Cum iese Romania din starea de urgenta: 1 din 2 romani crede ca statul a ascuns informatii in criza - sondaj IRES (Ziare.com)

Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie - IRES a realizat, in perioada 13-14 mai, un studiu dedicat perceptiilor, atitudinilor si comportamentelor romanilor in timpul crizei COVID-19, scopul fiind evaluarea impactului starii de urgenta asupra vietii romanilor, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.



In perioada starii de urgenta, cel mai mult le-a lipsit romanilor apropierea celor dragi. Un sfert dintre respondenti au spus ca cel mai mult le-au lipsit drepturile si libertatile, iar pentru 13% dintre participantii la studiu au fost calatoriile si vacantele. 1 din 10 romani declara ca i-a lipsit cel mai mult socializarea.

De asemenea, in perioada starii de urgenta, romanii au navigat mai mult pe Internet decat inainte si s-au uitat mai mult la televizor si la filme. O treime dintre respondenti a gatit mai multe decat inainte, o cincime a mancat mai mult, iar aproape un sfert declara ca au facut exercitii fizice mai mult decat de obicei.



"Doar 1 din 10 romani declara ca a fumat, iar 3% ca au consumat bauturi alcoolice mai mult decat inainte", potrivit sursei citate. Principala lectie invatata in aceasta criza este importanta igienei, aproape 1 din 5 romani alegand acest raspuns.



10% dintre participanti au declarat ca au constientizat importanta celor dragi, 9% au vorbit despre importanta sanatatii, iar 7% despre importanta respectarii indicatiilor autoritatilor si responsabilitate.

