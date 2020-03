Cum vom trai dupa Covid? "Suntem cu apa la gura" (Ziare.com)

Intr-un interviu pentru Ziare.com, Gabriel Biris atrage atentia "suntem cu apa la gura in foarte multe domenii", iar in varianta cea mai optimista, cu 500 de mii de oameni in somaj tehnic pe 3 luni si doar jumatate care sa ajunga apoi in somaj, deficitul nu are cum sa fie sub 10%.

Gabriel Biris critica sever risipa de resurse: "De ce am irosit resurse sa ducem in spital oameni care nu aveau nevoie de spital? Toti cei din birourile unde se filmeaza, inclusiv colegi ai dvs, sunt imbracati de sus pana jos in echipamente pe care medicii nu le au. De ce? Ca sa dam bine si sa aratam ca facem, ca tara nu poate fara noi. In schimb, la Suceava nu aveau nici materiale de protectie, nici instructaj".

Ca intram in criza economica nu cred ca mai trebuie argumentat...

Suntem in criza economica.

In aceste conditii, credeti ca masurile de compensare si sustinere luate de guvern sunt bune si acoperitoare?

In primul rand, trebuie sa vedem de ce resurse dispune statul. Din punct de vedere bugetar, oricum eram intr-o situatie foarte critica. Anul trecut am avut un deficit de aproape 5%, anul acesta era prognozat la 3,6%.

Suntem dupa ani de zile de dezmat bugetar in care cheltuielile au fost crescute intr-un elan populist, au crescut salariile bugetarilor, au crescut pensiile, companiile nu aveau forta de munca pentru ca nu puteau concura salariile platite bugetarilor. Plus tot felul de scutiri, de exceptii, de privilegii.

Deci criza ne-a prins nepregatiti. Guvernul a luat totusi cateva masuri intre care cea mai intensa se refera la suportarea somajului tehnic. Vom vedea pentru cati se va plati.

Eu am facut niste estimari si in varianta cea mai optimista, cu 500 de mii de oameni in somaj tehnic pe 3 luni si doar jumatate care sa ajunga apoi in somaj, deficitul nu are cum sa fie sub 10%.

In plus urmeaza alegeri, politicienii se uita cu un ochi la masuri pentru economie, cu celalalt la alegeri si vom vedea probabil ca nu se va face mare lucru pe partea de restructurare a costurilor bugetare. N-ati auzit vorbindu-se de somaj tehnic si somaj la stat.

In orice caz, cred ca trebuie sa fim atenti sa existe viata economica dupa Covid.

S-au facut si greseli?

Din punctul meu de vedere nu se justifica art VII din OUG 29 care prevede ca nu se datoreaza dobanzi si penalitati pentru impozitele si taxele datorate la plata dupa 23 martie, ca obligatiile neachitate nu sunt restante, deci nu afecteaza esalonarile si participarea la licitatie, ca nu incep si se suspenda toate executarile prin poprire.

Daca nu sunt dobanzi si penalitati si nu sunt considerate obligatii restante, de ce ai plati?

Au fost masuri necesare ca sa fie ajutati cei afectati.

Prevederea se refera la toti, pentru toate impozitele si contributiile. Inclusiv pentru sectoarele care acum duduie, precum hypermarket-urile, farmaciile, producatorii de materiale sanitare, comerciantii de masti.

Ar fi trebui ca amanarea sa fie facuta la cerere pentru companiile care au probleme si introdusa posibilitatea esalonarii fara garantii tot la cerere.

Pe de alta parte, am avut surpriza ca pe 25 martie companiile, in cea mai mare parte, si mai ales multinationalele, au platit ce aveau de platit. Puteau sa puna deoparte banii in depozite, sa jongleze cu ei. E vorba de responsabilitate pana la urma si si-au dat seama ca daca statul se sufoca si lor le va fi rau.

In rest, masurile au sens, unele poate ar fi bine sa fie mai simplu de aplicat.

Controversata este acea posibilitate de amanare a ratelor, dar cu dobanda la dobanda. Se da exemplu masura lui Viktor Orban care a inghetat ratele, deci 9 luni nu se plateste nimic fara dobanda la dobanda neplatita.

Daca am ajuns ca Viktor Orban sa fie etalon, este foarte periculos pentru noi. Sa nu uitam ca bancile pot sa fie un ajutor foarte important pentru iesirea din criza.

Si pentru ca bancile sa poata finanta trebuie sa aiba cu ce. Ele nu sunt institutii de caritate si sa nu uitam ca au o responsabilitate pentru banii deponentilor. La banca sunt si banii persoanelor fizice si ai companiilor. Daca banii companiilor vor fi mancati pe amanari si iertari, s-ar putea sa avem cu totul alte probleme.

Inghetarea ar fi insemnat "shut-down". Cand o companie nu are cu ce sa-si continue activitatea, inchide.

Omul poate spune: bine ca sta banca in dobanda la rata mea de 1.000 de lei pe luna si fara ea inchide taraba.

Dar cand ai un milion de astfel de rate poti sa ai o problema, chiar daca esti o banca mare. Sunt foarte multe sume mici care se aduna.

De acord, dar bancile vor iesi in castig din aceasta masura, pentru ca dobanda neplatita genereaza dobanda.

Rata neplatita e un nou credit. In contracte se incearca protejarea creditorului, este o obligatie constitutionala pentru ca inseamna protejarea proprietatii. Sa nu ne gandim la banci sau la companiile de utilitati ca la niste saci fara fund. Toate crizele au fost accentuate de caderea bancilor.

Cat timp credeti ca ne putem permite ca economia sa fie aproape complet inchisa?

Eu cred ca deja suntem cu apa la gura in foarte multe domenii. Iar daca inchiderea va continua in acelasi mod inca o luna de zile, adica sa nu putem iesi din casa decat cu declaratii si pe traseu prestabilit, vom avea si alte probleme.

Pentru multi se vor termina resursele, iar faptul ca parte din ele vor reveni prin ajutorul de somaj tehnic va insemna o si mai mare datorie publica, si vom incepe sa ne imbolnavim de alte lucruri, din cauza stresului a sedentarismului.

In acest moment vedem cum se adanceste criza, adica dispar resurse economice, dispar bani care erau folositi sa tinem in viata zeci de mii de bolnavi. Ganditi-va cati oameni avem pe dializa, pe tratamente oncologice, cu tot felul de boli cronice care necesita zeci de ani de tratamente. Cand nu vor mai fi bani cum o sa facem?

Covid, Covid, dar va fi viata si dupa Covid. Cum o traim?

