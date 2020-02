Desemnarea lui Ludovic Orban e neconstitutionala? Argumente si scenarii de luat in calcul

Constitutia Romaniei a fost gandita astfel incat institutiile statului sa functioneze, nu sa fie blocate unele de altele, si tot in spiritul legii fundamentale este ca presedintele sa gaseasca solutii pentru formarea unui guvern, nu pentru respingerea lui in Parlament, iar candidatul la functia de premier este obligat sa ceara un vot de incredere, nu sa faca tot posibilul pentru a fi respins.



Observatiile sunt facute de Augustin Zegrean, fost parlamentar si presedinte al CCR, in conditiile in care asteptam ca luni Curtea Constitutionala sa dea o decizie cu privire la conflictul constitutional sesizat de presedintii camerelor parlamentare, dupa ce Klaus Iohannis l-a insarcinat cu formarea guvernului tot pe Ludovic Orban, abia revocat prin motiune de cenzura.



Reamintim ca Guvernul Orban a fost demis pe 5 februarie, cu cel mai mare numar de voturi din istorie (261), fiind al cincilea guvern care pica astfel, dupa cele conduse de Emil Boc ( 2009 - 254 de voturi), Mihai Razvan Ungureanu ( 2012 - 235 de voturi), Sorin Grindeanu ( 2017 - 241 de voturi) si Viorica Dancila ( 2019 - 242 de voturi).



Dupa consultarile constitutionale obligatorii cu partidele parlamentare, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca il propune ca premier tot pe Ludovic Orban, abia revocat, cu obiectivul asumat public de declansare a alegerilor anticipate, prin respingerea a doua propuneri de guvern de catre Parlament si dizolvarea forului legislativ.



De asemenea, PNL a decis sa mearga in Parlament cu acelasi premier si aceiasi ministri, fara exceptie, si cu un program de guvernare usor ajustat, dar nemodificat in punctele esentiale.



Mai mult, PNL a decis sa nu voteze investirea propriului guvern, tot cu scopul declarat de a se ajunge la alegeri anticipate.



De partea cealalta, presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a anuntat ca social-democratii vor astepta in birouri decizia de luni a Curtii Constitutionale si nu vor participa la investirea Guvernului Orban II.



Intrebat de Ziare.com la ce fel de decizie sa ne asteptam din partea CCR, Augustin Zegrean ne-a raspuns: "Curtea este suverana. Si s-ar putea sa avem o surpriza".



Presedintele e obligat sa asigure investirea Guvernului



"Aceasta Constitutie, care este atat de hulita, a fost gandita in asa fel incat institutiile statului sa functioneze, nu sa NU functioneze. Nu s-au dat atributii institutiilor statului prin care sa se blocheze functionarea", ne-a mai spus Augustin Zegrean.



Intrebat daca, vreodata, Curtea Constitutionala a luat in dezbatere o asemenea situatie, fostul presedinte al CCR ne-a invitat sa citim Decizia 80 din 2014, cand Curtea a fost chemata sa se pronunte cu privire la o propunere de revizuire a Constitutiei, initiata de fosta USL (PSD-PNL) dar respinsa de Curte, in care apare "o discutie cu privire la desemnarea premierului".



Si chiar daca intre timp s-a schimbat componenta CCR, "practica se pastreaza, nu poti sa zici azi intr-un fel si maine altfel, pentru ca atunci chiar nu mai intelege nimeni nimic", a punctat Augustin Zegrean.



"Presedintele trebuie sa gaseasca solutii sa formeze Guvernul, nu sa NU-l formeze. Presedintele NU trebuie sa lucreze pentru dizolvarea Parlamentului, rolul lui este sa desemneze o persoana care sa formeze Guvernul.



Si in Constitutie scrie, la art. 103, ca persoana desemnata sa formeze Guvernul va cere votul de incredere al Parlamentului in termen de 10 zile. Nu poate candidatul sa mearga la Parlament sa ceara sa nu il voteze, el cere sa il voteze! Se presupune ca a fost propus sa formeze Guvernul, nu sa NU formeze. Asta e spiritul Constitutiei. Cine il citeste altfel inseamna ca vrea ca statul sa nu functioneze", a mai afirmat Augustin Zegrean.



Pe de alta parte, CCR ar putea decide luni in favoarea cuplului Iohannis-Orban, caz in care exista un alt risc, cel al prelungirii procedurii de investire a noului guvern, pentru ca PSD a dat de inteles ca intentioneaza sa boicoteze sedintele comune ale Senatului si Camerei Deputatilor.



Intrebat ce se intampla in acest caz, Augustin Zegrean a precizat, ca si altadata: "Parlamentarii sunt in slujba poporului si nu pot fi trasi la raspundere de nimeni".



"Cam asa se pune problema in democratie. Parlamentarii raspund numai in fata celor care i-au votat. Ei asteapta votul si vor fi sanctionati la alegeri daca oamenii nu sunt de acord cu modul in care ei isi exercita mandatul.



Constitutia nu da solutii, Constitutia e facuta pentru oameni care vor ca tara sa functioneze, nu pentru oameni care nu vor sa functioneze tara. Constitutia e gandita in asa fel incat institutiile statului sa functioneze, nu sa le blochezi", a mai explicat acesta.



