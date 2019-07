Dan Barna: "Vreau sa fiu un presedinte implicat. Nu exista o varianta de PSD mai cumsecade".

Imi propun sa fiu un presedinte prezent in viata comunitatii nu doar la crize, ci in viata cotidiana, un presedinte care da directii si linii de viziune pentru Romania. Obiectivul nostru e sa transformam Romania in tara europeana moderna, care are toate premisele sa fie. Iar pentru asta e nevoie la Cotroceni de ADN-ul USR-PLUS, spune Dan Barna, candidatul USR-PLUS la presedintia Romaniei.

Dan Barna se asteapta sa dispute finala prezidentialelor cu Klaus Iohannis si a aratat care este electoratul pe care mizeaza pentru a castiga. Totodata, candidatul USR-PLUS a explicat situatia contractelor cu statul pe care le-a obtinut firma pe care a avut-o inainte de a intra in politica: "sunt din fonduri europene pe care le-am obtinut in urma unor licitatii. Toate au fost monitorizate, verificate si rambursate integral de institutiile europene".



De ce candidati la presedintia Romaniei?



Lucrurile se schimba in Europa si in lume. In momentul de fata, exista o noua generatie de cetateni care s-au activat politic. Multi sunt tineri, intre 18-25 de ani, carora nu le-a pasat deloc de politica.



Consultantii ne-au spus de fiecare data ca acel segment nu vine sa voteze, indiferent cate resurse ii aloci, pentru ca nu i-ar pasa de societate.



In acelasi timp, exista o componenta activa a societatii, oameni din segmentul 30-50 de ani, care lucreaza in multinationale, au ajuns la un nivel decent de viata si pana acum credeau ca politica e un lucru murdar de care sa nu se atinga. Aceasta componenta a inteles, dupa decembrie 2016, ca daca nu se implica nu exista speranta.



Deci exista in Romania o parte a societatii care doreste sa schimbe ea insasi lucrurile. Eu sunt unul dintre acei oameni. Ei bine, aceasta parte, care e in crestere, trebuie sa fie reprezentata. Sunt in situatia sa reprezint aceasta parte din Romania care are nevoie de o voce. Imi asum sa fiu acea voce.



E singura optiune care in acest moment reprezinta speranta. Iar pentru societate mersul mai departe tine fundamental de incredere si speranta, pe care le-a pierdut toata vechea clasa politica. 7 din 10 oameni intrebati care e speranta politicii romanesti raspund USR-PLUS. E o responsabilitate foarte mare.



Raspunsul dvs cred ca se potriveste mai degraba la o alta intrebare: care este electoratul dvs? Eu v-am intrebat de ce candidati? Cu alte cuvinte, daca spuneti ca vreti sa reprezentati acest electorat, cum anume vreti sa-l reprezentati? Voce ati fost si pana acum, puteti sa fiti si din Opozitie. Eu va intreb de ce vreti sa fiti presedinte.



Ce am inteles noi in acesti 3 ani e ca nu poti sa faci lucruri si sa schimbi lucruri, daca nu ajungi la putere. Am aratat ce este o Opozitie reala. Mai departe, este exact aceasta candidatura si acest obiectiv USR-PLUS de a castiga alegerile locale si parlamentare pentru a forma guvernul.



Obiectivul nostru e sa transformam Romania in tara europeana moderna, care are toate premisele sa fie. Ca sa ajungem acolo, trebuie indeplinite niste conditii. Iar pentru asta e nevoie la Cotroceni de ADN-ul USR-PLUS. Presedintele nu conduce guvernul, ci el trebuie, in opinia mea, sa dea directia si viziunea unei tari.



Imi propun sa fiu un presedinte prezent in viata comunitatii nu doar la crize, ci in viata cotidiana, folosindu-si prestigiul si prerogativa institutionala. Un presedinte care da directii si linii de viziune pentru Romania este un presedinte care poate conta in directia tarii. Din aceasta pespectiva diferenta pe care o propun ...



Diferenta de dl Iohannis?



Da. Diferenta este ca eu vad o pozitie cu mult mai implicata in comunitate in mod cotidian, nu doar in situatii de criza.



Deci diferenta va fi de vorbire?



De implicare, nu de vorbire.



Si cum va veti implica mai mult dincolo de vorbire?



Romanii au avut un deficit de informare democratica. Societatea a ajuns in criza uriasa pentru ca nu exista un dialog real cu cetatenii si, de aceea, clasa politica nu mai reprezinta in mod real societatea. Din perspectiva aceasta, un presedinte prezent poate sa duca preocuparea reala a cetatenilor in spatiul deciziei.



Cum? Cum vreti sa va folositi prerogativele prezidentiale in mod diferit de dl Iohannis, pentru ca vointa reala a cetatenilor sa se regaseasca in decizie?



Introducand temele in dezbaterea publica si cerand masuri pe aceste teme.



A cerut si dl Iohannis.



Exista mecanisme si tine doar de felul in care sunt utilizate. In plus, noi consideram ca este cu adevarat nevoie de o reforma a Constitutiei. Functia prezidentiala a fost golita de continut in ultimii ani, desi presedintele este cea mai legitima personalitate politica, in realitate, in momentul de fata, parghiile efective de asezare a viziunii sunt destul de limitate.



Deci e nevoie de o reforma constitutionala pentru a decide ce tip de republica vrem sa fim mai departe, pentru ca modelul de acum nu prea functioneaza.



Si veti initia aceasta reforma constitutionala? Este un drept al presedintelui Romaniei



Da, avem acest proiect, se refera si la balanta puterilor, si la CCR. De exemplu, amenintarea suspendarii, care poate a fost si o explicatie a evolutiei situatiei. Daca suspendarea e respinsa de cetateni, ar trebui ca Parlamentul sa fie demis si presedintele sa poate initia alegeri anticipate.



Ce tip de republica vreti in cadrul acestei reforme?



O republica semiprezidentiala.



Modelul Frantei?



Mai degraba. Istoric, Romania a progresat semnificativ in conditii de lidership asumat, inspirat si luminat.



Concret: sa zicem ca suntem in 21 decembrie 2019, presedintele Barna preia mandatul. La Palatul Victoria e Guvernul Dancila. Veti face ceva pentru a scapa imediat de acest guvern?



E acelasi tip de raspuns pe care a trebuit sa-l dam dupa 26 mai, cand ni s-a spus: v-am votat, felicitari, dar de ce mai e Guvernul Dancila? Votul acela a fost ca sa nu ne mai facem de ras la Bruxelles. Urmeaza alt proces democratic care sa duca la plecarea Guvernului.



Eu nu vreau sa ma bat cu pumnii in piept si nici sa fac glume lingvistice ca voi rasturna Guvernul, pentru ca instrumentele sunt limitate: motiune de cenzura sau acord politic pentru anticipate. Presedintele poate sa incerce o coalizare antiPSD si voi incerca sa obtin un acord politic asumat pentru alegeri anticipate care sa fie facute odata cu localele.



Faceti cu ochiul PSD, ca nu va veti stradui sa-i alungati imediat de la guvernare?



Nu spun asta. Am vazut tot felul de afirmatii de tipul asta.



Nu au plecat din neant, ci de la declaratiile dlui Nasui, care spunea deschis ca in turul al doilea e nevoie de voturile PSD.



A fost un punct de vedere al colegului meu, dar in realitate nu despre asta e vorba. In realitate, daca finala va fi intre Barna si Iohannis, Romania va avea un sentiment de insanatosire, precum zambetul de cateva zile dupa 26 mai: putem sa respiram.



Si usurarea nu va aduce o scadere dramatica a prezentei la vot? Nu-i niciun pericol, hai la bere!



Eu nu cred asta, tocmai pentru ca s-a activat politic acea componenta a societatii careia ii pasa. Revenind la intrebarea dvs, obiectivul nostru evident este ca acest guvern sa plece, varianta in care credem sunt anticipatele, cu probabilitate mica insa. Exista posibilitatea motiunii de cenzura, pe care o voi sustine cu instrumentele presedintelui.



Care?



Presedintele are rolul de mediator, un cuvant care poate avea un continut mai greu sau mai usor, in functie de tipul de presedinte. Daca motiunea ar trece, evident ca urmatorul guvern nu va fi unul PSD si vreau sa fie foarte clar acest lucru. Nu exista o varianta de PSD mai cumsecade.



Cum s-ar crea o majoritate care sa nu contina PSD este o chestiune de discutat. Cert e ca guvernul PSD trebuie sa plece si ca nu voi mai propune un premier PSD. In privinta unui viitor guvern, nu vreau sa dau un raspuns predefinit unei situatii extrem de fluide.



Eu cred, de exemplu, ca rezultatul prezidentialelor va avea efect si asupra reasezarii fortelor politice. Cu un PSD care nu intra in finala se poate activa un efect de castel de carti de joc. ALDE e deja in destructurare, iar Calin Popescu Tariceanu baga ultima fisa.



Sunt elemente care vor schimba actualul raport de forte, care, intr-adevar, nu lasa foarte multe optiuni. Discutia va avea consistenta si logica atunci cand vom vedea ce carti sunt pe masa.



Ca pozitionare, va veti implica puternic in daramarea Guvernului Dancila si in crearea unei noi majoritati?



Da, clar, aici nu e niciun echivoc. Voi folosi toate prerogativele presedintelui pentru ca orice zi de guvernare PSD este una furata Romaniei....

