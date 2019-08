Cu capul prin zid: Boris şi Brexit-ul

"Sunt de găsit pe întreaga durată a verii" a scris Michel Barnier, negociatorul UE pentru Brexit, într-un email adresat tuturor guvernelor din ţările membre, la o zi după învestirea în funcţie a premierului britanic Boris Johnson. Barnier a adresat o invitaţie la discuţii şi noului guvern de la Londra, dar încă nu s-a întâlnit cu niciun membru al cabinetului instalat de curând pe Downing Street numărul 10.

Din capul locului, Barnier a exclus, însă, posibilitatea renegocierii acordului de ieşire a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din UE, un document ce conţine aproape 600 de pagini. Barnier a subliniat: "Trebuie să rămânem acum calmi şi solidari." Diplomatul francez a respins indignat drept "inacceptabilă" solicitarea lui Boris Johnson de renunţare la clauza "backstop" privind Irlanda de Nord. Prin această clauză se urmăreşte împiedicarea apariţiei unei graniţe veritabile, cu controale vamale, între Republica Irlanda şi Irlanda de Nord, care după Brexit devine şi graniţă externă a UE. Backstop ar urma să fie valabil până când cele două părţi găsesc o soluţie mai bună.

Londra: Brexit-ul va avea loc oricum pe 31 octombrie

Singurul oaspete de la Londra rătăcit la Bruxelles, de la schimbarea de guvern din iulie, a fost funcţionarul britanic David Frost. El este însărcinatul personal pentru Brexit al premierului britanic. Frost a declarat în faţa Comisiei Europene şi a diplomaţilor UE că vine cu următorul mesaj: Marea Britanie va ieşi în orice caz din UE la 31 octombrie, cu sau fără acord de Brexit. De asemenea, el a afirmat că o precondiţie pentru noi discuţii cu UE este înlăturarea "backstop-ului nedemocratic".

Această solicitare a fost vehement respinsă atât de UE, cât şi de premierul irlandez Leo Varadkar. Diplomaţi UE care au stat de vorbă cu David Frost au declarat că mesagerul de la Londra nu a putut prezenta o alternativă concretă la backstop. El nu a menţionat nici chestiunile concrete despre care premierul Johnson vrea să discute într-o nouă rundă de negocieri. Înainte de a fi desemnat premier, Boris Johnson a declarat în cadrul unor interviuri că doreşte menţinerea pasajelor bune din acordul de Brexit şi modificarea celorlalte. "Putem zbura pe lună, deci putem organiza cumva şi această graniţă cu Irlanda", a declarat el.

Londra: UE nu este interesată de discuţii

Din perspectiva UE, Boris Johnson pare astfel să se îndrepte spre un Brexit fără acord, fără termene de tranziţie, fără plata contribuţiilor restante cerută de UE şi fără idei privind relaţiile viitoare. Deşi prermierul de la Londra a declarat că Brexit-ul "dur" nu este obiectivul său, dar dacă nu se va putea altfel, el va scoate ţara din Uniune şi fără acord. Miniştrii din cabinetul britanic se întrec, până una-alta, în a arunca vina pentru situaţia actuală în ograda UE. Michel Gove, ministru pentru pregătirea Brexit-ului, a declarat de exemplu pentru BBC: "Avem nevoie de o nouă rundă de negocieri. Suntem gata să ne lămurim cu UE. Dar pentru moment UE nu este deloc interesată de discuţii. Spune pur şi simplu nu. Este greşit şi este trist - şi nu este în interesul Europei". Michel Barnier, negociatorul UE, a dat asigurări că nici UE nu vrea un Brexit dur. Dar acordul de Brexit a fost respins de trei ori de Parlamentul de la Londra.

Moţiune de cenzură împotriva lui Boris Johnson?

Dat fiind că guvernul lui Boris Johnson se îndreaptă spre un Brexit fără acord, în ciuda avertismentelor unor asociaţii din economie şi a "Bank of England", adversarii unui Brexit dur vor să folosească parlamentul dezbinat pentru a-l opri, totuşi, pe premier. Coaliţia de guvernământ, formată din conservatori şi formaţiunea DUP din Irlanda de Nord, are între timp o majoritate de numai un mandat în plus.

În prima săptămână de dezbateri, la început de septembrie, când se sfârşeşte vacanţa parlamentară, opoziţia laburistă ar putea prezenta o moţiune de cenzură împotriva premierului Johnson. Dacă acesta nu va trece votul de încredere, opoziţia ar avea termen 14 zile pentru a organiza o nouă majoritate parlamentară. Dacă nu va reuşi asta, premierul ar trebui să programeze alegeri anticipate, cel devreme în termen de 25 de zile.

Nu este clar dacă Boris Johnson va putea fi constrâns, în acea fază, să demisioneze. Legea electorală din anul 2011 este vag formulată la acest capitol, iar un astfel de precedent nu există. Premierul ar putea programa alegerile anticipate şi în luna noiembrie, şi să aplice cu toate acestea Brexit-ul pe 31 octombrie.