De ce o parte din personalul medical preferă să mai aştepte

Spitalul Bethel Berlin, din modesta zonă sudică a capitalei germane, reprezintă mai degrabă o clinică mică, ce nu poate fi comparată cu agitaţia din marile centre medicale. Dar şi aici a ajuns pandemia. O secţie goală a fost transfomată în centru de vaccinare. Lipseşte însă vaccinul propriu-zis, ca în multe alte centre similare din Germania. Este destul de frustrant, recunoaşte medicul Hans Weigeldt, însărcinat cu administrarea secţiei COVID-19 în cadrul spitalului. Vaccinul reprezintă, după luni de muncă intensă, un licăr de speranţă, necesar şi pentru a ridica moralul multor angajaţi din sistemul sanitar.

Sebastian Schmidt

Şi asistentul de la ATI Sebastian Schmidt vrea să se vaccineze imediat ce va fi posibil. "Am zilnic de-a face cu victimele provocate de coronavirus, văd cum suferă pacienţii, cât de grav se îmbolnăvesc şi doresc cu orice preţ să mă vaccinez", spune el în discuţia cu DW. "Nu doar pentru a mă proteja pe mine, ci şi pe rudele mele. Am rude pe care le îngrijesc. Aşa că trebuie să am mare grijă şi cred că am şi faţă de populaţie o responsabilitate."

"Nu mă voi băga în faţă la vaccinare!"

S-ar putea crede că aceasta este atitudinea generală a personalului medical faţă de mult aşteptatul vaccin împotriva coronavirusului. În realitate însă, situaţia este mult mai complicată. Exemplară este poziţia asistentei din spitalul Bethel Berlin Vivien Kochmann. De luni bune ea respectă cu stricteţe măsurile de distanţare socială, poartă mască şi îşi spală mâinile. Tocmai pentru că are un copil mic, a redus drastic şi contactele cu alte persoane.

Dar, în cazul vaccinării, nu se va bate pentru a obţine un loc în faţă, ea preferă să mai aştepte: "Sunt foarte atentă şi am mult respect, dar, dat fiind că vaccinul nu este de mult timp pe piaţă, nu sunt 100 la sută convinsă. Sinceră să fiu, îmi fac ceva griji. Este ceea ce simt eu acum."

Vivian Kochmann

Vivien Kochmann nu este deci nici pe departe convinsă. Ea este vaccinată împotriva multor boli. Dar lucrează de prea multă vreme într-un spital pentru a nu realiza cât durează până când un vaccin a fost îndeajuns testat. Speranţa ei este că, o dată cu trecerea timpului, vaccinul va deveni mai eficient. Şi atunci se va afla mai mult şi despre posibile riscuri.

Sondaj de opinie: 50 la sută din personalul de îngrjire preferă să aştepte

Atitudinea sceptică nu este rar întâlnită în rândul personalului medical din Germania. Un sondaj realizat de "Societatea Germană pentru Terapie Intensivă şi Medicină de Urgenţă" (DGIIN), ca şi de "Asociaţia Germană Interdisciplinară pentru Medicină Intensivă şi de Urgenţă" (Divi), realizat încă din decembrie 2020, atestă că doar 73 la sută dintre medici şi numai 50 la sută din personalul de îngrijire sunt dispuși să se vaccineze. Deşi o majoritate covârşitoare este convinsă că vaccinul este imporant pentru a prelua controlul asupra pandemiei.

O purtătoare de cuvânt a Divi explica însă recent că cifrele s-au schimbat, mai ales după ce a început campania de vaccinare.

ATI la spitalul Bethel din Berlin

Dar "Asociaţia Federală a Companiilor Private de Servicii Sociale" (bpa) prezintă o imagine mult mai complicată. Preşedintele asociaţiei, Bernd Meurer, afirmă: "Avem locuri în care aproape sută la sută din angajaţi vor să se vaccineze. Şi mai avem şi centre în care trei sferturi din personal refuză vaccinarea." Asemănătoare este şi situaţia prezentată la mijocul săptămânii trecute de ministrul federal al Sănătăţii, Jens Spahn. El s-a referit la existenţa unor centre de îngrijire în care circa 80 la sută din personal a fost deja vaccinat. În alte cămine însă, doar 20 de procente au acceptat imunizarea.

Premierul Bavariei, Markus Söder (CSU), s-a arătat nemulțumit de faptul că "în rândul infirmierilor din căminele pentru persoane în vârstă sau care are au nevoie de îngrijire specială există o opoziție prea mare față de vaccinare". Consiliul Etic al Germaniei ar trebui să vină cu propuneri "de introducere eventuală a obligativității de vaccinare pentru anumite grupuri sociale", a declarat șeful CSU pentru "Süddeutsche Zeitung".

Lauterbach: "Personalul medical şi de îngrijire are încredere în echipamentul de protecţie"

Dezbaterile pe marginea scepticismului faţă de vaccin sunt intense în Germania. Expertul pe probleme de sănătate din cadrul SPD, Karl Lauterbach, el însuşi epidemiolog, presupune că mulţi medici şi îngrijitori consideră că nu fac parte din grupele de mare risc şi că se bazezază mult pe protecţia oferită de echipamentul special.

Un factor în plus care explică rezerva este şi teama faţă de urmările pe termen lung ale vaccinului. Angajaţii unor alte clinici din Berlin relatează în discuţia cu DW că mai multe femei se tem ca, în cazul unor sarcini, să nu apară riscuri după noul vaccin. Preşedintele bpa Meurer mai aduce un argument: şi după vaccinare purtarea măştii rămâne obligatorie, ceea ce nu uşurează deloc munca personalului de îngrijire. Nu este clar nici dacă, în ciuda vaccinului, nu se menţine riscul transmiterii virusului către persoanele care nu au fost imunizate.

Mulţi medici şi îngrijitori s-au infectat deja

Plâmânii unui pacient cu COVID 19

Sven Nelken, asistent medical într-un spital din Brandeburg, atrage atenţia asupra unui punct suplimentar. Nelken a fost deja vaccinat cu prima doză de la Biontech: "Vaccinul nu împiedică infectarea cu coronavirus. Doar apariţia bolii COVID-19 este împiedicată. Pot să înţeleg dacă alţii preferă să aştepte apariţia altor vaccinuri".

Toţi colegii lui se vor vaccina, mai povesteşte Nelken. Pentu că "am văzut des în ultimele luni ce poate provoca acest virus." Nelken aminteşte însă şi de un alt aspect: mulţi medici şi mare parte dintre îngrijitori s-au infectat deja cu coronavirus şi dispun deja de anticorpi. Aşa încât nu au nevoie deocamdată de acest vaccin.