Cum ne ajuta, concret, Armata in lupta cu coronavirusul. De ce au venit soldatii inarmati si cu masini tactice, in Piata Unirii (Ziare.com)

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, inca de marti, ca - in urma adoptarii Ordonantei Militare nr. 3 - Guvernul va apela la militari, in lupta impotriva noului coronavirus. De atunci, oamenii au inceput sa spuna ca Romania "scoate armata pe strazi".



Nimeni n-a explicat, insa, pe larg, ce inseamna acest lucru pentru noi, oamenii de rand. Trebuie oare sa ne temem de soldati, cand ii vedem inarmati si in masinile lor mari, de teren? Ar fi mai bine sa ne ferim din calea lor? Au ei dreptul sa ne opreasca din drum, sa ne legitimeze sau sa ne amendeze si chiar sa ne retina?



Iata cum stau lucruri, de fapt.



Ce fac militarii, in strada



Potrivit Ordonantei militare 3, la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Ministerul Apararii Nationale (MApN) urmeaza sa pazeasca anumite obiective aflate pana acum in grija Jandarmeriei.



In plus, tot Armata urmeaza sa "asigure personal si mijloace logistice pentru asigurarea activitatii de ordine publica", dar si sa puna la dispozitie "personal si mijloace logistice pentru sprijinirea activitatilor Politiei de Frontiera Romane, in punctele de trecere a frontierei de stat".



Formularile sunt destul de clare. Totusi, un roman care n-a lucrat nici in Politie si nici in Armata cu greu ar putea intelege ce urmeaza sa faca soldatii. Iata despre ce este vorba.



"Militarii vor intari patrulele, prin executare in comun cu colegii de la Ministerul Afacerilor Interne a misiunilor. Dar controlul operational (adica luarea deciziei cu privire la cine si ce face propriu-zis - n.red.) este la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Noi doar sprijinim.



Noi nu avem, spre exemplu, atributiuni de retinere a unei persoane, daca cineva s-a gandit la asa ceva...

Cititi articolul integral pe Ziare.com, accesand linkul de mai jos.