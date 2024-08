David Popovici, discurs critic la adresa politicienilor

David Popovici a făcut haz de necaz și a afirmat că e bronzat cu urme, deoarece se antrenează mai mult în aer liber. În momentul în care vine frigul, David are probleme reale să se pregătească în condiții normale, într-un bazin de dimensiuni olimpice.

"Am primit tot felul de reacții. Lumea oprindu-se pe stradă, rupându-și din timp uitându-se la cursa mea și sper să fac într-adevăr o diferență, oricât de greu va fi nu în înotul românesc, ci în sportul românesc. Pentru că sportul este unul dintre, dacă nu chiar cel mai bun ambasador al țării. Îmi doresc să fac lucruri mari, chiar dacă lucrurile merg un pic mai greu la noi o să fac tot posibilul. Pentru că e și asta o misiune un pic mai importantă decât să înoți două lungimi de bazin, patru lungimi de bazin. O să vedem.

N-aș spune că e un miracol (ce am realizat - n.red.). Însă, în condițiile în care i-am întrecut pe britanici, pe americani, la 200, de exemplu, pe australieni, care au condiții infinit mai bune decât ale noastre. Au bazine să-și pună și în cap! Au toată infrastructura de care au nevoie. Au absolut orice… centre de pregătire peste centre de pregătire, deci în condițiile astea eu mă antrenez pe Lia Manoliu, în același bazin în care am și învățat să înot la patru ani, de asta sunt așa bronzat cu urmele de ochelari, pentru că înot acolo în aer liber.

Iar în timpul iernii, că tot vorbeam de condiții, când e frig afară, pentru că bazinul din interior… de foarte mult timp se promite că se va face ceva, dar nu se începe niciodată nimic, când e frig afară noi ne antrenăm într-un balon unde o persoană care nu-i obișnuită intră și stă… 3 minute, intră și simte că se sufocă. Ei, în condițiile alea ne antrenăm noi, dar… cred că se poate. Suntem puțini, într-adevăr, cei care excelăm cu adevărat în România, în sporturi, însă cu condițiile pe care le avem trebuie să facem ce putem. Ai menționat mai devreme, acum poate că am spus despre condițiile pe care le avem, nu numai noi înotătorii, ci sportivii în general, din țară, poate se va schimba ceva!", a a spus David Popovici într-un interviu pentru TVR.

Apoi, David Popovici și-a îndreptat ținta direct către politicieni. El a afirmat că aceștia îl felicită și se bucură pentru rezultatele sale, dar nu vede concret că fac ceva pentru sport.

"Nu se va schimba ceva doar dacă vorbim despre asta! Trebuie să facă într-adevăr presiuni, să le fie adus la cunoștință tuturor oamenilor care se ocupă de așa ceva, trebuie să ne punem pe treabă, pentru că avem un campion olimpic din an în Paște, în ultima vreme. Mă bucur că am reușit să fac eu asta, am făcut-o din nou pentru mine, pentru țară, pentru toată lumea, însă mi-ar plăcea să avem din ce în ce mai multe medalii. Mi-ar plăcea să fim mai mult de trei oameni calificați la Jocurile Olimpice pentru înot. Avem o delegație destul de mare – cred că 103 sportivi – la Jocurile Olimpice, însă te uiți la multe alte țări care au la fel sau mai puțini locuitori decât noi și sunt triplu, cvadruplu… Pentru că se investește mai mult în sport, sportul e considerat mai important și nu degeaba sunt și țări mai dezvoltate decât a noastră. Așa că, pentru o Românie educată, sănătoasă, trebuie să investim mai mult în sport.

Ăsta este un mesaj către toți politicienii care vorbesc despre asta, dar la un moment dat mesajul se blochează pe undeva. Așa că, trebuie să facem ceva! Pentru că vedeți toate reacțiile oamenilor obișnuiți care se uită la televizor, oamenilor din funcții înalte… toată lumea e fericită, toată lumea se bucură, dar hai să ne bucurăm mai des, de ce nu? Hai să avem mai mulți campioni olimpici, mai mulți medaliați, mai mulți finaliști, mai mulți calificați la Jocurile Olimpice", a mai spus David Popovici.

Mesajul lui David Popovici pentru români

În același timp, David Popovici a avut și un mesaj pentru fanii săi din România, care i-au transmis multă energie în ultimele zile.

"Și eu îi iubesc pe ei. Pe bune! Serios! Într-adevăr, foarte mulți români, steaguri cu România, mi-am auzit numele de peste tot, am auzit România de peste tot strigându-se, dar sunt conștient că acasă, în fața ecranelor, lipiți de televizoare sau de telefoane au fost și mai mulți români, și chiar dacă nu ați fost aici, la 50 de metri lângă mine, v-am simțit și vă mulțumesc pentru toată susținerea, pentru cursele care mi-au fost afișate fie pe stadion, fie în restaurante", a completat David.

