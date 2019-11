Diaspora a cîștigat alegerile

Iohannis a zdrobit PSD. Ce urmeaza?

Presedintele Iohannis a fost reales la Cotroceni, ca si Iliescu in 1992 ori Basescu in 2009. Dancila a pierdut, la fel cum au patit toti ceilalti premieri care s-au aventurat in cursa prezidentiala. (Ziare.com)