Cum începe școala? (SpotMedia.ro)

Am să încep cu întrebarea de la care pornește și în instanță orice decizie referitoare la un minor. Care este interesul superior al copilului? În situația dată, interesul acesta este să vină la școală sau să învețe de acasă online?

Eu văd un hibrid. Online, cel mai mult au avut de suferit copiii din preșcolar și cei din primele clase de primar. Nu a fost asigurată calitatea și tot ce înseamnă învățare relevantă.

Cel mai bine ar fi să fim toți la școală, ceea ce implică niște riscuri foarte mari din punctul meu de vedere, atât pentru siguranța copiilor, cât și pentru cea a adulților. Ar însemna profesori care să stea 8 ore în școală cu mască pe față și vă spun din experiența examenelor naționale și a pregătirii lor că este epuizant.

Sigur că există pericolul expunerii la virus a profesorilor și a copiilor care, chiar asimptomatici să fie, pot să ducă virusul acasă la bunici și părinți.

Pe de altă parte, trebuie să ne gândim și la copiii care au acasă un singur dispozitiv pentru mai mulți membri ai familiei, mai mulți frați.

E complicat și cu venitul în ture la școală. Copiii vor veni școală la distanță unii de ceilalți, pauzele vor fi luate pe rând, dar cum să îi securizezi în timpul pauzelor? E o mare provocare.

Ați făcut o consultare cu părinții?

Noi avem o relație strânsă cu părinții. Dumnealor își doresc prezența la școală, cel puțin în cazul celor mici, care au nevoie absolută să fie prezenți la școală.

Am făcut niște calcule, am numărat bănci și am putea să ne înscriem în scenariul de a fi la școală în două schimburi. Dar el este doar pe hârtie.

Deocamdată ce este sigur în privința noului an școlar?

Data începerii școlii, 14 septembrie.

Atât?

Da. Deocamdată suntem în faza de analiză. Am constatat că scenariul de a fi toți fizic la școală va duce la creșterea normelor didactice, pentru că profesorii vor lucra pe grupe. Înseamnă resursă umană pe care nu știu dacă o avem.

De aceea, spun că scenariul cel mai potrivit ar fi fost cel hibrid. Adică o parte la școală, o parte acasă și după aceea rocada. Ceea ce însă duce în zona unor investiții foarte mari, din punct de vedere tehnic, pentru că nu toate clasele au posibilitatea să transmită online cu sunet de calitate cu imagine asupra clasei, a profesorului și a ceea ce el lucrează la tablă.

Deci jumătate ar fi în clasă și cealaltă ar urmări lecția de acasă online și după un timp s-ar inversa grupele?

Da. Asta ar fi mai puțin complicat, dar ar presupune investiții mari inclusiv pe zona de siguranță sanitară.

S-a anunțat că în scenariul verde copiii vor veni la școală normal. Fără niciun fel de restricții, la fel ca pe 15 septembrie anul trecut?

Nu, este exclus așa ceva cu colective de 32-36 de copii. Anul acesta am fost nevoiți să refuzăm înscrieri la clasa pregătitoare. Avem copii în școală cărora nu am putut să le înscriem frații mai mici. O perioadă tare tristă.

