie pe cladiri: Moarte Ceausescu. Procurorii dau curs unei directive care a venit clar din partea lui Klaus Iohannis", a acuzat Voican-Voiculescu.

In prezent, Gelu Voican Voiculescu este seful Institutului Revolutiei, aflat in subordinea Senatului.

Acuzatiile procurorilor

Parchetul General mai anunta ca cercetarile in acest caz au vizat stabilirea situatiei de fapt in ceea ce priveste exercitarea directa a prerogativelor puterii de stat si a luarii deciziilor cu caracter politic si militar de catre grupul de decizie politico-militara al Consiliului Frontului Salvarii Nationale (CFSN), format din Ion Iliescu, Silviu Brucan, general locotenent Victor Atanasie Stanculescu, general maior (r) Nicolae Militaru (reactivat ulterior, inaintat in grad militar si numit ministru al Apararii) si Gelu Voican Voiculescu.

Tinta: Puterea

"Probatoriul administrat a relevat ca intreaga forta militara a Romaniei, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne - Departamentul Securitatii Statului, precum si Garzile Patriotice, incepand cu data de 22 decembrie 1989, orele 16:00, s-au pus la dispozitia Consiliului Frontului Salvarii Nationale si conducerii acestuia.

Din acelasi moment, grupul de decizie politico-militara al CFSN a luat deciziile importante cu caracter politic si militar, urmarind accederea la puterea politica a unui grup preconstituit si legitimarea politica in fata poporului roman", explica magistratii.

Ce s-a intamplat dupa 22 decembrie '89

Pentru atingerea acestor scopuri, incepand cu seara zilei de 22 decembrie 1989, ar fi fost lansata o ampla si complexa activitate de inducere in eroare (diversiuni si dezinformari), coordonata de unii componenti ai Consiliului Militar Superior (structura aflata in subordinea CFSN).

Cititi articolul integral pe ziare.com accesand linkul de mai jos.