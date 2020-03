Criza coronavirus - o lovitură pentru economie

Pentru Jan, săptămâna a început rău. Șeful său l-a sunat luni dimineață și i-a spus cu voce gravă că trebuie să îl concedieze. Bărbatul de 31 de ani lucrează pentru un startup din Berlin, care creează site-uri pentru hoteluri. De obicei, angajații lucrau la aproximativ 1.000 de comenzi din toată Europa în același timp. Săptămâna trecută, numărul comenzilor a fost de numai 60.

Șeful lui Jan a trebuit să concedieze 20 de angajați și, astfel, jumătate din forța sa de muncă. Pentru ceilalți angajați a solicitat munca de scurtă durată. Programul de lucru este redus parțial sau chiar la zero, iar o parte din pierderile salariale sunt preluate de stat. Pierderile financiare sunt, pur și simplu, prea mari pentru a menține toți angajații, spune patronul.

750 de miliarde de euro pentru economie

Plata veniturilor pentru programul redus de lucru este doar una dintre numeroasele măsuri la care guvernul federal apelează pentru a menține cât mai multe companii și locuri de muncă în criza coronavirus.

Luni, cabinetul federal a lansat cel mai mare pachet de salvare economică din istoria Germaniei. Aflată în izolare la domiciliu, după ce a intrat în contact cu un medic infectat, cancelara Angela Merkel a prezidat ședința prin telefon.

Statul german alocă 750 de miliarde de euro pentru salvarea economiei de la colaps. Suma este de două ori mai mare decât cea prevăzută în bugetul federal pentru anul acesta.

Sfârșitul principiului "zero negru"

La 13 martie, ministrul federal de Finanțe, social-democratul Olaf Scholz, avertiza că statul este nevoit să folosească "bazooka" în lupta cu coronavirusul. Acest lucru înseamnă cu precădere renunțarea la politica "Schwarze Null" (zero negru), care asigură Germaniei un buget echilibrat, fără contractarea de noi împrumuturi.

Acest principiu, tot mai criticat în ultima vreme de specialiști, care au cerut executivului să își asume noi datorii și să sporească investițiile în infrastructura țării, a fost abandonat. Statul are în vedere o suplimentare de buget de 156 de miliarde de euro.

Pachetul de salvare economică în detaliu

Bundestag-ul (camera inferioară a Parlamentului german) urmează să aprobe pachetul de măsuri economice al guvernului la sfârșitul acestei săptămâni. În prezent, Germania are un nivel al datoriei de numai 60 de procente din produsul intern brut și o rezervă financiară bună, "ceea ce ne permite să acționăm în mod decisiv", a declarat Olaf Scholz.

De asemenea, urmează să fie aprobat un fond de stabilizare a economiei, de 400 de miliarde de euro, care va fi folosit pentru preluarea unor participaţii în companiile afectate de criză. În plus, este activat un program de împrumut prin intermediul bancii germane de stat KfW pentru a acorda credite firmelor care se confruntă cu dificultăţi. Pentru aceasta sunt prevăzute alte 100 de miliarde de euro.

Dacă este nevoie, companiile mari precum Lufthansa pot fi salvate inclusiv prin naționalizare. Guvernul federal intenționează să le ofere garanții în valoare de miliarde și să preia creanțele, urmând ca după terminarea crizei acestea să fie reprivatizate. De asemenea, companiile din Germania pot întârzia plata impozitelor.

Ministrul federal al Economiei, conservatorul Peter Altmaier, a anunțat că Germania trebuie să prevină preluarea unor companii. "Spun asta în direcția fondurilor de tip hedge, care deja se bucură să preia o compania sau alta la prețuri bune. Suntem hotărâți să ne protejăm economia", a spus Altmaier.

Sprijin pentru companiile mari și nu numai

Sub umbrela protectoare a fondului de stabilizare pot intra companiile care au un bilanț anual total de peste 43 de milioane de euro, venituri din vânzări de peste 50 de milioane de euro și peste 249 de angajați pe an. "Companiile sănătoase cu multe locuri de muncă trebuie să treacă prin această perioadă dificilă", a spus ministrul federal al Finanțelor, Olaf Scholz.

Există un fond de ajutor separat pentru companiile mai mici, care va fi dotat cu 50 de miliarde de euro. El este destinat artiștilor, șoferilor de taxi, librarilor, fotografilor etc. Cine are până la cinci angajați primește suma de 9.000 de euro pentru trei luni, de pildă pentru a plăti chiria sau alte datorii. Oricine are până la 15 angajați va primi 15.000 de euro timp de trei luni. "Pentru ca băncile sau proprietarii să fie siguri că nu vor lipsi banii", a spus ministrul Altmaier.

Economia scade cu 5 la sută

Institutul de Cercetare Economică (Ifo) cu sediul la München a salutat planurile guvernului. "Este un pachet bun", a afirmat directorul Ifo, Clemens Fuest, într-un interviu pentru DW. El a atras însă atenția că măsurile nu sunt suficiente pentru a acoperi pagubele produse de criză. "Problema este că înghețăm economia, iar producția este redusă. Banii publici nu pot îndrepta această situație", a spus expertul.

Ifo a elaborat mai multe scenarii privind urmările crizei coronavirus asupra economiei germane. "Dacă se iese din această sistare a activității relativ rapid, scăderea economică va fi probabil între cinci și șase la sută din produsul intern brut", a spus Fuest, confirmând astfel calculele guvernului federal. Potrivit oficialilor, statul va colecta în perioada următoare mai puține taxe (35 de miliarde de euro).

Însă Fuest avertizează că ar putea fi și mai rău. Cu o economie oprită timp de trei luni și o revenire ulterioară la nivelul normal de-a lungul a câtorva luni, scăderea ar putea fi chiar de 20 la sută.

Unii angajatori ar putea crește prestațiile de muncă pe timp scurt în cadrul contractelor colective sau le-ar putea oferi angajaților fără activitate oportunitatea de a câștiga bani în plus.

Potrivit ministrului federal al Economiei Peter Altmaier există suficientă muncă de făcut pe termen scurt, de exemplu în domeniul agricol, la recoltare, sau în companii care au nevoie de lucrători suplimentari. "Acest lucru va ajuta, de asemenea, la atenuarea consecințelor sociale ale crizei." De pildă, angajații lanțului de restaurante McDonalds lucrează în prezent la discounterul alimentar Aldi.

Cât despre Jan…

Ce face însă un webdesigner precum Jan? "Îmi este greu să îmi imaginez ce firme caută acum angajați", spune el neîncrezător. Tânărul aflat în preaviz de disponibilizare mai are timp până în iunie să găsească alternativă. Deocamdată îl consolează faptul că nu plătește o chirie foarte scumpă și că, în absența vieții sociale, nu mai iese nici în oraș.