Cum a organizat fosta Securitate Congresul al XIV-lea al PCR (Ziare.com)

Documentele "Strict Secret" din dosarul "Planuri de masuri pentru FORUM 89", aflate la CNSAS, poarta semnatura de aprobare a generalului-colonel Iulian Vlad, ministru secretar de stat si sef al Departamentului Securitatii Statului.

Congresul al XIV-lea al PCR avea loc intre 20 - 25 noiembrie 1989. Cu doar 11 zile in urma, pe 9 noiembrie, cazuse Zidul Berlinului, construit la 13 august 1961 ca simbol al Razboiului Rece, Cortina de Fier care despartea Blocul Comunist de Occident. Tarile Blocului comunist erau in fierbere, in plina transformare. Ceausescu, "ultimul stalinist", era izolat si refractar la noile schimbari, refuzand orice dialog diplomatic pe aceasta tema.

Discursul de 6 ore si cei 3.308 de aplaudaci

Era 20 noiembrie 1989 cand, timp de sase ore, Nicolae Ceausescu a vorbit celor 3.308 delegati aflati in sala, prezentandu-le Raportul congresului. Este celebrul discurs la care va promite, pentru urmatorul "cincinal", ca productia va creste cu 30 pana la 50%, va vorbi despre programul de irigatii si amenajari funciare, va promite ca, pana in 1995, vor fi irigate milioane de hectare, iar productia agricola, obsesia lui, va ajunge la o suprafata de peste 7 milioane de hectare de teren agricol. De asemenea, promitea cresterea efectivelor de bovine la cel putin 11 milioane de capete. Discursul lui va fi intrerupt de 100 de ori pentru ca delegati din sala sa aplaude furtunos si sa scandeze minute in sir "Ceausescu Pace" sau "Ceausescu PCR", intregul registru de sloganuri de propaganda si de cult al personalitatii.

Apelul lui Eugen Ionescu catre liderii Europei pentru inlaturarea lui Ceausescu

Atmosfera era suprarealista in conditiile in care cazuse Zidului Berlinului, toate tarile Blocului Comunist erau in plin proces de desprindere de comunism, batea vantul Perestroikai, in vreme ce in Romania comunista magazinele erau goale, romanii stateau la cozi pentru a "prinde" ceva, era frig in blocurile comuniste, iar nivelul de supraveghere si control al populatiei era aproape total, drepturile civile si fundamentale "inghetate". A doua zi dupa congres, Radio Budapesta va comenta ca "In informatiile de pana acum, presa sovietica s-a abtinut de la comentarii ironice ori cu doua intelesuri cand a fost vorba despre Congresul PCR". Pe 24 noiembrie, Radio Europa Libera va transmite ca dramaturgul Eugen Ionescu adresase un apel liderilor din Occident, dar si celor din Blocul Comunist. Ionescu cerea liderilor europeni sa depuna toate eforturile pentru ca Ceausescu sa fie inlaturat.

