Cum analiza literar-ideologic fosta Securitate poeziile publicate in Romania (Ziare.com)

Discursul dictatorului a fost tinut la Sedinta Comitetului Executiv al PCR, istoria consemnand momentul si discursul drept Tezele din iulie. De altfel, textul discursului va deveni un document oficial cu titlul: Expunere cu privire la programul PCR pentru imbunatatirea activitatii ideologice, ridicarea nivelului general al cunoasterii si educatia socialista a maselor, pentru asezarea relatiilor din societatea noastra pe baza principiilor eticii si echitatii socialiste si comuniste.

Anul 1971 instituie controlul draconic asupra creatiilor literare, asupra tuturor formelor de exprimare artistica, iar tot ceea ce contravenea liniei ideologice dure stabilite era dur sanctionat. Libertatea de creatie fusese abolita. Epoca cultului personalitatii era inaugurata.

La Timisoara, in 1972, un grup de scriitori de limba germana vor forma Aktionsgruppe Banat. Membrii fondatori erau Albert Bohn, Rolf Bossert, Werner Kremm, Johann Lippet, Gerhard Ortinau, Anton Sterbling, William Totok, Richard Wagner, Ernest Wichner. Securitatea este la curent cu toate miscarile literare, scriitorii erau "obiectiv", cartile, revistele, totul era sub stricta supraveghere a regimului. Supravegheati de Securitatea care isi culegea informatiile cu ajutorul retelelor de informatori. Creatiile literare erau considerate material subversiv, "dusmanos" la adresa oranduirii socialiste.

Securitatea asculta telefoanele scriitorilor din Aktionsgruppe Banat

Presiunile Securitatii asupra grupului se intetesc, si astfel, in 1975 patru scriitori - William Totok, Gerhard Ortinau, Richard Wagner si Gerhardt Cseika - vor fi arestati si interogati. Desi au fost eliberati o saptamana mai tarziu, presiunile au continuat, fiind urmariti si avand telefoanele ascultate. Au avut pentru scurt timp interdictia de a publica. Metoda tipic securista de "destramare a anturajului".

Grupul va mai functiona trecand la cenaclul Adam Müller Guttenbrunn, acolo unde se vor activa scriitorii de limba germana din zona Banatului. In grupul de scriitori care activau la cenaclul Adam Müller Guttenbrunn, alaturi de cei din Aktionsgruppe Banat, activa si scriitoarea Herta Müller, care la randul ei era sub vizorul Securitatii.

In timp, presiunile asupra scriitorilor au devenit foarte mari, supravegherea si presiunile fiind insuportabile. In 1984, unul dintre scriitori grupului ,Nikolaus Berwanger, va ramane in Republica Federala Germania. Dupa ramanerea definitiva a lui Berwanger, cei ramasi in tara isi vor depune actele pentru plecare definitiva reusind pe rand sa plece, pana in 1987. Un singur membru al grupului a ramas atunci in RSR, Werner Kremm.

Intr-un fond documentar aflat la CNSAS care contine mai multe documente privitoare la activitatea grupului de scriitori de limba germana, documente intocmite de Serviciul I al Inspectoratului Judetean Timis, se afla si un dosar cuprinzand poezii publicate de scriitori de limba germana in Neue Banater Zeitung. Textele respective erau "expertizate" de colaboratorii Securitatii in notele informative. Alaturi de textul orginal si de traducere, apare si analiza literar-ideologica a textelor. Notele sunt scrise la masina de scris.

