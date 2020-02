Curățenie în PDM ori o nouă trambulină politică pentru Plahotniuc?

Presa subordonată socialiștilor i-a numit „grupul lui Plahotniuc din PDM”, liderul acestuia fiind Andrian Candu, finul de cununie al oligarhului Plahotniuc fugit din Moldova în iunie 2019 ca urmare a unei tentative de menținere forțată a puterii apreciată de politicieni și analiști ca „lovitură de stat”. Există și un dosar penal la Procuratura Generală intentat pentru tentativă de uzurpare a puterii în iunie 2019, doar că investigația bate pasul pe loc.

Candu l-a consultat pe Plahotniuc înainte să părăsească PDM

Cei șase deputați, care au părăsit PDM, sunt Andrian Candu, Sergiu Sîrbu, Vladimir Cebotari, Corneliu Padnevici, Eleonora Graur și Grigore Repeșciuc. Presa pro-PSRM a scris că fiecare dintre ei este cunoscut ca „omul lui Plahotniuc” și că vor avea rol de „trambulină” pentru revenirea controversatului oligarch în Moldova.

Andrian Candu a recunoscut că a discutat cu Plahotniuc cu câteva ore înainte de a-și anunța „divorțul” de PDM: „Am simțit o datorie morală să vorbesc cu domnul Plahotniuc. L-am sunat aseară și am avut o convorbire scurtă, de cinci minute. I-am spus ce decizie vrem să luăm și el a spus că suntem oameni mari, majori și putem să luăm o decizie responsabilă”, a menționat Candu la un post de televiziune care i-a aparținut lui Plahotniuc.

La conferința de presă la care a făcut anunțul despre ieșirea din PDM, Candu a criticat dur noua conducere a partidului. După ce Plahotniuc a fugit din Moldova, PDM a fost preluat de Pavel Filip, care a deținut funcția de prim-ministru în perioada regimului oligarhic. În ultimele luni, Filip a încercat să se distanțeze de oligarhul anunțat în căutare națională și interstatală, iar la un moment dat a spus că PDM nu mai controlează niciun post de televiziune care a aparținut holdingului administrat de Plahotniuc.

Candu a criticat miercuri conducerea PDM pentru faptul că nu a luat o poziție tranșantă în privința ministrului de Externe, Aureliu Ciocoi, care a declarat recent că „Rusia a oprit vărsările de sânge la Nistru în 1992” - război declanșat de Rusia pentru a bloca unirea Republicii Moldova cu România (așa a declarat la Chișinău, în 2002, fostul președinte al Dumei de Stat a Rusiei, Ghennadi Selezniov).

Candu anunță „un nou proiect politic”. Va resuscita PSD-ul?

„Actuala conducere a PDM preferă crearea unei platforme a unei coaliții de guvernare cu socialiștii fără a purta măcar o discuție cu celelalte forțe din Legislativ, fără să dăm șanse unor înțelegeri mai largi, pentru a identifica și alte posibile alianțe. Iar modul în care se duc aceste tratative este laș. În loc să recunoască și să-și asume negocierile pe care le au, cu regret, colegii se întâlnesc pe la spate, în ședințe secrete, cu cei din PSRM, cu premierul Chicu și cu președintele Dodon. Își strâng mâna, se îmbrățișează, își fac fotografii și ne spun că au viziuni și preocupări comune”, a menționat Candu.

El susține că „sunt foarte mulți lideri din teritoriu care nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă astăzi în PDM și în fracțiunea parlamentară”. Mai mult, Candu a spus că mai mulți deputați PDM erau gata să părăsească formațiunea, însă au renunțat ca urmare a „șantajului și a unor discuții private cu anumite persoane”. El a promis că va deschide paranteze în următoarele zile.

Potrivit lui Andrian Candu, ceea ce se întâmplă este „începutul construcției unui altfel de proiect politic”. Nu a oferit alte detalii, dar în presă au apărut informații despre faptul că deputații desprinși de PDM ar urma să preia Partidul Social-Democrat din Moldova, care există juridic, dar despre care nu s-a mai auzit nimic în ultimii ani. Informația a fost confirmată de președintele de onoare al PDM, Dumitru Diacov: „Încă pe timpul lui Plahotniuc s-au făcut încercări de fuzionare cu Partidul Social Democrat. Atunci eu m-am opus. Acum ei au decis singuri. Împreună cu sponsorii”, a menționat Diacov.

Andrian Candu: „Am simțit o datorie morală să vorbesc cu domnul Plahotniuc."

Deocamdată nu se știe ce doctrină va îmbrățișa viitorul „proiect politic” al lui Andrian Candu. Miercuri, la conferința de presă, el a precizat că grupul de deputați care a părăsit PDM „va susține plenar propunerea colegilor din blocul pro-european ACUM de a vota declarația pentru reconfirmarea vectorului european și promovarea consecventă a cursului strategic și ireversibil de integrare europeană”. De asemenea, Candu a spus că va „urmări îndeaproape procesul de implementare a Acordului de Asociere cu UE” și va oferi toată susținerea pentru a înfăptui o reformă veritabilă în domeniul justiției.

„Nu plec cu cineva sau pentru cineva. Nu plec să fiu contra cuiva. Plec să nu mă pierd sau poate să îmi regăsesc identitatea”, a comentat pe Facebook Vladimir Cebotari, unul din cei șase deputați dezlipiți de PDM.

Un alt deputat din același grup, Sergiu Sîrbu (ajuns în PDM după ce a părăsit Partidul Comuniștilor al lui Vladimir Voronin) susține că unii colegi vor atât de mult înapoi la putere încât sunt gata să pupe mâna socialiștilor care i-au persecutat în ultimele luni. Sîrbu îi acuză pe unii din cei rămași în PDM că și-ar rezolva acum „problemele ungându-se pe lângă Putere”.

Pavel Filip: „Era previzibil. Am luat act!”

Liderul PDM, Pavel Filip, a declarat că a „luat act” de anunțul unui grup de colegi de a părăsi PDM. „Era o decizie previzibilă, având în vedere anumite evenimente din ultimele luni. E vorba de mai mult decât diferențe de viziuni între partid și acest grup și cred că decizia lor este una optimă, care va ajuta atât PDM, cât și acest grup de colegi să evolueze, inclusiv printr-o posibilă colaborare în viitor pe proiecte de interes comun”, a comentat Filip.

Primele nemulțumiri ale lui Andrian Candu au străbătut spațiul public recent, când a rămas fără funcția de vicepreședinte al PDM în timpul unei ședințe de partid.

„Democrația internă care a apărut în PDM îi deranjează pe unii. Cineva și-a dorit ca eu să vin cu o listă de persoane pentru funcția de vicepreședinți, coordonată cu o persoană sau alta, așa cum anterior se luau deciziile. Am făcut un exercițiu absolut transparent și democratic - am adunat toată fracțiunea și am propus un algoritm, să avem nouă vicepreședinți responsabili de anumite domenii, ca în guvern. (…) Colegii au propus candidaturi, după care au primit buletine de vot și au avut loc alegeri secrete”, a explicat Pavel Filip.

Andrian Candu susține că, de fapt, PDM se vrea la guvernare cu orice preț, în acest sens urmând ca, în timpul apropiat, să aibă loc remanieri guvernamentale la finalul cărora PDM se va alege cu cel puțin 4 fotolii de ministru. Recent, atât președintele Igor Dodon, cât și premierul Ion Chicu au anunțat că unii miniștri din actualul Guvern vor fi înlocuiți.

PDM - nici la guvernare, nici în opoziție

La începutul acestei luni, Pavel Filip vorbea, în cadrul unei emisiuni televizate, despre situația incertă în care se află PDM - „nici la guvernare, nici în opoziție” (după ce a votat, în noiembrie 2019, pentru demiterea guvernului condus de Maia Sandu și învestirea actualului guvern controlat de Igor Dodon): „Dacă ar fi să vorbim de posibilitatea creării unei coaliții, PDM întotdeauna a fost o formațiune pragmatică și nu putem vorbi de crearea unei coaliții ca un scop în sine. Vorbim de ce instrumente obține partidul pentru a avea posibilitatea să implementeze promisiunile pe care le-a făcut. Am fost și suntem deschiși pentru dialog, dar vom avea o abordare destul de pragmatică pe acest subiect. Dacă nu ajungi la un numitor comun pentru a obține aceste instrumente, atunci nu cred că are rost să te bagi într-o coaliție de guvernare”, declara liderul PDM la 6 februarie 2020.

Pe de altă parte, PDM anunța marți, 18 februarie, după o întâlnire nocturnă a 11 deputați PDM cu Igor Dodon, că nu discută cu nimeni crearea unor alianțe. La rândul lor, mai mulți fruntași PSRM au menționat marți, în cadrul unor emisiuni, că sunt deschiși pentru discuții vizând o posibilă formalizare a unei coaliții de guvernare.

Năstase invită în PPDA primarii și consilierii PDM

Miercuri, după scindarea PDM, liderul Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a invitat primarii și consilierii democrați să treacă la PPDA, dar a precizat că invitația nu este valabilă și pentru grupul de deputați desprins de PDM. „Noi urmărim acest proces - un proces, sperăm, de conștientizare a pericolului adus de Igor Dodon, de conștientizare a erorilor. Sper ca acest proces demarat astăzi să fie unul ireversibil. (...) Știm că unii care au plecat sunt anchetați penal. Ne-am dori ca cei care și-au pus speranța în PD să înțeleagă cum stau lucrurile și îi îndemnăm pe primarii și consilierii democrați sa vina alaturi de noi”, a menționat Năstase.

La rândul său, vicepreședintele PPDA, Alexandru Slusari, a atenționat că „PDM devine o anexă a lui Igor Dodon”.