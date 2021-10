Dan Jurcan: Ce am descoperit noi este că obligativitatea (culmea!) este cea care i-ar motiva pe reticenți să meargă să se vaccineze (SpotMedia.ro)

Obligativitatea, frica, autoresponsabilizarea televiziunilor, conformarea socială sunt doar câteva dintre motivele care i-au făcut pe mulți reticenți să se așeze în ultimele zile la cozile de la centrele de vaccinare.

”CNA ar fi trebuit să intervină fiindcă dezinformarea a dus, probabil, la moarte. Ăsta este adevărul”, spune Dan Jurcan, director de cercetare la IRES, care a acceptat invitația de a explica pentru cititorii Spotmedia de ce a eșuat campania de vaccinare, deși demarase în forță, ce i-a convins pe români să dea acum buzna la centre și cum se împarte responsabilitatea pentru miile de decese din ultimele zile, în care valul 4 al pandemiei de Covid-19 ne-a lovit ca un adevărat tsunami, în ciuda avertismentelor publice lansate cu mult timp în urmă de medici și cercetători:

Cum s-a prăbușit dorința de vaccinare, pas cu pas

”Noi, la IRES, am făcut cred că 15 studii pe tema pandemiei și 6-7 sunt pe tema vaccinării. Ce am remarcat a fost că la începutul anului 2021 a fost un entuziasm masiv pentru vaccinare. La un moment dat, chiar nu erau suficiente doze de vaccin pentru a-i vaccina pe cei care stăteau la rând.

Apoi, a apărut o problemă controversată, de echitate socială – cei ”speciali”, care trebuiau vaccinați (armata, cei din servicii, ulterior medicii ș.a.m.d.). Și, dintr-odată, ceva s-a rupt. A fost și o chestiune de comunicare, dar și un anumit context, total nefavorabil.

A apărut și scandalul cu Astra Zeneca, scandal care a subminat masiv din încrederea în vaccin.

Și apoi a fost politizarea acestui subiect, prin faptul că anumite forțe politice antivaccin (AUR) au profitat foarte mult, iar televiziunile au încurajat oarecum apariția acestor lideri politici, lideri de opinie, mulți, de la Dan Bittman, până la Șoșoacă, Simion și chiar medici – Monica Pop și alții.

Toate astea au creat confuzie, în special în mintea celor fără studii superioare (pentru că, în general, cei cu studii superioare au rămas convinși că vaccinarea este calea cea mai bună). Asta a dus, până la urmă, la acel val 3.

Din martie-aprilie, când nu au fost impuse restricțiile, a fost prima dată când noi am măsurat și am văzut că suportul, care de obicei era undeva la 80% anul trecut, scăzuse masiv, sub 50%, adică doar 40% dintre români susțineau toate aceste măsuri restrictive. Presupun că și premierul de atunci, Florin Cîțu, a avut acces la astfel de studii și ăsta a fost și motivul pentru care, probabil, la sfârșitul lunii mai a renunțat la restricțiile dure.

Din păcate, relaxarea de vară a fost percepută ca o suspendare totală a acestui program de vaccinare în masă.

A fost, sigur, și o chestiune de comunicare. Campania a fost organizată militărește. Col. Valeriu Gheorghiță a făcut cam tot ce se putea din perspectiva organizării, dar din perspectivă comunicațională lucrurile au mers prost.

Greșeala masivă a fost a Guvernului, pentru că a dat un semnal total eronat atunci când a relaxat măsurile la începutul verii fără să continue acest efort de comunicare prin care oamenii să fie încurajați să continue să se vaccineze.

A dispărut și masca, oamenii au mers la mare, în concedii, nimeni nu și-a mai pus problema că ar putea veni un val 4.

Au contat, desigur, și declarațiile date la nivelul președintelui, al premierului, prin care se spunea că ’am învins pandemia’. Dacă vii și spui asta, de ce să te mai vaccinezi?!

