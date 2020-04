De ce Germania, unde lucreaza si mii de doctori romani, se descurca mai bine cu pandemia. Interviu cu ambasadorul Emil Hurezeanu

Pe de alta parte, spune E.S. Emil Hurezeanu, ambasadorul Romaniei in Germania, intr-un interviu acordat Ziare.com, nu trebuie sa ignoram ca miile de doctori romani din Germania sunt miile de doctori romani care ne lipsesc noua.



Domnule ambasador Emil Hurezeanu, Germania pare a face figura distincta in Uniunea Europeana, cu o rata a deceselor cauzate de SARS-CoV 2 mai mica. Care sunt explicatiile? Ce stie Germania sa faca mai bine decat Italia si Spania, de pilda?



Cu o populatie de 83 de milioane de locuitori, Germania are, intr-adevar, cea mai mica rata a deceselor cauzate de COVID din Europa. Si numarul vindecarilor este cel mai mare. Numarul cazurilor de infectie este comparabil cu cel din Franta si Spania, dar cu atat mai evidente sunt si diferentele.



Situatia se datoreaza sistemului medical german - cel mai bine si consecvent finantat din UE. Si aici sunt impasuri, cand e vorba de medici si personal medical auxiliar - prea putini, epuizati etc.



Dar Germania dispune de 28.000 de paturi in sectiile ATI - fata de Franta si Italia, cu o capacitate in jur de 6.000 de paturi. Or, populatia lor este de peste 60 de milioane, nu de peste trei ori mai mica.



In ultimele zile, Germania si-a marit capacitatea la 40.000 de paturi de terapie intensiva. Industria ei prelucratoare, redutabila, este capabila sa produca relativ repede aparate de ventilatie pulmonara mecanica, masti etc., chiar daca lipsa lor este invocata si aici.



S-au auzit voci care au denuntat o lipsa de solidaritate in interiorul UE: A spus-o chiar asa presedintele Serbiei. Putem spune ca UE a intarziat un raspuns, o strategie in termenii acestia ai solidaritatii?



Cand e vorba de lipsa de solidaritate in interiorul UE, prefer sa aud, cu ingrijorare, glasul Italiei, al Frantei, al Romaniei. Serbia se bucura constant de sprijinul de preraderare si n-a incetat sa-si mentina relatiile privilegiate cu China si Rusia.



Problema este insa ca refuzul unor tari precum Germania, Olanda, Austria, Finlanda, care nu vor asa-zisele datorii mutuale in zona euro, starneste reactiile puternic emotionale ale europenilor cu un buget mai grevat de datorii, dar tari mai lovite de Corona.



Nordicii nu vor Corona Bonds, sudicii nu mai prididesc sa-si numere victimele Coronei. Prin mutualizarea datoriilor, Italia sau Spania, cel putin dublu indatorate fata de Germania sau Austria, si-ar vedea sporita bonitatea pe piata bancara internationala, in timp ce pentru Germania ar scadea.



Ideea Germaniei este ca cele 750 de miliarde de euro din asa-zisul "fond de stabilitate europeana", ESF, constituit dupa criza din 2008, sunt suficiente pentru finantarea urgentelor Italiei si ale celorlalte tari lovite de criza. Mai ales ca, in urma unui compromis la care s-a ajuns la mijlocul acestei saptamani, folosirea banilor din acest fond nu mai este conditionata, ca in Grecia anului 2008, de reducerea salariilor sau pensiilor plus alte reforme dureroase, in tarile beneficiare.

