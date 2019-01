Dăncilă, UE şi devastarea minţii românilor

Zâmbete forţate şi şansa românilor în Europa lui 2019

La cumpăna lor ne întrebăm ce semne are noul an. Ne-am amăgi dacă am crede că sunt multe bune pentru cel românesc şi cel european. Şi totuşi. Ne-am minţi şi dac-am vedea doar negru. Există şi-o fereastră de oportunităţi.