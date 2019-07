Dinu Plîngău: ”Statul acesta nu era stat, ci o grupare de crimă organizată”

Noua guvernare promovează în funcții indivizi care au deservit regimul oligarhic al lui Vlad Plahotniuc. Ministrul Finanțelor din guvernul controlat de Plahotniuc a fost numit consilier prezidențial, ex-reprezentantul Guvernului Republicii Moldova la CEDO în perioada guvernării comuniste și ministru al Justiției în guvernul Gaburici a fost propus pentru functia de judecător al Curții Constituționale. Tot la Curtea Constituțională este propus și un secretar de stat din cadrul Ministerului Justiției în guvernul controlat de Plahotniuc. Și-au păstrat funcțiile și unii din conducerea MAI - principalul instrument de represiune al fostei guvernări. Acum acest minister este condus de Andrei Năstase, cel mai febril oponent al lui Plahotniuc. Secretarul general al Președinției, Ruslan Flocea, a câștigat concursul pentru funcția de șef al Centrului Național Anticorupție. El este și cel care a condus grupul de ofițeri CNA care s-a ocupat de investigarea fraudei bancare de 1 miliard de dolari - o anchetă cu rezultate dezolante, soldată cu nerecuperarea nici a unui leu furat de la cetățeni și cu părăsirea țării de către principalii suspecți. Iar marți, 30 iulie, Comisia juridică a Parlamentului a selectat un procuror general interimar - pe Dumitru Robu, adjunct al procurorului-sef al Procuraturii municipiului Chișinău. Anterior acesta a fost procuror anticorupție și, în această calitate, a gestionat dosarul împotriva lui Dorin Chirtoacă, fost primar de Chișinău, care susține că dosarul său a fost fabricat la comanda lui Plahotniuc.

Pot oare oamenii care sunt parte a problemei Republicii Moldova - corupția și capturarea instituțiilor statului - să fie soluția pentru această problemă? Corespondentul DW a discutat cu deputatul blocului ACUM, Dinu Plîngău, membru al Comisiei juridice a Parlamentului.

DW: Vedem cum sunt promovați de către noua guvernare oameni care l-au slujit pe Plahotniuc și vrem să înțelegem ce se întâmplă...

Dinu Plîngău: Nu știu la ce oameni vă referiți. Dacă îi aveți în vedere pe cei propuși pentru funcțiile de judecători ai Curții Constituționale...

Inclusiv.

Ei încă nu au fost promovați. A fost un concurs, care s-a desfășurat în baza unui regulament. Cei doi au acumulat un punctaj mai mare decât ceilalți, în baza profesionalismului, dar mai urmează câteva etape, inclusiv votul Parlamentului.

Dar cine a stabilit criteriile? De ce s-a mers pe criteriul profesionalismului și de ce nu au fost incluse și alte criterii cum ar fi integritatea. Această guvernare a spus că nu-și dorește altceva decât demontarea sistemului creat de Plahotniuc și oameni noi, integri în funcții-cheie. Și când colo...

Curtea Constituțională este o instituție politico-juridică, inclusiv pentru că 4 din cei 6 judecători sunt aleși de către două instituții politice - de Guvern și Parlament. Până acum niciodată nu au fost organizate concursuri pentru aceste funcții.

Și Dvs de ce ați hotărât să mergeți pe formula unui concurs cu niște criterii care v-au generat acest rezultat ciudat, enervant chiar?

Au fost polemici dure în interior în legătură cu aceste criterii. Eu nu am fost de acord cu ele și am menționat asta în opinia separată. Am insistat nu doar asupra integrității. Am cerut inclusiv să vedem dacă persoanele care pretind la aceste funcții își pot justifica averile și am cerut, de asemenea, introducerea criteriului meritocrației. Și eu aș fi vrut să știu ce au făcut acești candidați în perioada în care a fost îngenuncheată justiția - dacă au avut ei vreo dată opinie separată sau ce au făcut ca să blocheze abuzurile din justiție...

Și de ce nu au trecut aceste criterii pe care le-ați propus Dumneavoastră?

În Comisia juridică, numiri și imunități, care a organizat concursul, sunt 9 membri. Din partea blocului ACUM sunt 2 oameni în această comisie.

Păi asta ce înseamnă - că nu a funcționat coaliția cu PSRM?

Eu cred că mai degrabă...

V-a fentat Igor Dodon?

Este prematur de spus asta. Cred că mai degrabă unii membri ai comisiei nu au fost obiectivi. Noi am văzut cum unor candidați li se dădea punctaj maxim, iar altora, care nu s-au prezentat mai rău, li se dădea punctaj minim.

Deci vreți să spuneți că membrii comisiei de concurs nu au fost obiectivi...

Da.

Și de ce nu ați oprit concursul atunci? Ați observat acțiuni concertate între membrii comisiei din partea PSRM și PDM?

Aș intra în zona speculațiilor dacă aș răspunde. Ceea ce pot spune este că testul principal va fi votul în Parlament. Noi am analizat tabloul și în cadrul blocului ACUM și am ajuns la concluzia că neglijarea aspectului de integritate și meritocrație drept criterii de concurs ne-a jucat festa.

Și Dvs credeți că, în Parlament, democrații și socialiștii nu vor vota candidații selectați de comisie?

Eu vă pot spune cu siguranță doar că democrații îi vor vota...

Alți doi candidați la fotoliile de judecători ai Curții Constituționale au fost propuși de Consiliul Superior al Magistraturii - de acel CSM discreditat, care a făcut prăpăd din justiția din Moldova în perioada guvernării lui Plahotniuc. Cum ați putut admite ca acest organism nereformat să propună acum, după schimbarea puterii, judecători noi la Curte? Cum?

Nici în acest caz etapa de concurs nu s-a încheiat. Noi nu putem merge cu tăvălugul peste justiție, pentru că asta ar însemna să creăm un precedent. Am fi putut da o lege și să-i dăm pe toți jos. S-a mai făcut așa. Noi nu putem să ne jucăm cu practici din acestea foarte periculoase, chiar dacă știm că oamenii de acolo au fost servili, sunt corupți, etc.

Da, dar Dvs, noua guvernare, ați spus că veniți la putere să dați jos corupții și oamenii care l-au ajutat pe Plahotniuc să-și subordoneze instituțiile statului... Ați promis că o să faceți asta brusc. Și noi v-am crezut. Ni s-a părut că de asta ați adoptat acea Declarație privind caracterul captiv al statului! Dvs, noii guvernanți, ați așteptat o lună până procurorul general Harunjen s-a plictisit și și-a depus demisia...

Nu e chiar așa. Înțelegrea noastră cu socialiștii înseamnă 61 de mandate din 101. Ca să putem modifica Legea Supremă am fi avut nevoie de 67 de mandate. Numirea șefilor instituției Procuraturii este reglementată prin Constituție.

Între timp, cei care trebuie să facă pușcărie pentru că ne-au furat și și-au bătut joc de oameni și de instituțiile statului au fugit din țară. Vă deranjează asta? Nu este vorba doar de Plahotniuc și Șor. Inclusiv fostul șef al pușcăriei nr.13, unde au zăcut, în mizerie, deținuți politici, a fugit.

Ar fi fost mult mai trist dacă ei nu ar fi fugit. Dacă ar fi rămas, asta ar fi însemnat că se simt în continuare intangibili. Dar vă asigur că, după schimbarea la față a justiției, toți cei care și-au bătut joc de această țară vor fi aduși ca să dea socoteală, indiferent unde s-ar ascunde.

Schimbare de temă: Așteptați ca cei de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică să majoreze mai întâi tarifele ca să-i demiteți? Ca să le puneți lor în cârcă majorarea? Sunt oamenii trimiși acolo de PDM pe ultima sută de metri de mandat...

Acolo are loc un audit.

Și e neapărat nevoie să faceți audit cu ei în funcții?

Dar cine va răspunde dacă i-am demite?

Răspunderea penală pentru abuzurile comise nu dispare odată cu demisia. Nu?

Sunt niște procese. Există niște reglementări. Nu am vrea ca ei să fie demiși, iar ulterior să fie restabiliți prin decizii ale instanțelor. La fel și în cazul secretarilor de stat. Ei sunt protejați de legislația muncii. Au fost și cazuri când unii au câștigat dosare la CEDO.

Dvs personal vedeți vreun rost al acelei Declarații cu privire la caracterul captiv al statului?

Sigur că da. Acea declarație a stat la baza declanșării tuturor proceselor. A fost o declarație de constatare a faptului.

Acea declarație v-a dezlegat mâinile - vă permite să eliberați justiția de oameni nocivi imediat. De ce nu o aplicați?

Probabil am fi putut acționa mult mai dur. Dar dacă vii la putere și calci toate liniile roșii - ușor te poți transforma în ceea ce a însemnat regimul Plahotniuc.

Dar Dvs nu aveți impresia că procurorii își bat joc de noua guvernare? Condamnatul lăsat în libertate, Ilan Șor, principalul figurant în dosarul jafului bancar, a fost anunțat în căutare națională, nu internațională, după ce toată lumea știa că el a fugit din Moldova. Nu vă simțiți umilit?

Sigur că da. Justiția este în continuare controlată... Și este controlată prin intermediul procurorilor. La Procuratură a fost creat un sistem militarizat ca la Interne. Procurorii, practic toți, au fost făcuți dependenți de fosta guvernare fie prin șantaj, fie prin corupție.

Păi dacă recunoașteți asta, cum vă porniți să reformați sistemul cu oamenii aceștia? De ce nu aplicați Declarația?

A fost modificată Legea cu privire la Procuratură. Vom avea un procuror general interimar în foarte scurt timp.

Dvs vedeți frustrările care există în societate?

Da, le văd. Pe mine tot mă afectează toate aceste critici. Noi nu dormim nopțile, nu avem sâmbete și duminici, în încercarea de a ne mișca mai rapid. Și încercăm să facem totul corect. Vedem că ceva nu merge, dar procedurile au fost declanșate. Lucrurile se mișcă. Ceea ce ne dorim noi este să facem schimbarea în așa manieră, încât totul să devină ireversibil.

Eu așa am înțeles, că ACUM și PSRM au semnat un acord de coabitare temporară - că obiectivul care vă unește este demontarea caracatiței lui Plahotniuc și eliberarea instituțiilor statului. Parcă n-aș crede că vă vedeți în coaliție cu Dodon și în următorii 3 ani.

Așa este. O mare problemă este, însă, deficitul de oameni integri. Au fost numeroase cazuri când oameni aparent integri au venit să fie promovați. Când am început să-i verificăm - am rămas șocați. Îți pui mâinile în cap! Ori, noi nu vrem să înlocuim un corupt cu alt corupt. Ceea ce îmi dorec eu personal este ca, atunci când noi nu vom mai fi în Parlament, nimeni să nu poată profita de pe urma greșelilor noastre.

Voi nu aveți timp! Voi nu aveți dreptul să nu vă grăbiți!

Noi ne străduim. Lucrăm foarte mult.

În opinia Dvs, fostul lider al Partidului Democrat, Marian Lupu, care este în continuare președinte al Curții de Conturi, este omul potrivit la locul potrivit?

Sigur că nu. Dar ca să poată fi demiși anumiți funcționari, trebuie modificate legile care au fost create ca să-i protejeze. Noi, însă, nu vrem să creăm legi doar ca să dăm jos o persoană.

Atunci vă mai întreb odată. A treia oară - de ce ați avut nevoie de Declarația cu privire la caracterul captiv al statului?

Pentru a declanșa procesele. Eu și colegii mei eram conștienți că ceea ce a rămas în urma lui Plahotniuc e dezastruos. Dar după ce am pătruns în interiorul sistemului și am văzut realitatea - noi pur și simplu am rămas stupefiați. Statul acesta nu era stat.

Ce ați descoperit?

Am descoperit un stat construit după principiul de funcționare a unei grupări de crimă organizată. Fiecare instituție din acest stat avea un șef de fațadă, care arăta bine la televizor, dar instituția era condusă de facto de un coordonator din afară, care decidea totul. Ni s-au relatat situații absurde când angajații nu știau cui să se supună - directorului formal sau persoanei care dădea ordine din partea grupării. Așa s-a lucrat foarte mulți ani și oamenii s-au obișnuit. Mai primeau și plicuri pentru loialitate - bani murdari, proveniți din contrabandă. Așa era menținut sistemul. Cu bani murdari. Beneficiari erau atât organizații politice, cât și ONG-uri, oameni din teritoriu, care deserveau gruparea criminală. În absolut orice domeniu am găsit scheme. Atenție! Vorbim de miliarde de lei și de mii de oameni implicați în aceste scheme.

Primarii erau parte a acestui mecanism despre care vorbiți. Asta se știe. Noi am văzut cum au migrat, în timp, primarii de la AMN, PLDM, PL - la PDM. Unii tot timpul și-au schimbat culoarea politică în funcție de cei care veneau la guvernare. Asta fac și acum - sar în barca celor din ACUM și PSRM. Avem o mulțime de semnale în acest sens. De ce îi primiți, dacă știți că mâine vor sări în altă barcă? Sar în barca ACUM inclusiv din acei care au semnat acea declarație de susținere a PDM când acesta deja cădea...

Să vă spun cum a fost semnată acea declarație?

Contează? Ei au semnat fără a se revolta că li s-a impus să facă asta.

Dvs. nu vă imaginați prin ce au trecut acei oameni care au fost forțați să semneze sau să facă anumite chestiuni. Omenește, eu îi înțeleg: dosar penal, ești închis, dar ruda ta cum o mai duce? Oamenii au trăit în teroare!

De ce nu au loc schimbări la Consiliul Audiovizualului?

Pentru că trebuie modificată legea. Și există deja un proiect în acest sens.

Care prevede demiterea membrilor CA?

Da. Am discutat deja proiectul la ședința blocului ACUM.

Ați văzut că Igor Dodon încearcă să acapareze noi spații mediatice. Un post TV pe care îl controlează va prelua retransmiterea în Moldova a postului public de televiziune din Rusia - post retransmis acum în Moldova de un post TV care îl deservea pe Plahotniuc. Chiar nu simțiți cum se crează un nou monstru care preia schemele lui Plahotniuc?

Eu știu că el își dorește asta. Știu că el vrea să controleze mai multe procese din Republica Moldova...

La Igor Dodon vă referiți, nu?

Da. Iar noi încercăm să creăm structuri care să nu permită apariția unui nou Plahotniuc în Moldova chiar și după plecarea noastră din Parlament.

Cei din ACUM sunteți suficient de puternici ca să-l blocați pe Dodon în tentativa lui de a deveni un al doilea Plahotniuc?

Puterea noastră constă în unitatea blocului. Eu aș prefera ca înțelegerea cu socialiștii să mai dureze ceva vreme - până când vor fi ”bătuți” în funcții anumiți piloni.

Depinde cu ce preț...

Nu cu orice preț. Dacă lucrurile vor deraia, vom declanșa anticipate. Dar trebuie să încheiem numirea judecătorilor, a procurorului general, a șefului CNA...

Da, dar noi observăm că anume pe aceste segmente Dodon vă fentează...

Există grupuri de interese mari care învârt milioane. Chiar poate miliarde. Evident că oamenii care nu vor reforma justiției se vor opune la maximum, inclusiv prin tentative de instituire a controlului asupra unor judecători și procurori de la vârfuri. Deci, aceste interese există și ele generează rezistență la reforme. Alții se tem de păcatele din trecut și încearcă să-și mențină controlul ca să nu alunece spre pușcărie.

Dvs. nu vi se pare o capcană acest ”pact de neagresiune” pe care încearcă să vi-l impună Igor Dodon?

Nu.

Dar de ce ați avea nevoie de un pact de neagresiune cu PSRM?

Nu cunosc ce o să conțină acest pact. Îl vom analiza atunci când îl vom primi. Cred că o să vizeze alegerile locale.