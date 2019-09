Culise: De ce nu i-a reusit lui Dancila manevra antiKövesi cu ambasadorul la UE

Sunt informatii confirmate pentru Ziare.com de surse coroborate, europene si politice. Cum s-au petrecut lucrurile:



Dupa intalnirea cu social-democratii, premierul a anuntat ca Romania va vota contra lui Kövesi, in COREPER, si ca va da mandat in acest sens ambasadorului roman la UE, Luminita Odobescu.



Aparusera deja informatii ca Guvernul a schimbat macazul in privinta lui Kövesi, fapt care a cazut cat se poate de prost la PSD. De altfel, duminica, Dacian Ciolos a povestit despre o intalnire cu ministrul roman de Externe, care s-ar fi angajat ca Romania o va sustine pe Kövesi la votul din COREPER.

Partidul i-a cerut lui Dancila sa clarifice lucrurile si sa spuna public ca nu o va sustine pe Kövesi.

Asa ca premierul s-a conformat si, relateaza surse politice, a incercat sa transmita la Bruxelles un mandat antiKövesi. A vrut sa o implice si pe Ana Birchall in poveste, de care PSD incearca sa scape prin orice mijloace, inclusiv printr-o strategie de descurajare, secretarii de stat fiind concediati de la Ministerul Justitiei. Birchall este adepta desfiintarii Sectiei Speciale, asa cum recomanda si institutiile europene, iar PSD incearca din rasputeri sa readuca Justitia la ordine si sa mentina sectia condusa de Adina Florea.

Asadar, Dancila i-a cerut ministrului de Externe Ramona Manescu sa elaboreze mandatul care cerea vot impotriva lui Kövesi, iar Anei Birchall, ministrul Justitiei, sa dea un aviz, potrivit procedurii, explica sursele.

Cei doi ministri au refuzat - oricum, ar fi fost inutil, pentru ca desemnarea lui Kövesi era practic garantata de votul celorlalte state - si, in cele din urma, niciun mandat scris, oficial, nu a fost transmis la Bruxelles, spun sursele politice consultate de Ziare.com.

Luminita Odobescu a fost intr-un vid decizional si atunci a votat asa cum i-a sugerat si presedintele Klaus Iohannis, intr-o conversatie telefonica. Presedintele a confirmat convorbirea, dar nu a explicat niciodata de ce la primul vot din COREPER, cand Odobescu a votat contra, nu a luat pozitie.

Dupa vot, Viorica Dancila s-a incurcat in declaratii. A spus initial ca Romania a votat contra, apoi a precizat ca nu avem cum sti cu siguranta, votul fiind secret.

AICI cititi articolul integral pe Ziare.com