Criza energetică din Moldova ia amploare

Comisia pentru Situații Excepționale din Republica Moldova a anunțat stare de alertă în sectorul energetic din cauza micșorării livrărilor de gaze de către concernul rus Gazprom. Această modificare vine, pe de o parte, din cauza că vechiul contract cu rușii a expirat în luna septembrie iar, pe de altă parte, este un efect al crizei energetice pe plan european și al creșterii prețului la gaze la burse.

Negocierile cu Gazprom bat pasul pe loc iar autoritățile de la Chișinău au propus ca, până la semnarea noului contract, să fie autorizată folosirea rezervelor de păcură pentru a compensa deficitul de gaze. Guvernul de la Chișinău a declarat că a prelungit pentru o lună vechiul contract și că duce negocieri cu Moscova.

Prețul la gaze – șantaj sau jocuri geopolitice

Problemele în sistemul energetic al Republicii Moldova au început în septembrie, după ce s-a aflat că la 1 octombrie va expira vechiul contract semnat cu Gazprom în 2007. Atunci, autoritățile au pasat responsabilitatea înspre negocierile directe dintre compania Moldovagaz și Gazprom. La scurt timp s-a ajuns la o înțelegere pentru a prelungi contractul până la finele lui octombrie, dar rușii au mărit prețul gazului de la 550 dolari americani pentru o mie de metri cubi la 790. Este de cinci ori mai mult decât media plătită anul trecut de Chișinău pentru gaze. Totodată, Gazprom a anunțat că va reduce livrările iar actualmente Republica Moldova primește doar 67% din necesarul de gaze naturale.

Eugen Carpov, director al Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), este de părere că totul va depinde de înțelegerile dintre Gazprom și Moldovagaz.

Eugen Carpov, directorul ANRE

„Există un contract care a fost semnat în 2006. Acesta a fost prelungit de mai multe ori iar practica era de prelungire pe un an de zile calendaristic. 2021 a fost o excepție, atunci când Moldovagaz a semnat un contract de la 1 ianuarie doar pe 9 luni. Argumentul de bază din partea partenerilor ruși a fost că trebuie utilizată noțiunea „an gazier”, care începe în industria petrolului și gazelor la 1 octombrie. Logica atunci era că de la 1 octombrie va exista un nou contract, cu noi condiții. Acum am văzut că Federația Rusă a schimbat politica în raport cu Republica Moldova iar contractul a fost prelungit doar pentru o lună și a fost aplicată formula prețului în funcție de bursa internațională. Este o formulă care defavorizează evident Republica Moldova și consumatorii finali. Urmează să fie purtate discuții la nivelul atât al celor două companii, dar, din câte am văzut, și cu participarea reprezentanților din guvern, care este acționar în compania Moldovagaz și are anumite responsabilități pe domeniul aprovizionării statului cu gaze naturale”, a declarat pentru DW Eugen Carpov.

Moscova joacă dur nu doar la nivel european în privința noilor contracte și prețului la gaze, dar și cu Republica Moldova iar autoritățile de la Chișinău par a fi depășite de situația creată. Cu toate că Gazprom nu a anunțat deocamdată care ar fi prețul pentru Chișinău, acesta cu siguranță va crește și va lovi puternic în economia țării.

Adrian Lupușor, directorul executiv al centrului analitic independent „Expert-Grup”

„Trebuie să înțelegem că prețurile la gaz depind de cotațiile la bursele internaționale și noi cunoaștem care este situația la prețurile spot. Astfel, vedem acele maxime istorice la gazele naturale și la alte resurse energetice. Republica Moldova, fiind un importator net de gaze naturale, evident că nu poate să nu fie afectată de acest fenomen. Respectiv eu nu văd cum am putea evita majorarea tarifelor la gazele naturale. Întrebarea ține de timp. Deci când vor fi operate aceste majorări. Este clar că întreaga economie trebuie să se pregătească de un val de majorări ale acestor tarife. Evident că tarifele urmează să fie aprobate de către ANRE, conform anumitor metodologii de calcul care sunt în vigoare. Cât de mult se va scumpi gazul? Depinde de doi factori majori. Unul este legat de evoluția prețului la burse și al doilea care vor fi condițiile contractului cu Gazprom. Vom merge pe aceeași formulă sau vom găsi alta. Situația este foarte incertă și eu cred că până la finele acestei luni noi vom avea un rezultat”, a menționat pentru DW Adrian Lupușor, directorul executiv al centrului analitic independent „Expert-Grup”.

Fără gaz și în beznă?

Scăderea volumului de aprovizionare cu gaze naturale a Republicii Moldova afectat și livrările de energie electrică. Actualmente, Chișinăul procură energie doar de la un singur furnizor – Centrala termoelectrică de la Cuciurgan din Transnistria, care la rândul său produce energie din gaze. Centrala, care consumă anual circa un miliard de metri cubi de gaz din Rusia, nu achită pentru aceste gaze iar datoria este acumulată de Chișinău și este de aproape 8 miliarde de dolari.

Sergiu Tofilat, expert în domeniul energetic, consideră că Moscova nu o să admită situația în care să lase regiunea transnistreană fără gaz, deoarece producerea energiei electrice din gaz aduce venit care finanțează regimul separatist.

Sergiu Tofilat, expert în energie din Republica Moldova

„Noi avem contract cu centrala din Cuciurgan până în 31 martie 2022. Prețul agreat la licitație este de 53,5 per megawatt. Eu nu sunt sigur că acolo este prevedere de revizuire a prețului. Deocamdată avem acest preț. Noi aici însă putem merge în zona speculațiilor și să încercăm să estimăm ce riscuri sunt. Din informația apărută în spațiul public, pe de o parte Gazprom a limitat cantitatea de gaz pe care o livrează spre Moldova, iar, pe de altă parte, centrala din stânga Nistrului a făcut rezerve de cărbune și ne-a preîntâmpinat că va limita livrările de energie. Adică, noi de fapt vedem o acțiune coordonată între concernul rus Gazprom și compania fiică a altui concern rus RAO EĂS, care controlează centrala de la Cuciurgan. Ce se poate întâmpla? Posibil, centrala din Transnistria la un moment dat o să spună că noi nu avem gaz, cărbunele este scump și noi nu putem furniza energie”, susține expertul.

Alternative energetice

Securitatea energetică a Republicii Moldova a fost ignorată timp de mai mulți ani de autoritățile de la Chișinău iar țara a devenit dependentă de energia livrată de la Moscova și nu are actualmente alternativă. În domeniul livrării gazelor o sursă este gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău, dar care acoperă doar o parte din necesități și, potrivit experților, nu va influența prețul la gaze. Totodată, Chișinăul procură actualmente doar energie din Transnistria și nu are linii de interconectare cu România și cu UE.

„Acest gazoduct asigură transportarea și este un pas foarte important în direcția diversificării căilor de transport al gazelor naturale. Aceasta cu siguranță contribuie la fortificarea securității energetice a țării. Problema de astăzi ține nu de transport, ci de gazul în sine. Gazul s-a scumpit la toate bursele internaționale și prezența acestui gazoduct, din păcate, nu poate soluționa problema nivelului prețului”, a comentat Adrian Lupușor.

La rândul său, Sergiu Tofilat a precizat: „Riscul ca noi să rămânem fără gaz nu este. Nu o să ne dea Gazprom, o să luăm din Europa, Ucraina sau România. Totul depinde de preț. Acum, dacă noi punem problema stopării livrării gazului în Transnistria, centrala se va opri sau va funcționa la limită iar noi trebuie să găsim o altă sursă de unde să procurăm energie. De unde am putea noi procura energia? Fizic e nevoie de conectarea suplimentară a unor linii cu Ucraina și România. Trebuie să reconectăm rețelele electrice în așa fel încât să procurăm energie electrică din alte surse, ocolind Transnistria. Pentru aceasta trebuie să ai voință și bani. Nu este nimic complicat”.

Guvernarea de la Chișinău trebuie în aceste zile să demonstreze că are capacitate de a negocia atât cu Federația Rusă, cât și să găsească surse pentru a diminua efectele majorării de prețuri. Pe termen lung însă, este nevoie de o viziune largă pentru domeniul securității energetice și diversificării surselor, astfel ca pe viitor să fie evitate asemenea crize.