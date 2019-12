Cum a ajuns Gelu Voican Voiculescu sa datoreze statului suma de 200.000 de euro, chiria pentru vila din Primaverii (Ziare.com)

Asa ca Regia Autonoma - Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA- APPS) l-a chemat in judecata. In doua hotarari date in prima instanta, Voican Voiculescu a fost obligat la plata unei sume de aproximativ 200.000 de euro, reprezentand chirii, penalitati si dobanzi. Deciziile au fost contestate.



Gelu Voican Voiculescu a fost unul dintre actorii politici cheie in Romania in timpul Revolutiei din decembrie 1989 si in guvernul condus de Petre Roman, in care a ocupat functia de viceprim-ministru si responsabil cu controlul serviciilor secrete (1989-1990). Ion Iliescu l-a trimis de doua ori ambasador al Romaniei in tari africane, in Tunisia (1994) si Maroc (2001).



Pentru activitatea sa derulata in timpul Revolutiei si la Mineriada, Gelu Voican Voiculescu a fost trimis in judecata in ambele dosare in 2017 si 2019. In prezent, politicianul ocupa functia de director general al Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989 (IRRD 89), institutie din subordinea Senatului.



Printre membrii institutului se afla si fostii sai colegi de la conducerea tarii din perioada 1989-1990, care se judeca alaturi de el in dosarele istorice: fostul presedinte Ion Iliescu (judecat in dosarele Revolutiei si Mineriadei - n.red.), fostul premier Petre Roman (judecat in dosarul Mineriadei - n.red.) si fostul vicepresedinte al Consiliului Provizoriu de Uniune Nationala, Cazimir Ionescu (judecat in dosarul Mineriadei - n.red.).

Cititi articolul integral pe Ziare.com accesand linkul de mai jos.