Cu trenul de noapte în vacanţă

În vreme ce trenul de noapte zboară pe şine, eu mă afund în împărăţia viselor. Bavaria, Austria, Alpii, toate le lăsăm în urmă. În dimineaţa următoare voi fi trezită de o uşoară bătaie la uşa compartimentului: un prietenos "Dobro iutro" anunţă controlul paşapoartelor la graniţa sloveno-croată. Ni se serveşte apoi de către însoţitorul de tren cafea în pahare de carton. La nouă dimineaţa am ajuns deja la prima mea destinaţie: metropola croată Zagreb, în gara centrală. Călătoria a durat aproape 15 ore, din care cel puţin 6 am dormit. Între Berlin şi München am călătorit cu Inter-City-Express-ul (ICE). În reţeaua călătoriilor feroviare nocturne, din Germania în Croaţia nu se poate ajunge direct decât de la München, din diverse motive.

Finalul cooperării cu căile ferate pentru trenurile nocturne

Ne întoarcem în timp în anul 2016, când căile ferate germane, Deutsche Bahn (DB), se despărţeau de segmentul trenurilor de noapte, City Night Line. Cooperarea de aproape 9 ani a fost sacrificată pe altarul rentabilităţii economice. Din informaţiile prezentate de DB, aflăm că City Night Line înregistra anual pierderi de peste 30 de milioane de euro.

Pat în cuşeta trenului de noapte spre Zagreb

Afacerea cu trenuri de noapte este complicată şi costisitoare, de la întreţinerea garniturilor până la personalul pregătit special pentru călătoriile nocturne, explică o purtătoare de cuvânt a DB. Nu s-a renunţat complet la garniturile nocturne. Reţeaua transporturilor feroviare de noapte este menţinută prin mai multe colaborări cu parteneri europeni, dar fără vagoane proprii.

Exemplul austriac

Căile ferate federale austriece (ÖBB) arată cum afacerea cu transporturi nocturne nu trebuie să rămână una de nişă. În 2016, compania feroviară prelua o parte din afacerea la care renunţa compania germană DB. De atunci, numărul călătorilor creşte constant, cu excepţia anului 2020, când pandemia a încurcat socotelile tuturor. Provocările pe care le presupune transportul nocturn sunt bine ştiute şi de purtătorul de cuvânt al ÖBB, Bernhard Rieder: "Este clar că nu poţi să te îmbogăţeşti din transportul nocturn. Costurile pentru 'regimul hotelier' şi călătoria în sine sunt cu mult mai mari decât structura preţurilor pentru transportul feroviar pe timp de zi."

Cu atât mai mare este mândria atunci când vine vorba despre bilanţul pozitiv din anul 2019. Căile ferate austriece nu se pot plânge de lipsa rezervărilor, în condiţiile în care biletele pentru trenurile nocturne sunt vândute deja până spre sfârşitul toamnei, mai spune purtătorul de cuvânt al ÖBB. Ţinta pe care şi-au propus-o austriecii este de a atinge pe termen lung trei milioane de călători. În acest sens, urmează a fi finisate 33 de noi garnituri de tren.

Modă sau schimbare în mobilitate?

Cifrele pe care le prezintă ÖBB atestă că tot mai mulţi oameni vor să folosească transportul feroviar nocturn. Se poate vorbi despre o nouă modă, despre un boom sau despre debutul unei noi ere în mobilitate? Îi solicit părerea expertului în mobilitate Bernhard Knierim. Creşterea cererii, extinderea reţelei de transport nocturn şi renunţarea la suspendarea anumitor trasee de noapte sunt semne specifice pentru un trend. "Pentru a vorbi despre un boom sau o nouă eră în mobilitate este însă prea puţin" mai spune expertul Knierim. "Ar fi nevoie din nou de o adevărată reţea europeană, care să poată fi folosită pe toate traseele şi să nu mai aibă întreruperi atât de mari".

Extinderea reţelei de trenuri de noapte

Pentru a exclude întreruperile din reţea, austriecii de la ÖBB, germanii de la Deutsche Bahn, fancezii de la SNCF şi elveţienii de la SBB lucrează împreună. La finalul anului 2020, era anunţat planul de extindere a reţelei de trenuri de noapte. De atunci, în tot mai multe mari oraşe din Germania se poate ajunge călătorind noaptea. Urmează ca după sfârşitul anului 2023 să fie incluse în reţea şi Berlin, Bruxelles sau Paris.

Cu trenul de la Berlin la Zagreb

Cei pasionaţi de călătoriile cu trenul, precum Matthias Gastel, expertul ecologist pe probleme de transport, visează la o reţea feroviară nocturnă care să acopere distanţe de până la 2000 de km. "Este deja o distanţă apreciabilă, care în transportul aerian este considerată ca fiind zbor pe distanţă medie", explică Gastel, a cărui viziune este de a obţine o reţea care să înlocuiască treptat călătoriile cu avionul în interiorul Europei. Pentru a ajunge acolo este însă nevoie de extinderea infrastructurii şi de folosirea optimă a digitalizării. Şi bineînţeles că trebuie corectate erorile actuale din domeniul concurenţei, fiindcă este mult prea ieftin transportul aerian, consideră Gastel.

Călătorii ecologice

O călătorie cu trenul de noapte este mult mai ecologică decât parcurgerea aceleiaşi distanţe cu avionul. În trenul de noapte de la München la Zagreb se vorbeşte mult despre protecţia climei. Ismail din Amsterdam mai are însă un argument: "Mă simt ca şi cum aş călători în timp". Cumva anii în care biletele de avion erau accesibile tuturor par mai degrabă un motiv de enervare. "Cel mai relaxat mă simt călătorind cu trenul. La aeroport trebuie să te prezinţi cu două ore înainte. Apoi aştepţi o eternitate să îţi recuperezi bagajul. La care se adaugă şi emisiile de noxe", spune Johannes din Weimar.

Concurenţă pentru transportul aerian?

Mă întreb de ce am acceptat atât de mult timp să mă înghesui în avioane prost întreţinute, cu mult plastic, dăunătoare climei, în care te simţi mai degrabă ca într-un autobuz şi nici pe departe ca într-un Concorde? Răspunsul se regăseşte mai degrabă în deciziile politice din ultimele decenii.

Cu trenul am ajuns la Zagreb

De la începutul anilor '90, UE a redus impozitele pentru transportul aerian. Călătoriile ieftine cu avionul au devenit fireşti. Renunţarea la impozitul pe cherosen şi excluderea TVA-ului la zborurile internaţionale sunt cei mai importanţi factori. O dată cu boom-ul companiilor aeriene low-cost, investiţiile în transportul feroviar au fost neglijate iar imaginea a avut mult de suferit, explică expertul în mobilitate Knierim. Favorizarea transportului aerian a afectat serios transportul feroviar nocturn. Bernhard Rieger de la ÖBB crede că acesta este motivul pentru care multe companii europene au renunţat la segmentul de transport nocturn.

Pledoarie pentru trenul de noapte

În călătoria nocturnă până la Zagreb am traversat trei graniţe. Am vorbit cu oameni din şase ţări. În München m-am desfătat cu friptură de porc şi specialităţi bavareze iar dimineaţa m-am trezit în Slovenia. Călătoriile nocturne sunt o modalitate minunată de a te deplasa. Parcurgi distanţe în mod elegant şi relaxant. În plus, este şi o modalitate ecologică de a călători. Pentru călătoriile în Europa voi evita de acum înainte avionul.