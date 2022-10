Cum devin rușii care trăiesc în Ucraina, imigranți ilegali

"Nu pot să stau pur și simplu și să aștept să fiu deportat în Rusia", se plânge Maxim Pașcenko. Rusul este căsătorit cu o ucraineană și a locuit în Ucraina, în majoritatea timpului, în ultimii ani. Dar când Rusia a invadat Ucraina, în acest an, pe 24 februarie, autoritatea de imigrație a încetat să mai accepte documente de la cetățenii ruși. "Acum nu-mi pot prelungi permisul de ședere", povestește Maxim.

Pașcenko este unul dintre cei aproximativ 175.000 de cetățeni ruși, aflați în prezent în Ucraina, cu permis de ședere. Statutul lor este reglementat de legile de imigrație, dar autoritățile ucrainene au încetat să mai prelungească aceste permise, după invazia rusă. Există și cazuri, în care autoritățile ucrainene au amenințat cu deportarea. Pașcenko confirmă că unor prieteni ai săi li s-au ștampilat pașapoartele, pentru deportare. Este îngrijorat că i s-ar putea întâmpla la fel, mai ales că a participat la protestele opoziției, pe când era încă în Rusia, iar astăzi lucrează ca voluntar, colectând donații pentru armata ucraineană.

Și lui Maxim Goșkovski i-a fost anulat permisul de ședere și acum îl aşteaptă deportarea. Locuiește în Ucraina de peste 10 ani, unde a și participat la protestele de pe Euromaidan, din 2014. Tocmai urma să primească cetățenia ucraineană. Dar pentru a deveni cetățean ucrainean, trebuie mai întâi să renunțe la cetățenia rusă, ceea ce nu a reușit până acum:

"Ar trebui să merg în Rusia pentru asta", explică el. "Dar aș ajunge în închisoare, dacă aș face asta. Am participat la protestele de pe Maidan, din Kiev, sunt voluntar activ în Donbas și am ajutat la scoaterea morților din Ilovaisk. Vă garantez că am dosar penal în Rusia."

În primele zile de război, Pașcenko și Goșkovski au avut încredere în mesajele autorităților ucrainene de imigrație, care au declarat că cetățenii străini aflați în Ucraina puteau, la acel moment, "să rămână cu documente expirate". Liniștit, Goșkovski a revenit la munca de voluntar, împărțind veste militare soldaților ucraineni. Cu toate acestea, în luna mai, a fost oprit la un punct de control din regiunea Poltava și dus la serviciile de imigrație, pentru audieri. La doar câteva ore mai târziu, s-a trezit cu o ștampilă în pașaport, prin care i se ordona să plece din țară. În schimb, el a ales să rămână în Ucraina și să facă recurs.

Mulţi ruşi din Ucraina au aşteptat ani de zile, pentru a deveni cetăţeni ucraineni

Potrivit autorităților ucrainene, 635 de ruși au primit astfel de ștampile în pașaport, în ultimele șase luni. Xenia Prokonova, avocată specializată în dreptul imigrației, a declarat că autoritățile ucrainene reacționează ca urmare a acestui război neașteptat. Dar, mai spune ea, momentan e harababură juridică în ceea ce privește relația dintre imigranți și serviciile de imigrație din Ucraina.

"De la începutul războiului, cetățenii ruși și belaruși nu s-au mai putut baza pe deciziile autorităților și nici nu pot prevedea ce probleme ar putea apărea în relația lor cu statul", a explicat avocata.

Prokonova povestește că a primit zeci de cereri de asistență juridică de la ruși și belaruși. Situația este diferită de la individ la individ, dar avocata confirmă că cetățenilor ruși le este aproape imposibil să-și prelungească permisele de ședere, sau să devină cetățeni ucraineni. După părerea sa, autoritățile ucrainene ar trebui să reglementeze relația lor cu cetățenii ruși, în loc să-i ignore pur și simplu.

Obligând rușii să se ascundă înseamnă "risc pentru țară"

Răspunzând întrebărilor DW, autoritățile ucrainene de imigrație spun că așteaptă, "până când parlamentul va adopta o lege, care să reglementeze modul în care vor fi tratați cetățenii unui stat agresor". Până atunci, cererile din partea cetățenilor Federației Ruse nu sunt acceptate.

Un alt avocat, Volodimir Șbankov, spune că atâta timp cât nu există reguli oficiale, statul transformă astfel de persoane în ”imigranți ilegali”. Ceea ce reprezintă un risc pentru țară.

"Este logic să fie înregistrați astfel de oameni, din motive de securitate". Avocatul a adăugat că abordarea actuală a serviciilor de imigrație a forțat, de fapt, astfel de persoane să se ascundă, punând astfel în pericol securitatea națională.

Viaţa ucrainenilor aproape de linia frontului

Înaltul Comisariat Pentru Refugiați al Națiunilor Unite, UNHCR, a subliniat că Ucraina nu are o interdicție privind cererile de azil din partea cetățenilor ruși. Totuși, UNHCR a spus că nu monitorizează alte procese legale, cum ar fi prelungirea permiselor de ședere. Cu toate acestea, UNHCR admite că există "anumite probleme în ceea ce privește procedurile de azil, deoarece există practici diferite la diferite oficii regionale, iar unele dintre acestea nu funcționează momentan la capacitate maximă, din cauza situației de securitate."

Maxim Pașcenko insistă că și-ar dori foarte mult să devină cetățean ucrainean. Dar dacă problema lui nu poate fi rezolvată, spune el, va trebui să se mute cu soția lui într-o altă țară europeană. Dacă se întâmplă așa, adaugă el: "Ucraina va mai pierde un cetățean, în loc să câștige un alt ucrainean".