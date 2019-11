Directorul CFR Marfa a demisionat. Cum a ajuns compania pe marginea prapastiei si cine e de vina (Ziare.com)

Anuntul demisiei a venit printr-un comunicat de presa. "CFR Marfa anunta ca azi, 18 noiembrie 2019, din motive personale, directorul general al societatii si-a inaintat demisia din pozitia detinuta din data de 6 septembrie 2017.



In perioada imediat urmatoare Consiliul de Administratie al CFR Marfa va desemna un nou director interimar al societatii, care va prelua atributiile functiei de director general. Mentionam ca activitatea curenta a societatii nu va fi afectata de aceasta decizie", se arata in comunicatul citat.



Ministrul Transporturilor, Lucian Bode sustine ca se va gasi o solutie pentru ca CFR Marfa sa nu isi inceteze activitatea, in conditiile in care aceasta are un rol strategic pentru Romania. Intrebarea este: care va fi solutia, de vreme ce compania - deja intr-o situatie financiara critica - trebuie sa-i retuneze statului 400 de milioane de euro pe care, de fapt, nu-i are?



Societatea feroviara de stat CFR Marfa este deja intr-o situatie financiata critica. La inceputul anului, spre exemplu, avea de plata peste 1,37 de miliarde de lei, doar catre CFR SA. De ce s-a ajuns intr-o astfel de situatie? Din cauza ca sistemul a fost creat si administrat in asa fel incat compania sa se scufunde in datorii, in loc sa prospere.

