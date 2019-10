Doctor in matematica: "Dorul de parinti a castigat. Impreuna putem salva Romania, nu-i asa?" - Interviu cu senatorul care a dat SUA pe Drumul Taberei

Intr-un interviu acordat Ziare.com, Silvia Dinica dezvaluie ca in Senat, unde Guvernul trimite destule proiecte "otravite", se legifereaza "la kilogram" si "se tranzactioneaza voturi ca la piata, fara nici un fel de interes pentru omul de rand", ceea ce este "pur si simplu, o rusine, cum e o rusine si faptul ca acest guvern mai este inca in functiune".



Cu un master si un doctorat in matematica, diplome obtinute la Colorado State University (SUA), si un master in Managementul Riscului (ASE, Bucuresti), Silvia Dinica a ales sa traiasca in Romania si sa se implice activ in viata politica. A participat la proiecte pentru imbunatatirea activitatii didactice si vorbeste trei limbi straine (engleza, franceza si spaniola), dar in locul unei vieti confortabile in Statele Unite a ales viata la bloc in Drumul Taberei, unde impreuna cu sotul, copiii si "cu bunicii Maia, Icu si Ica, mancam salata de vinete duminica la tara, din gradina noastra, citim Harap Alb si incercam sa punem umarul aici".



"Avem un deficit urias, imprumuturi pe banda rulanta, o infrastructura pe butuci, Romania se face de ras la Bruxelles cu nominalizarea Rovanei Plumb, dar doamna Dancila face poze prin holurile din New Jersey. Iar in noiembrie ne asteapta o noua rectificare bugetara pentru a se astupa datoriile facute pentru cheltuieli nesabuite", mai spune Silvia Dinica, convinsa, totusi, ca "Romania poate fi schimbata in bine, in timp, prin implicarea fiecaruia dintre noi, zi de zi".



Aveti un doctorat in matematica, obtinut in SUA. De ce v-ati intors in Romania?



"Sa plec sau sa nu plec? Sa ma mai intorc, vreodata, in Romania?" Este dilema noilor generatii. E drama noastra, ca natie, este bucata de inima smulsa cu fiecare bilet de avion cumparat "doar dus". E mandria si spaima fiecarui parinte care stie ca asa e cel mai bine, poate, pentru copilul crescut cu sacrificii. E speranta fiecarei tinere sau a fiecarui tanar, care vrea sa fie cea mai buna sau cel mai bun, dar stie ca nu poate face asta acasa. E cea mai grea alegere, e cel mai mare rau pentru familie, pentru comunitate, dar poate fi cel mai mare castig individual.

