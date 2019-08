Cuplu de părinți homosexuali fuge din Rusia

Până acum câteva săptămâni, Andrei Vaganov și Evgheni Erofeev nu au avut nicio problemă cu autoritățile din Rusia. Cei doi s-au căsătorit în Danemarca și trăiau cu copiii lor adoptați la Moscova. Problemele au început în momentul în care autoritățile au inițiat o acțiune în justiție împotriva unui funcționar al statului, care i-a mijlocit lui Andrei Vaganov adopția celor doi copii. Ca urmare, familia a fost nevoită să părăsească Rusia. Cazul a făcut valuri în mass media rusească. DW a stat de vorbă cu cei doi părinți Andrei și Evgheni.



Deutsche Welle: Cum a decurs adopția fiului dvs. Denis?

Andrei: În Rusia nu există multe motive pentru care o adopție poate fi respinsă. Acest lucru se poate îmtâmpla în caz de probleme de sănătate, cum ar fi virusul HIV, cancer sau probleme psihiatrice, sau dacă eventualii adoptatori au cazier judiciar. Trebuie să dovedești că ai un venit care să acopere cel puțin un mimim de existență și să ai o locuință adecvată. Asta e tot. Singura problemă a fost să primesc un așa-numit certificat de aptitudini. Pentru asta m-am prezentat în fața unei comisii formată din zece femei. M-au întrebat de ce vreau să adopt un copil, de ce nu sunt căsătorit. Am înțeles imediat unde bătea. Și am întrebat-o direct pe șefa comisiei dacă crede că vreau să fac sex cu fiul meu. La care mi-a răspuns că ea nu a zis așa ceva. După zece zile am primit totuși acel certificat. În Rusia există încă mentalitatea conform căreia un tată singur nu este adecvat pentru adopții.

A fost la fel la a doua adopție?

Andrei: M-am dus din nou la centrul de adopții și am trecut prin toate formalitățile. Mi-au spus atunci că nu există niciun copil, pe care să îl pot adopta. Dar, câteva ore mai târziu, m-au sunat din nou și mi-au spus că au găsit un băiat. Acesta era Iuri.

După care ați trăit la Moscova. Și când s-a schimbat viața dvs.?

Andrei: Situația s-a înrăutățit în toată țara. Întâi a apărut, în 2012, legea care interzice adopțiile copiilor ruși de către cetățeni americani. (N. Red.: Legea a apărut după moartea unui băiat de doi ani, care a fost lăsat în mașină, în plin soare, de către tatăl adoptiv american. Decizia a venit și ca răspuns la interdicția intrării pe teritoriul SUA pentru cetățenii ruși care au încălcat drepturile omului). La aceasta s-a adăugat legea cu privire la propaganda homosexuală, care ne-a transformat imediat în infractori, numai din cauza orientării noastre sexuale. Copiii ne-au spus apoi că au fost hăituiți, iar alții ne-au numit pederaști.

I-ați rugat pe copii să nu dezvăluie faptul că au doi tați?

Andrei: Niciodată. Nici nu am spus măcar vreodată că suntem o familie ieșită din comun. Am spus numai că există diferite familii.

Andrei și Evgheni cu cei doi copii Denis și Iuri

Ce li se reproșează funcționarilor în cazul dvs.?

Andrei: În legătură cu ”propaganda pentru valori netradiționale”, li se reproșează că nu și-au făcut treaba. Ceea ce înseamnă că și unui cuplu de lesbiene li se pot lua copiii biologici, pentru că prin stilul lor de viață fac propagandă ”valorilor” respective.

Se poate spune că guvernul rus planifică să închidă lacunele legale pentru a împiedica adopțiile de către parteneri de același sex?

Andrei: Nu există nici acum o zonă gri. Legea e foarte clară. Pentru cuplurile homosexuale nu există drept de adopție. Această posibilitate este deschisă numai pentru persoanele single. Evgheni este o persoană single, din punct de vedere legal, pentru copii. Există și multe femei heterosexuale single, care adoptă copii.

Evgheni: Cuplurile de bărbați homosexuali care cresc copii sunt o raritate în Rusia. Există mult mai multe cupluri de lesbiene care fac acest lucru. Iar aceste femei au deseori copii biologici.

Când au început autoritățile să fie cu ochii pe dvs.?

Andrei: Iuri a ajuns la poliție pentru o contravenție. Pe el l-am adoptat mai târziu. Și acolo a povestit că are doi tați. Câteva luni mai târziu, Iuri a ajuns la spital, suspectat fiind de apendicită. Acolo l-a întrebat un doctor când vine mama. Iar el a răspuns din nou că are doi tați. După care am primit un telefon de la autoritățile locale. Funcționarul de acolo mi-a spus că vrea să vorbească cu mine și cu copilul. Ne-a trimis la expertiză medico-legală. Pentru un copil este ceva foarte neplăcut și șocant. A fost investigat pentru abuz sexual la adresa sa.

Un fotograf și 200 de bărbați nud luptă pentru diversitate Y. - Croitor / francez “Tatăl meu s-a născut între cele două Războaie Mondiale. Niciodată nu i-am spus despre opțiunea mea sexuală. Am studiat Medicina. După facultate, m-am îndrăgostit de un bărbat. Familia credea că e prietenul meu cel mai bun. Din păcate, a murit după 16 ani. Acum, jobul meu e de croitor. Mă bucur că bărbații se pot căsători cu alți bărbați, în Franța. Cred că ar fi trebuit să fie posibil de mult”.

Un fotograf și 200 de bărbați nud luptă pentru diversitate J. - Vânzător / spaniol "Am crescut într-un sat spaniol. Își băteau joc de mine mult la școală. La vreo 13 ani, stăteam în bancă citind, iar un băiat mai mare a venit la mine și mi-a spus: 'Ești jegos!' După care a vărsat pe mine o cană lapte cu ciocolată. Am fost șocat. Am rămas acolo, tot ud, în timp ce ceilalți se uitau la mine, ca și cum aș fi fost un monstru”.

Un fotograf și 200 de bărbați nud luptă pentru diversitate S. - IT Project Manager și maseur / german "A fost greu pentru mine să accept reacția tatălui meu. A început să țipe, spunând că eu, fiul lui, voi putea veni acasă, dar prietenul meu nu va fi primit niciodată. Nu puteam să respir. Am plâns. Nu l-am mai contactat opt ani pe tata. După un timp, datorită soției lui, toți partenerii mei, în afară de primul, au fost acceptați când mergeam împreună în vizită”.

Un fotograf și 200 de bărbați nud luptă pentru diversitate A. - Fashion Designer / spaniol "Nu sunt invizibil. Sau sunt? Lucrez într-o lume dominată de machism. Și chiar dacă nimeni nu-și bate joc de mine personal, văd ce se întâmplă cu colegii homosexuali mai tineri, mai efeminați. Ce înseamnă să fii masculin? Oare trebuie să fim cu toții tineri și puternici? Musculoși? Suntem numai un obiect al dorinței?”

Un fotograf și 200 de bărbați nud luptă pentru diversitate D. - IT Manager / belgian "Când încă mai locuiam cu părinții, lucram în tură de noapte. La trei zile după ce le-am spus alor mei că sunt homosexual, am venit acasă, într-o dimineață, și m-am culcat. Mama a venit deodată în cameră disperată și m-a întrebat: 'Cui ai spus că ești așa?' Cineva scrisese pe capota mașinii mele 'homo'...Am luat-o ca pe un titlu de onoare”.

Un fotograf și 200 de bărbați nud luptă pentru diversitate M. - Jucător de rugby / spaniol "Când oamenii află că sunt bisexual, de obicei, la început, îmi spun cât sunt de norocos, pentru că am de unde alege. Dar realitatea e destul de diferită, iar faptul că sunt bisexual a fost deseori un obstacol pentru o relație. De multe ori sunt întrebat când am fost ultima dată cu o femeie, ca și cum ar trebui să demonstrez că sunt ceea ce sunt”.

Un fotograf și 200 de bărbați nud luptă pentru diversitate D. - Actor, dansator, regizor / român ”Mergeam la film, așa că am cumpărat două sticle de apă, niște snacks și o ciocolată. Stăteam la coadă, așteptând să plătim. Dintr-o dată, în spatele meu, aud: ‘Gay! Gay!’. Aș fi putut să-i spun multe. Dar am hotărât să-mi păstrez calmul, pentru că astfel de reacții duc deseori la violență”.

Un fotograf și 200 de bărbați nud luptă pentru diversitate S. - Ilustrator / spaniol "Într-o seară, eram într-un parc din Coruna și vorbeam cu un prieten. Dintr-o dată, șapte bărbați cu glugă ne-au încercuit, au început să ne bată și să ne numească 'poponari'. Ne-am apărat și noi, dar, din păcate, am fost înjunghiat în spate de două ori de unul dintre ei”.

Un fotograf și 200 de bărbați nud luptă pentru diversitate D. - Manager de vânzări / italian "Dintotdeauna am fost 'dolofan'. Am început să dezvolt pilozitate excesivă la 14 ani. La școală, copiii își băteau joc de mine. La 30 de ani am plecat din Italia, pentru a trăi în Franța, în speranța unei vieți mai bune ca homosexual. Într-o zi, am avut o criză și m-am epilat pe tot corpul. A fost atât de trist! Acum încerc să mă accept așa cum sunt și să fiu mulțumit de corpul meu”.

Un fotograf și 200 de bărbați nud luptă pentru diversitate C. - Shop Supervisor / spaniol "Mergeam la film cu surorile mele, cu mama și cu mătușa mea, la '50 Shades of Gray'. La finalul filmului, două fete, de vreo 20-25 de ani, au strigat la mine 'poponar!' Nu credeam că cineva mai reacționează așa în 2018. Mai ales oamenii tineri. Sora mea le-a confruntat. Un alt cuplu heterosexual le-a amenințat că vor chema poliția. Și atunci fetele au fugit”.

Un fotograf și 200 de bărbați nud luptă pentru diversitate S. - Actor / francez "Eram în străinătate. Europa de Est. Stăteam în apartamentul unei femei în vârstă, într-un cartier de blocuri prăpădite, într-o suburbie. Femeia și-a invitat nepotul să ne cunoaștem. Am băut vodcă. Multă vodcă, direct din sticlă. Începuse să vorbească despre ce înseamnă și ar trebui să însemne familia. 'Poponarii. Ar trebui să moară toți.' Ce părere am, mă întreabă. 'Nu știu', am spus. Am mințit.

Un fotograf și 200 de bărbați nud luptă pentru diversitate Tiberiu Căpudean, fotograf român și activist LGBT "Faptul că bărbații sunt dezbrăcați în aceste fotografii este aspectul cel mai puțin important. Scopul meu a fost să arăt că diversitatea este ceva normal, fie că vorbim despre orientarea sexuală, forma corpului, vârstă sau rasă”.



Și care a fost rezultatul?

Andrei: Ni s-a spus atunci că rezultatele vor veni într-o lună. După care ne-a sunat un reprezentant al centrului de adopții, să ne spună să ne ducem copiii de bunăvoie într-un centru de recuperare, până când vin rezultatele. Avocatul meu mi-a spus: ”Trebuie urgent să părăsești țara!” În mai puțin de două ore am împachetat bagajele cu Iuri și am plecat din Rusia. La scurt timp l-am scos și pe Denis din țară. La acea oră începuse deja urmărirea penală. M-au amenințat cu un dosar penal pentru ucidere.

Evgheni: La vremea aceea eram singur în Moscova. La o săptămână după ce Andrei a ieșit cu copiii din țară, cineva mi-a bătut tare la ușă, dar nu s-a strigat: ”Deschideți, poliția!”. Bătăile au încetat după o jumătate de oră. A urmat o percheziție la părinții mei acasă. Au căutat copiii și certificatul nostru danez de căsătorie. Apoi prietenii mei m-au scos din țară.

Andrei, pe cine spuneau că ați fi ucis?

Andrei: Pe copiii mei. Autoritățile mi-au spus: ”Adu-i la noi ca să dovedești că sunt în viață.” Am refuzat. Mai mulți avocați m-au avertizat că îmi vor lua copiii. Că îi vor duce să stea de vorbă cu psihologi și după aceea ar putea, de pildă, să mă cerceteze pentru violență.

Am părăsit țara din două motive: în primul rând, din cauza gândului că băieții mei ar putea fi instituționalizați, iar în al doilea rând, pentru că mi s-a spus că voi fi arestat pentru corupere de minori.



Din motive de siguranță, Andrei și Evgheni au decis, împreună cu avocatul lor, să nu dezvăluie unde se află acum.

Interviu realizat de Dmitri Vachedin