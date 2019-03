Decizie cu consecințe masive: Camera Comunelor a respins pentru a treia oară acordul de Brexit

După al treilea vot de respingere a tratatului de Brexit, președintele Consiliului European Donald Tusk a convocat un summit special al UE pentru 10 aprilie.

Comisia Europeană s-a declarat dezamăgită de rezultatul votului din camera inferioară a legislativului de la Londra. Prin decizia regretabilă a deputaților britanici, după cum s-a exprimat purtătorul de cuvânt al CE, se va aplica amânarea Brexitului de pe 29 martie pe 12 aprilie, așa cum s-a convenit la ultimul summit de la Bruxelles de săptămâna trecută. Acum ar fi responsabilitatea Marii Britanii de a anunța, înainte de acest termen, cum dorește să decurgă procesul de părăsire a UE. "UE va rămâne unită", a subliniat purtătorul de cuvânt al Bruxellesului. Comunitatea ar fi deja foarte bine pregătită pentru scenariul tot mai probabil al unui Brexit dur, fără acord. Avantajele acordului de Brexit negociat de premiera May cu Uniunea, precum o perioadă de tranziție până în 2020, nu se vor mai aplica acum și nici așa-numitele "Mini-Deals" nu ar fi o opțiune.

Dezamăgită de rezultat a fost și șefa executivului de la Londra. Implicațiile acestui vot de respingere ar fi "serioase", a declarat ulterior Theresa May. "Mă tem că atingem granițele capacității procedurale ale acestei camere." Soarta premierei May este de asemenea sub semnul întrebării. Presa britanică speculează deja pe tema succesorilor ei posibili, printre care fostul ministru de Externe Boris Johnson, ministrul pentru Brexit Stephen Barclay, ministrul de Interne Sajid Javid și ministra Muncii Amber Rudd.

NU din partea DUP și a laburiștilor

Partidele din Camera Comunelor nu și-au schimbat poziția în ultima clipă. Nord-irlandezii de la DUP, de voturile cărora depinde guvernul minoritar al doamnei May, au votat din nou împotriva acordului de Brexit. La fel au făcut și laburiștii din opoziție, care au vorbit despre un "Brexit în orb".

Șefa executivului britanic a primit sprijin de la unul din contestatarii ei, Boris Johnson, despre care se spune că ar viza poziția de premier. "Este foarte dureros să votez pentru un astfel de deal", a scris Johnson pe Twitter înaintea votului. El a declarat că s-ar baza pe o colaborare în vederea depășirii lacunelor acordului și implementarea Brexitului pentru care au votat britanicii.

Cereri de alegeri anticipate

Șeful opoziției britanice Jeremy Corbyn, de la Partidul Laburist, a cerut din nou demisia Theresei May și organizarea de alegeri anticipate. După a treia respingere a acordului propus de May, ar fi momentul unei alternative, în opinia liderului laburist. Parlamentul britanic ar avea ocazia luni să facă acest pas. "Și dacă premiera nu acceptă soluția, atunci trebuie să plece. Acum, nu mai târziu în viitor, pentru a se putea decide viitorul țării prin alegeri anticipate."

Avertisment de la economia germană

Economia germană consideră că respingerea acordului de Brexit are consecințe masive. "Haosul este acum perfect", a declarat președintele Camerei germane de Comerț și Industrie Eric Schweitzer. El avertizează companiile să se pregătească cel târziu acum de un Brexit dur. "Deja în câteva zile vom fi amenințați de birocrația masivă generată de Brexit și de disturbarea lanțurilor de aprovizionare și producție din care face parte în prezent și Marea Britanie", a spus Schweitzer. "În plus, firmele germane ar fi amenințate acum de peste 10 milioane de formulare vamale pe an și de taxe vamale de miliarde de euro."

