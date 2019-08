Cu cine vrea Dancila sa reformeze Ministerul de Interne

Schimbarile au loc si in contextul cazului Caracal, care a scos la iveala mai multe balbaieli, nereguli si chiar complicitati nepermise intre politisti si interlopi, nu putine fiind vocile autorizate care cer o reforma serioasa a Ministerului de Interne.

"MAI controleaza intreg teritoriul Romaniei, iar pentru un partid asta este extrem de important. Ai campanii electorale de dus, ai oponenti de intimidat (cum se intampla altadata), poti avea o serie intreaga de avantaje.

In al doilea rand, daca incep sa mai curga si banii negri pe diferitele retele si filiere (asa cum semnaleaza presa), ne putem gandi ca si asta e un avantaj, desi de ordin personal.

Politicul a dat spre reforma alte institutii pentru ca n-a avut incotro - Ministerul Apararii si serviciile - pentru ca asta a cerut NATO. Dar NATO nu a cerut niciodata o reforma la Ministerul de Interne, asta se uita. (...)

Iar linia de comanda are in egala masura responsabilitatea ca si politicul, pentru ca politicul poate sa vina sa zica: 'Hai sa facem o porcarie impreuna!' Dar ce, tu nu poti sa spui NU? Calitatea liniei de comanda in MAI intotdeauna a fost problematica", a subliniat fostul consilier prezidential pe probleme de securitate nationala Iulian Fota, intr-un interviu acordat Ziare.com.

Reforma de cadre in MAI, facuta de un fost sef la UTC pe vremea lui Ceausescu

In acest context, premierul Viorica Dancila a semnat luni mai mult decizii, printre care si numirea lui Pelmus Pandelea in functia de secretar general la Ministerul de Interne.

"Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, dl Pelmus Pandelea i se aplica mobilitatea din functia publica de inspector guvernamental in cadrul SGG in functia publica de secretar general in cadrul MAI", se arata in decizia publicata in Monitorul Oficial.

"Personaj extrem de controversat, Pelmus a fost dintotdeauna considerat 'omul lui Zaharia' (gen. Toma Zaharia - n.red) . Si-a inceput cariera ca sef al Uniunii Tineretului Comunist la Ministerul de Interne", scria in 2007 despre Pandelea Pelmus cotidianul Romania Libera, preluat de Hotnews, in plin scandal la Ministerul de Interne.

Intr-adevar, conform CV-ului sau oficial, in perioada 1979-1990, Pandelea Pelmus (62 de ani) a fost comandant de subunitate, ofiter specialist, la Scoala militara de ofiteri activi si ofiter instructor la Directia de Cultura din Ministerul de Interne.

In perioada 1991-1995 a urmat cursurile Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" - Facultatea de Drept, iar din 2006 este doctor in Drept.

Dupa Revolutia din 1989, mai exact intre anii 1990-1999, a fost "ofiter instructor principal, sef birou si sef serviciu resurse umane in cadrul Directiei Generale de Logistica din Ministerul Administratiei si Internelor", conform CV-ului postat pe site-ul MAE.

Reamintim ca in acei ani (1993-1996) guvernarea PDSR (premier Nicolae Vacaroiu - n.red.) a decis sa permita unor apropiati din Politie, Justitie si din alte domenii sa ia credite preferentiale de la Bancorex, iar Pelmus Pandelea a fost unul dintre cei care au primit un astfel de credit preferential, conform Expres Magazin.

In perioada 2000-2005, a activat ca sef serviciu invatamant si apoi sef al Directiei Management Resurse Umane a M.A.I.

In perioada 2007-2008 a fost director de cabinet si, ulterior, director general adjunct la Directia Generala de Management Operational a Ministerului de Interne.

In perioada 4 septembrie 2008 - 9 ianuarie 2009 a fost secretar general al Ministerului Administratiei si Internelor, se mai arata in CV-ul sau oficial.

In 2008, unul dintre sindicatele politistilor reclama faptul ca pentru Pelmus Pandelea era organizat un simulacru de concurs, neanuntat public, pentru a-l ajuta sa ocupe functia de secretar general in minister. El fusese dat afara de Vasile Blaga si dupa o pauza de doi ani fusese "reactivat 'temporar' ca secretar general la MIRA, la data de 4 septembrie 2008, prin decizia premierului Tariceanu, la propunerea ministrului Cristian David", relatau jurnalistii de la Observator.

Conform CV-ului, din martie 2011 pana in noiembrie 2012, a fost "consilier in management si marketing la G4S, Agressis Alpha Sistem, Balkan Cash Solutions, iar in perioada aprilie - mai 2013 a fost expert principal pentru I.N.S".

La data de 8 mai 2013, Pandelea Pelmus a fost numit secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe, conform CV-ului de pe site-ul MAE. In acel moment ministru de Externe era Titus Corlatean (PSD).

Insa decizia de trecere de la MAE la functia de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului a fost semnata in data de 22 iulie 2016 de fostul premier tehnocrat Dacian Ciolos.

Potrivit declaratiei de avere completate in data de 7 iulie 2019, Pandelea Pelmus a castigat in 2018 de la SGG un venit anual de 56.316 lei, dar a primit si o pensie de 141.636 de lei de la Casa de Pensii a Ministerului Afacerilor Interne.

Garda noua de la Ministerul de Interne

In acest moment, ministru interimar de Interne este Mihai Fifor (PSD), absolvent al Facultatii de Litere si Istorie a Universitatii din Craiova si licentiat in filosofie.

Fifor a anuntat luni ca a decis sa il inlocuiasca pe seful Jandarmeriei, controversatul Catalin Sindile, care a rezistat in functie inca un an dupa reprimarea mitingului din 10 august, cu "Constantin Florea, un apropiat al Olgutei Vasilescu si al lui Mihai Fifor", sef al Jandarmeriei in Dolj, relateaza B1 TV.

De asemenea, premierul Viorica Dancila a decis, luni seara, sa il schimbe din functia de secretar de stat din MAI pe Gheorghe Nucu Marin. Conform deciziei publicate in Monitorul Oficial, in locul lui a fost numit Chirila Dumitru Daniel, cadru activ in MAI din 2011 si fost sef al DCCO.

