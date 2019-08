Darea in vileag la nivel inalt: El a facut-o analfabeta, ea l-a facut mincinos, dar nu s-au jignit

Iar interlopul trimite autoritatile statului pe piste false, unele dintre ele pentru a-si sicana rivalii. Cam ce se intampla zilele astea si intre personajele de la putere.



Calin Popescu Tariceanu nu are ce sa salveze iesind de la guvernare si el stie asta, dupa scorul ridicol obtinut de partidul satelit al PSD, ALDE, la alegerile europarlamentare din mai.



Singura supravietuire pe care o poate asigura doar pentru el insusi este in interiorul PSD, si el in cel mai negru scenariu din 1990 incoace, fara un candidat macar pentru turul doi la prezidentiale.



Problema lui Tariceanu insa e ca social-democratii nu sunt dispusi sa il salveze, de vreme ce nu pot obtine nimic in schimb.



Si daca pesedistii ar trada-o pe Dancila si l-ar sprijini pe Tariceanu pentru Cotroceni, tot ce ar putea obtine acesta este o supravietuire in prim-plan si o asigurare ca nu e de tot scos din joc, pentru ca sansele lui de a ajunge presedintele Romaniei nu mai sunt de o vreme reale. Pentru PSD, insa, jocul se va fi terminat.

