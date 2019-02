Dorin Chirtoacă: Moldova se transformă într-o ascunzătoare pentru bandiți

DW: Ați avut un start de campanie zgomotos, cu acuzații la stânga și la dreapta...

Dorin Chirtoacă: De fapt, startul campaniei a fost atunci când Plahotniuc, în cârdășie cu Dodon, au decis să schimbe sistemul electoral. Atunci s-au developat că sunt împreună. PL a fost forțat, în felul acesta, să se retragă de la guvernare. Și atunci au început arestările. Astfel, ceea ce a mai rămas din Alianța pentru Integrare Europeană s-a transformat într-un regim dictatorial pe care îl vedem acum în toată splendoarea. A avut loc curățarea terenului ca să rămână un singur partid: Filat – la pușcărie; PLDM – bucățele; Leancă – subordonat. În Parlament au curățat tot ce au putut curăța, în teritoriu primarii au fost forțați să treacă la PDM. Mai rămânea Partidul Liberal, așa că au decis să ne aresteze. A rămas să împartă ei (democrații – n.n.) mai departe totul cu Dodon, iar mai nou și cu Șor. Sunt toți împreună.

Vorbeați de Filat, de distrugerea PLDM, de presiuni asupra PL... De ce își devorează Plahotniuc partenerii?

Pentru că este incapabil să urce el la nivelul lor. Și atunci îi coboară pe toți mai jos de nivelul lui. Frustrarea lui e că a conștientizat că nu va fi iubit niciodată de oameni. La Nisporeni, acolo unde candidează pe circumscripție uninominală, a „omorât” tot ce i se putea opune. L-a băgat sub el și pe primarul Robu, care era de la PL, și a monopolizat acolo absolut tot. Se chinuie să devină erou național la Nisporeni ca să-și justifice în continuare aflarea în fruntea partidului.

PL a fost partidul care a votat în 2016 acest guvern controlat de Vlad Plahotniuc... L-ați ajutat. Acum vreți să ștergeți acel episod? Să uităm de el.

Nu cred că se poate șterge, dar se poate explica. Ar fi absurd să ștergem. Asta ar însemna să spunem că nu am fost conștienți de ceea ce facem. Mă refer la partid, pentru că personal am fost împotrivă și m-am opus inclusiv la Biroul Politic și la Consiliul partidului. Eu și domnul Lilian Carp am fost împotrivă. Votul a fost în favoarea majorității parlamentare. Argumentul a fost că, în caz contrar, vor fi alegeri anticipate pe care le va câștiga partidul pro-rusului Dodon. Dodon simula opoziția – era în stradă cu Andrei Năstase și Maia Sandu. Ideea de a schimba PDM cu Partidul Socialiștilor, care să preia în totalitate majoritatea în Parlament și să aibă toată puterea, nu era o soluție. Asta ar fi însemnat să aruncăm în brațele Rusiei tot ce a mai rămas din Moldova. Prin urmare, s-a mers la limită în acea alianță chiar dacă se știa că vor fi consecințe negative pentru partid. Între timp, acel gest a permis developarea lui Dodon – am reușit să demonstrăm că el nu este deloc în opoziție față de Plahotniuc, ci în cârdășie. Și asta s-a văzut când au împărțit funcțiile de ambasadori, la „MoldovaGaz”, iar faptul că au votat împreună trecerea la sistemul mixt a pus capacul. Deci, sacrificarea ratingului PL de atunci, din ianuarie 2016, a permis developarea cârdășiei dintre ei.

Deci, recunoașteți că a fost sacrificat ratingul partidului prin alianța cu PD... Și acum ce faceți – mergeți în campanie cu un rating sacrificat?

Da.

Foarte ciudat. Și pe ce mizați?

Poate vom fi înțeleși mai târziu. Developarea cârdășiei dintre Dodon și Plahotniuc trebuia făcută. Acum problema e că electoratul pro-rus acceptă această cârdășie. Speră că Dodon îi va putea lua locul lui Plahotniuc. Dar Plahotniuc îl are agățat de toate celulele corpului pe Dodon încă de când era ministru al Economiei. Privatizările frauduloase de care a beneficiat Plahotniuc: „La Izvor” – restaurantul și jumătate de hectar de pământ, privatizare făcută cu Dodon; „Grădina Moldovei” – 10 hectare de pământ la Calea Basarabiei, privatizate de Plahotniuc când Dodon era ministru; Hotelul „Codru”, „Hotelul Național”... Dodon este dator-vândut pe trei vieți înainte lui Plahotniuc...

Știți, sacrificiul acela pe care spuneți că l-a făcut PL-ul în 2016, intrând în combinația lui Plahotniuc, mie mi se pare suspect de mare, iar argumentul că ați vrut să-l developați pe Dodon, care se dădea drept opozant, prea mic. Amintiți-vă de acele proteste foarte fierbinți de sub pereții Parlamentului în noaptea învestirii Guvernului Filip... Dl Ghimpu a fost bătut atunci și numit „Iuda” de către protestatari. Nu v-ați gândit atunci că omorâți partidul care coagula unioniștii?

În stradă era Maia Sandu, Andrei Năstase (lideri pro-europeni) și Usatîi și Dodon (lideri pro-ruși). Raportul de forțe arăta că în cazul unor alegeri anticipate – câștiga Dodon. A schimba un hârb pe o oală spartă nu este o soluție. Adică, ce am fi câștigat dacă venea Dodon cu majoritate în Parlament cu alură de opozant al lui Plahotniuc? Nu am fi câștigat nimic. Da, este riscant. Am avut discuții fierbinți și la partid. Deci, atunci s-a considerat că alegerile anticipate trebuie evitate. Și așa s-a ajuns la acel vot pentru guvernul Filip.

Vă amintiți declarația lui Andrian Candu conform căreia, după votul liberalilor pentru Guvernul Filip, PDM va renunța, în favoarea acestuia, la funcția de președinte al Parlamentului? Nu v-a mai cedat până la urmă nimic și nici nu v-am auzit vreodată să vă indignați...

Acesta a fost subiect de contradicție în alianță, dar a căzut destul de repede pe planul doi-trei, pentru că au apărut alte probleme care țineau deja de presiunile făcute de PDM asupra membrilor noștri din teritoriu, asupra Primăriei Chișinău unde eram primar, asupra colegilor din ministere, urmăririle ilegale, camere ascunse montate prin birouri...

Dar acesta nu este un motiv să nu mai cereți funcția de președinte al Parlamentului care vă aferea posibilitatea să blocați anumite abuzuri.

Dar ele veneau în cascadă – aici o problemă, dincolo o problemă... La fiecare ședință erau contradicții pe majoritatea inițiativelor pe care ei încercau să le împingă.

Și nici în spațiul public nu v-ați revoltat că nu mai primiți funcția promisă...

Păi atunci când ești în alianță, încerci să rezolvi problemele în alianță. Așa este un cod deontologic.

Da, îmi amintesc - spunea des domnul Ghimpu: „Tac ca să existe alianța!”...

Spunea asta din bun simț. Dar până la urmă tot el era cel care dezvăluia marea parte a informațiilor din interiorul alianței. N-ar fi vrut să spele rufele în public, dar a fost deschis și cu presa, și cu societatea civilă. Cu timpul, gesturile lui vor fi înțelese. Închipuiți-vă că astăzi Dodon avea majoritate în Parlament și mai avea și funcția de președinte al republicii, plus toată susținerea pe care o are de la Putin. Nu eram noi deja un fel de Crimeea?

Nu avem nici o garanție că lucrul acesta nu se va întâmpla după 24 februarie...

Da, nu avem, dar măcar am amânat această tragedie cu doi ani.

Ne-am chinuit în această perioadă.

Da, ne-am chinuit, pentru că asta facem de 30 de ani în Moldova.

Liderul PL, Dorin Chirtoacă, în dialog cu Vitalie Călugăreanu

Haideți să ne amintim cum a început, de fapt, capturarea statului. Dvs știți cum a fost vândută funcția de procuror în 2009?

O să vă spun tot ce știu.

Cunoașteți discuțiile despre faptul că această funcție a fost vândută cu 2 milioane de euro...

Da. Un apropiat al lui Urechean (fostul lider al Alianței Moldova Noastră), Gheorghe Mihai, a ajuns la SIS, iar Zubco (ex-procurorul general Valeriu Zubco – n.n.), care era un apropiat al lui Plahotniuc, a ajuns procuror general în condițiile în care Procuratura urma să-i fie partajată politic partidului condus de Urechean.

De acolo au pornit toate relele. Povestiți-ne filmul acelei presupuse tranzacții.

E vorba de prima alianță PL-PLDM-AMN și PD din 2009 și de modul cum au fost partajate principalele funcții în stat între aceste partide – funcțiile de șef al statului, președinte al Parlamentului și prim-ministru. Respectiv, astea trei au fost repartizate PL, PLDM, PDM, iar AMN a rămas fără funcție și a cerut Procuratura Generală. Punând lucrurile cap la cap, presupun că această chestiune cu procurorul a fost din start convenită între Urechean și Plahotniuc, pentru a se face ulterior acea rocadă. Pentru că imediat după aceea, fără mari discuții, a ajuns Zubco la Procuratură și, respectiv, Gheorghe Mihai la SIS, fiind neclar pentru noi toți cum s-a întâmplat asta. În orice caz, nu a existat nici un fel de opoziție din partea lui Urechean. Dacă s-a plătit sau nu – nu am probe și nu vă pot spune.

Apoi a fost un alt episod când Marian Lupu (ex-lider PDM) a venit și a spus că PDM nu participă la Alianța pentru Integrare Europeană dacă nu primește conducerea Centrului Național Anticorupție. Și atunci Mihai Ghimpu a cerut ca instituțiile abilitate cu urmărirea penală (MAI, Procuratura și CNA) să fie repartizate echilibrat partidelor componente ale alianței. Democrații au refuzat. Pe atunci legislația nu prevedea concursuri pentru ocuparea acestor funcții. Când a venit Lupu și a insistat să li se dea CNA-ul, eu, la ședința Biroului PL, am spus că nu este în regulă, pentru că mi-am amintit că acolo este Zumbreanu și toată întâmplarea cu „Victoriabank”, Plahotniuc, Țopa, Năstase din 2005. Eu cunoșteam despre abuzurile care au avut loc atunci din prima sursă, chiar de la Dl Țurcanu (Victor Țurcanu, fondatorul băncii – n.n.). Am mers cu el o noapte în tren la București și chiar mi-a dat o mapă cu documente. Deci eu știam foarte bine cine și cu ce se ocupă la Centrul Național Anticorupție.

Urmărind toate lucrurile care s-au întâmplat: schimbarea sistemului electoral, trasarea circumscripțiilor uninominale așa cum au vrut ei, democrații, vedeți vreo posibilitate ca PDM-ul să rămână pe dinafara guvernării după alegeri?

Da. La o asemenea configurație trebuie ajuns. Cert e că la aceste alegeri trebuie să scăpăm de cei care au făcut din Moldova o „Cosa Nostra” – un paravan sub care își gestionează hoțiile.

Am văzut acele dezvăluiri pe care le-ați făcut, legate de conexiunile și proprietățile externe nedeclarate ale lui Plahotniuc și spuneați că de la ele ar putea porni o investigație internațională care l-ar pune în dificultate.

Vorbim despre faptul că Plahotniuc nu și-a declarat averile și, în acest caz, apare răspunderea penală. Automat, după alegeri, trebuie să apară o investigație pentru a vedea câtă avere nu a declarat Plahotniuc. Deci, încălcarea legii este constatată și conexiunile sunt în Cipru, Bulgaria, Belgia, care pot investiga de unde au luat acei interpuși sumele acelea uriașe pentru Aeroport și acele bunuri în valoare de câteva sute de milioane de euro.

Credeți că sunt bani din miliardul de dolari furat în 2014 din băncile moldovenești?

Inclusiv.

Ați spus atunci când ați postat probele pe rețelele de socializare că veți cere scoaterea lui Plahotniuc din cursa electorală în baza acestor documente pe care le-ați obținut. Ați făcut deja demersul la Comisia Electorală Centrală?

Este sesizarea pregătită și o vom depune în următoarele zile. Vorbim de nedeclararea averii – bani pentru Aeroport, vilele din Elveția, așa-numita „casă albă” din sectorul Telecentru, cele 4 posturi TV pe care le deține, hotelurile din Chișinău...

Pe 6 decembrie, la o emisiune TV ați vorbit apăsat despre necesitatea coagulării opoziției pro-europene, pentru ca nici un vot să nu fie irosit. Vă reamintesc doar câteva citate: „Sper să atingem numitorul comun cu blocul ACUM. Dacă nu – chiar cred că putem găsi o soluție ca să nu ne lovim unii pe alții în această campanie”. Apoi, la conferința de presă din 31 ianuarie l-ați atacat dur pe Andrei Năstase pentru că a obținut o hotărâre de condamnare a Moldovei la CEDO. O altă declarație făcută pe 6 decembrie:„Plahotniuc și Dodon asta vor – să fim o puzderie de partide pe dreapta, iar ei, pe stânga să iasă învingători. (...) La mijloc de februarie va fi clar. (...) E mai bine să participăm la alegeri și nu excludem ca, în ultima săptămână care precede data de 24 februarie, să ne retragem în demnitate și spunem: Oameni buni, susțineți-i! Ei sunt cei care vor rezolva problema de data aceasta”. Așa ați spus.

Da.

Deci, o să vă retrageți în favoarea blocului ACUM sau nu?

Nu.

Decizie definitivă?

Decizia rezultă din ceea ce s-a întâmplat în ultima lună. (PL și-a exprimat nemulțumirea față de împărțeala care a avut loc în blocul ACUM, liberalilor fiindu-le oferite doar 7 circumscripții din cele 51 – Briceni, Fălești, Orhei, Taraclia, Comrat, Transnistria, Europa de Est și Asia. – n.n.). Trebuie spus că chestiunea aceasta a fost discutată și cu partenerii internaționali – PPE și ALDE – care știau că noi o să găsim numitor comun, dar ACUM i-au dus de nas și pe cei de la PPE, și pe noi.

Înțeleg că e vorba de o supărare, o neînțelegere... Și vreau să înțeleg pe ce puneți Dvs accent. Să admitem și faptul că ei aveau interesul să vă scoată din joc... Să înțeleg că, din cauza acelei supărări, interesul Dvs pentru neadmiterea risipirii voturilor a scăzut? Ce este mai important în momentul acesta pentru Dvs?

După ce ei au procedat cu noi așa cum au procedat, partidul a luat decizia demnă, cam pe la sfârșit de decembrie, să participe la alegeri. Am chemat partidele unioniste să se unească în jurul PL. La sfârșit de decembrie am spus că voi colecta semnături pe circumscripția 32, dar nu mă voi înregistra în calitate de candidat. Adică tot am întins o mână blocului ACUM. Am propus să vedem care este persoana susținută mai mult de cetățeni – eu sau candidatul ACUM și așa să facem în toate circumscripțiile. Am făcut această ultimă tentativă ca să mai discutăm odată. Dar și aceasta a fost ignorată. Apoi am discutat pe 17 ianuarie, când a fost întâlnirea cu ministrul de Externe al României, Teodor Meleșcanu... Și atunci Andrei Năstase, care a întârziat la acea întâlnire, a recunoscut că ei nici nu aveau de gând să discute cu noi, pentru că nu văd finalitatea unor astfel de discuții. Și atunci cine sacrifică unitatea opoziției? Îi interesează doar ca ei să ajungă în Parlament și să-i sacrifice pe toți ceilalți. Să nu luăm împreună 40-45 sau 50 la sută, ci să ia ei singuri 25-30% și mai mult nimeni.

Chiar și așa, vă bazați argumentarea pe niște contradicții și pe niște supărări între partide, iar eu mă refeream la interesul național, la salvarea statului.

De acord. Până la 17 ianuarie au fost contradicții între partide, nu supărări. În această situație noi spunem: pe circumscripțiile uninominale hadeți să ne susținem reciproc, iar cu lista națională vedem spre finele campaniei. Acestea au fost discuțiile inclusiv la masă cu Dl. Meleșcanu. Noi și acum ne putem uni – pe circumscripții câte un singur candidat pro-european și vedem ce soluție găsim cu lista. Dar ei nu vor.

Și după 17 ianuarie ce s-a schimbat?

Apoi au intervenit investigațiile pe care le-am prezentat. Când Andrei Năstase a spus că este onorabil să câștigi la CEDO 7 milioane de euro, mie mi s-a aprins becul. El a criticat privatizarea companiei „Air Moldova” de către interpușii lui Plahotniuc. Da, este o șmecherie. Dar în 2001 la fel au procedat Victor Țopa și Andrei Năstase – Năstase fiind vicedirector la „Air Moldova” și finul lui Țopa. Și el a spus că este onorabil să câștigi la CEDO. Cum poți să te pretinzi salvatorul națiunii când ai 7 milioane de euro furate din buget, chipurile prejudiciu stabilit de CEDO, pentru o companie germană? Companie din Germania înseamnă bani germani pe care i-a adus în Moldova în anul 2000, pentru a-i investi în „Air Moldova”, au luat 49% din acțiuni, apoi Voronin (ex-președinte al Republicii Moldova – n.n.) a anulat contractul, banii au rămas în Moldova, iar compania germană a rămas cu prejudiciul pe care îl recuperează prin CEDO. Dar Curții Europene nu i s-a spus că acei bani investiți de compania din Germania în Moldova aveau proveniența tot din Moldova. Deci nu erau ai unor investitori germani, ci ai unor moldoveni - Victor și Viorel Țopa, iar primul milion de euro este de la „Banca de Economii” – bani furați. Banii au fost duși în Germania, acolo i-au investit ca și cum din partea companiei germane cu director german, dar fondatoare figurează Ana Țopa, soția lui Victor Țopa, nașa lui Andrei Năstase, iar Andrei Năstase era vicedirector la „Air Moldova”, care din interior, a facilitat această privatizare. Iar când Voronin a anulat contractul cu Unistar Ventures GMBH, el a plecat de la „Air Moldova” și s-a făcut avocat al acestei companii, a mers ca avocat la CEDO după care a ajuns să lucreze la Unistar Ventures GMBH (acum firma se numește German Aviation Capital GmbH). Deci, nu erau nemți cei care au privatizat, în 2001, „Air Moldova”! În aceste condiții, Năstase se descalifică, iar ca să susținem mai departe blocul ACUM, Năstase trebuie să se retragă și din blocul ACUM, și din partidul pe care îl conduce.

Dar vă dați seama că ceea ce numiți Dvs dezvăluiri sunt percepute acum, în campanie și mai ales după afișarea neînțelegerilor Dvs cu cei din blocul ACUM, ca niște instrumente de luptă politică și nimic mai mult? Mai ales că este vorba de o hotărâre a CEDO.

Dar ce să fac dacă acum am dat de această schemă? Ce vină am eu că până acum nu au fost făcute investigații? Da, eu înțeleg că sunt percepute electoral și nu am nicio problemă cu asta.

Deci Dvs nu sunteți ca dl Ghimpu care spunea că tace ca să existe alianța?

Păi ce, am trecut prin aceste experiențe negative ca să idolatrizăm persoane care au furat și să ne pomenim peste câțiva ani că se întâmplă la fel? Nu e normal să taci când se fură.

Pe 29 noiembrie 2018, instanța v-a anulat toate restricțiile de a ieși din Republica Moldova în legătură cu cele două dosare pe care le aveți, iar peste două zile ați fost ales președinte al PL. Așa i-a abătut justiției, despre care spuneți că e controlată de Plahotniuc, să vă facă un cadou în ajunul acelui eveniment?

Din nou este vorba de stereotipuri. Informația că voi fi ales președinte al PL a ieșit din sediul PL înainte ca evenimentul să se întâmple. Și atunci mi-au scos restricțiile ca să mă compromită – să se creadă că Plahotniuc mi-a făcut un cadou. Eu de la ei am primit amenințări de câteva ori. În ianuarie-februarie 2018 mi-au cerut să nu-mi dau demisia din funcția de primar de Chișinău, ca să nu provoc alegeri locale noi. Atunci, la solicitarea procurorilor, am fost suspendat, iar ei și-au pus omul lor, pe Silvia Radu, primar interimar. Mi-au transmis așa: Punctul unu...

Cine v-a spus?

Mi-au transmis prin intermediari – persoane de la PDM au transmis persoanelor de la PL. Persoanelor de la PDM nu le știu numele, iar celor de la PL nu le pot divulga numele, pentru că mi-au solicitat să nu fac asta, deoarece au copii. Mi-au transmis următoarele mesaje: Ar fi bine să nu-ți dai demisia, pentru că, unu, alegeri nu vor avea loc oricum... – „Noi avem juriști buni” (este citatul care i-ar fi fost transmis în limba rusă – n.n.). Doi: „Vom considera demisia ta drept șantaj la adresa noastră”. Adică chipurile eu aș șantaja PDM-ul. În schimb, dacă nu-mi dădeam demisia mi s-a promis că „totul o să fie în regulă cu dosarele”. Aceasta a fost prima amenințare. Am rugat să li se transmită că niciodată nu am șantajat pe nimeni și nici nu aș încerca. Trei: "Ceea ce faceți voi este mârșav!" Am informat partenerii europeni în legătură cu aceste amenințări. A urmat conferința de presă la care am anunțat că renunț la funcția de primar și am generat alegeri anticipate. Și în instanță am declarat și este imprimat asta - că am fost amenințat de oamenii lui Plahotniuc.

A doua oară m-au amenințat în noiembrie 2018, înainte de congresul PL, când se știa că voi candida. Mesajul transmis a fost: „Renunță! Nu candida nici pentru președinția partidului, nici pentru Parlament, ca să nu ai probleme cu dosarele”.

Noi vrem să putem verifica aceste acuzații. În acest caz ne puteți spune cine v-a amenințat

Informația mi-a fost transmisă prin aceleași persoane. Cred că la un moment dat colegii de partid vor povesti singuri despre asta. De data aceasta nu le-am mai răspuns, dar după ce am fost ales președinte, pe la mijloc de decembrie, am primit o reacție din partea lor la alegerea în funcția de președinte al PL, care suna cam în felul următor: „Noi am vrut doar să te dăm jos de la Primărie, pentru că ne-ai blocat proiectele imobiliare. Acum ți-am anulat restricțiile ca să poți fugi”.

Dar anularea restricțiilor poate fi percepută și altfel...

Da, înțeleg – sugerați că eu și Plahotniuc jucăm la o mână.

Da, în sensul acesta mă gândeam.

Eu știu că lor le-ar conveni o astfel de percepție. Dar dacă timp 10 ani, cât am fost primar, Plahotniuc nu a obținut nimic din terenurile și edificiile pe care și le-a dorit în Chișinău, iar apoi am fost arestat, mi-au batjocorit familia, partidul – cam de ce ar trebui să merg eu la o înțelegere cu Plahotniuc?

Ca să rămâneți în libertate. Deci vreți să spuneți că nu v-a sugerat nimeni, prin mesaje de la PDM, să vă supărați pe blocul ACUM și să-i faceți concurență pe segment la alegerile din 24 februarie?

Păi dacă Andrei Năstase are 7 milioane de euro furate... Și dacă ne-au respins și nu au dorit să discute cu noi...

Dvs spuneați pe 6 decembrie la TV că dacă sunt măcar doi pe segmentul pro-european – nu mai are rost, deoarece candidatul lui Plahotniuc-Dodon va învinge pe seama fărâmițării electoratului pro-european. Și acum ce faceți?

Dacă cei din ACUM nu vor să discute cu noi și au 7 milioane de euro pe care le ascund... Asta e o bombă cu ceas pentru Năstase. El trebuie să se retragă. Nu o să se poată ascunde la nesfârșit în spatele deciziei CEDO. Demnitatea noastră este mai presus, demnitatea de oameni care au luptat cu regimul comunist din anii 1960-1970. De ce ar trebui să renunțăm acum la tot și să mergem...?

Erați gata să faceți asta pe 6 decembrie, când spuneați, la PRO-TV, că „nu trebuie să procedăm ca în junglă - fiecare pentru sine”...

Da. Și suntem gata să facem asta în fața unor oameni onești, dar nu în fața unor escroci. Nu le putem așterne la picioare acestor indivizi idealul unirii.

Credeți că mai prind mesajele unioniste și antioligarhice în această campanie electorală?

Mesajul antioligarhic este obligatoriu din moment ce oligarhia a capturat acest stat. În ceea ce privește mesajul unionist, acesta transcende alegerile din 24 februarie. Unirea este portița noastră de salvare. Inclusiv economic, în România prețurile la mărfuri și produse sunt mai mici, infrastructură există... Noi am falimentat în a construi acest stat, pentru că din start a fost totul artificial. Dacă avem certitudinea că Germania de Est s-a unit cu Germania de Vest și a rezolvat toate aceste probleme în câțiva ani, de ce noi nu facem același lucru, dar preferăm să trăim după regulile lui Hitler și Stalin? Nu există altă soluție pentru Moldova! Am avut 30 de ani la dispoziție. Mai departe lumea pleacă peste hotare, ceea ce înseamnă că Moldova se transformă într-o ascunzătoare pentru bandiți și pentru teroriștii politici ai secolului XXI, care speculează geopolitica: asta face Plahotniuc în relația cu SUA - scuipă pe UE și strânge pe toți de gât în Moldova... Speculează geopolitica - îl arată pe Dodon ca pe „bau-baul” lui Putin, Poroșenko îi este prieten, se înțeleg cu firmele americane de lobby că ar fi susținătorii intereselor SUA aici, adică nu permit ca Moldova să ajungă sută la sută pe mâna Rusiei. Numai că uită că înțelegerea cu SUA nu a fost să facă aici dictatură.

Plahotniuc a făcut un fel de negoț cu SUA. După înțelegerea cu SUA, sistemul financiar-bancar, care era conectat, cu ajutorul lui Plahotniuc la Rusia, a fost pus la adăpostul Vestului, inclusiv prin „Banca Transilvania” din România. E vorba de „Victoriabank” din Moldova. La „Moldova Agroindbank” s-a întâmplat ceva asemănător – fostele acțiuni ale lui Veaceslav Platon (deja în detenție în Moldova – n.n.) – 3-4 offshoruri dintre care unul din SUA, le-a mutat în Vest. Acțiunile unei alte bănci – „Moldindconbank” sunt mutate acum printr-o bancă din Bulgaria. Dar o bună parte din aceste acțiuni rămân în offshoruri și nu este exclus că mâine va decide să le treacă din nou în Rusia, așa cum a fost până în 2014.

Revenim la alegeri. Dvs cum credeți va fi sau nu lăsat blocul ACUM în competiție până la sfârșitul campaniei sau va fi scos?

Există riscul ca, în baza raportului comisiei parlamentare vizând cazul „Open Dialog”, să fie exclus.

V-a cerut cineva să vă înscrieți separat în aceste alegeri ca să asimilați electoratul blocului ACUM în cazul în care acesta va fi scos din competiție?

Nu. Niciodată. Le-am sugerat celor din ACUM că e mai înțelept să participăm la alegeri separat și, în funcție de cum stau lucrurile, dacă pe ei îi exclud - să-i luăm pe lista noastră. Deci avem și acest vehicul electoral. Ei au exclus categoric această posibilitate.

Personal, cu Plahotniuc, ați discutat vreodată?

Niciodată și nici nu am de gând să discut cu el. Acest individ trebuie să ajungă la coșul de gunoi al istoriei la fel cum au ajuns și alți dictatori – Gaddafi, Ceaușescu, Hussein, etc.

Ce ați vrea să-i transmiteți?

„Plahotniuc, nici nu știi cât de mic începi să fii”. Ți-ai bătut joc de noi toți, iar acum îți vine nota de plată.

Reacția liderului PPDA, Andrei Năstase: „Cariera lui în spațiul public a luat sfârșit!”

Este vizibil că tot mai mulți indivizi, astăzi în căutarea propriilor orizonturi (și aici mă refer la cei care au decis brusc să iasă în fața oamenilor și să le ceară votul) se împiedică în drumul lor spre desăvârșire personală și publică de numele meu. (...) Teama de schimbarea care plutește astăzi peste toată Moldova este una profundă, care provoacă cel puțin insomnii celor care vor cu orice preț să-și păstreze puterea, iar unii, își negociază, astfel libertatea lor penală și vremelnică. (...) Oamenii s-au obișnuit deja cu rețetele regimului de a demoniza pe toți cei care nu li se supun. Linșajul mediatic continuă, oamenii sunt din nou disprețuiți și luați de proști. (...) Fake news are întotdeauna nevoie de o sursă. Acum este Chirtoacă, mâine poate fi altcineva! Fake news conține informație trunchiată, falsă. Exact așa se întâmplă acum, iar nepotul, asemenea mentorului său Ghimpu, aflat în agonie politică, face tot ce este omenește posibil pentru a nu pierde definitiv atenția publică, atenția oamenilor. Va vedea că prețul pe care îl plătește astăzi este prea mare; cariera lui în spațiul public a luat sfârșit. Ce spune astăzi Chirtoacă, Plahotniuc spune de peste 10 ani. O spune de fiecare dată când simte că-i pleacă pământul de sub picioare. (...) Ce nu a spus niciodată Plahotniuc și nu spune nici astăzi Chirtoacă este faptul că asupra acestei povestiri romanțate, așa cum a fost și este prezentată de fiecare dată, s-a pronunțat cu multi ani in urma CEDO printr-o decizie definitivă care condamna regimul comunist. Care să fie motivul pentru care, despre un caz în care CEDO s-a pronunțat, acum foarte mulți ani, ar trebui ca și Chirtoacă să se pronunțe din nou? Motivul este miza uriașă pe care le au aceste alegeri și preţul mare pus de Plahotniuc pe libertatea lui penală. (...) Nimic, nici cea mai mare și halucinantă dezinformare de pe acest Pământ nu mai poate opri ceea ce se va întâmpla la finele lui februarie, în cabinele de vot!

Reacția purtătorului de cuvând al PDM, Vitalie Gamurari: Se victimizează în interes politic

În ceea ce privește acuzațiile ce țin de presupusa presiune cu dosarele penale – dacă el consideră că nu a avut probleme cu legea, nici nu trebuiau să apară asemenea complicații în activitatea sa. E straniu, totuși, că aceste învinuiri apar anume acum. Noi vedem tentația unor candidați implicați în această campanie electorală de a se victimiza și de a aduce acuzații Partidului Democrat, care este de guvernământ. Pur și simplu, în lipsa unor idei palpabile și a unor proiecte, în măsură să convingă electoratul să-i voteze, recurg la asemenea acțiuni de victimizare. Este evident că sunt declarații politice. Suntem în campanie electorală... Dacă ar fi fost în afara campaniei, probabil și reacția ar fi fost alta.