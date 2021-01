Dacian Cioloș: "Nu voi fi mulțumit doar cu buna administrare a treburilor curente" (SpotMedia.ro)

Sunteți mulțumit de felul în care funcționează coaliția de guvernare?

Sunt mulțumit de felul în care lucrăm la vârful coaliției. Avem întâlniri săptămânale, discuții de 2-3 ore. Se construiește și încrederea. Avem semnale și din partea președintelui Iohannis de a lucra în parteneriat. Trebuie să se construiască aceeași relație și în Parlament ca să aplicăm programul de guvernare.

Din afară nu se vede aceeași armonie: Boc vs Voiculescu, Vijulie vs Voiculescu, Năsui și Ghinea vs Boloș etc.

Uniformizarea totală, fără opinii diferite, nu există nici în interiorul unui partid. Orice discuție între doi responsabili este imediat catalogată drept scandal.

Avem discuții firești. E păcat ca o discuție precum aceea între dl Boc și dl Voiculescu a avut loc la Digi24 în loc să fi fost la telefon. Ar trebui să fie cât mai multe discuții instituționale.

Una e să stai în Opoziție și campanie, alta e să-ți organizezi echipele și să începi să faci.

Nu simt tensiune între noi, nu am ajuns la situații limită.

