Criza coronavirus: Berlinezii știu să fie uniți

Noah Adler a lucrat două zile și două nopți la pagina online Coronaport.net. Nu este specialist IT, ci elev în clasa a 11-a la un liceu din Berlin: "Am urmărit știrile și am înțeles că este nevoie de ajutor. Sprijin, solidaritate, ajutor reciproc. Toate acestea sunt importante acum la Berlin", spune adolescentul în vârstă de 15 ani. Pagina online pe care a creat-o oferă ajutor persoanelor care se descurcă mai greu acum, pe timp de criză.

Social media în adevăratul sens al cuvântului

"Oamenii care nu pot beneficia de ajutorul familiei sau al prietenilor, mai ales cei care fac parte din categoria de risc, sunt dependenți de sprijin din afară!", se menționează pe Coronaport.net. În timpul liber, Noah lucrează voluntar ca brancardier și salvamar. Pe pagina sa pot intra în contact cei care caută ajutor și cei care vor să-l ofere: "De exemplu, ajutor la cumpărături, la îngrijirea copiilor, la procurarea de dezinfectanți sau chiar muncă fizică. " Apelul președintelui federal Frank-Walter Steinmeier, "Să fim solidari!", l-a determinat pe Noah să se implice. "Da, îmi asum responsabilitatea. Pentru părinții mei, pentru bunicii mei, pentru cei vârstnici și vulnerabili."

Peste 800 de oameni dispuși să dea o mână de ajutor s-au înregistrat deja pe pagina elevului din Berlin. Sylvia Günther, de exemplu, din cartierul berlinez Friedrichshain-Kreuzberg, se oferă să meargă la cumpărături, să împartă ajutoare și chiar să plimbe căței.

Berlinul a devenit pustiu

Michelle poate ajuta, în mai multe cartiere, la cumpărături,la treburile casnice, la îngrijirea copiilor, a persoanelor aflate în dificultate sau chiar a animalelor de companie.

Liniștea dinaintea furtunii?

Tinerii sunt pregătiți să-și ajute părinții și bunicii. Solidaritatea a stat la baza inițiativei lui Noah. Voluntari sunt destui, însă, până acum, nimeni n-a apelat la ei. Probabil, bănuiește Noah, este din cauză că nu mulți din cei aflați în categoria vizată folosesc internetul."Oferta mea este, mai degrabă, profilactică. Dar va fi nevoie", spune el.

Berlinul va reuși și de data aceasta!

Orașul Berlin a reușit până acum să iasă din crize. A făcut-o în cel de-al Doilea Război Mondial, când metropola a fost distrusă aproape complet în urma bombardamentelor. Berlinezii sunt solidari și acum când inamicul nevăzut COVID-19 își face tot mai simțită prezența. Sar mai ales în ajutorul bătrânilor care nu mai au curajul să iasă din casă, cei amenințați de izolare. De la o zi la alta, restricțiile se înmulțesc și spaima crește.

Și asociația pentru copii și tineret "Arche" din Berlin a reacționat rapid. Deși șase centre Arche au fost închise, iar îngrijirea și hrana oferite acolo zilnic copiilor din familii nevoiașe nu mai sunt posibile, pastorul Bernd Siggelow, fondatorul asociației, vrea să ajute în continuare: "Livrăm la domiciliu, gratuit desigur, alimente cu termene de valabilitate mai lungi, dar și legume și fructe proaspete, pâine și produse de igienă."

Și organizația "Paritätischer Wohlfahrtsverband" și-a intensificat activitatea. "Mai ales în cele 70 de centre raionale se înmulțesc apelurile telefonice", povestește Kathrin Zauter, reprezentantă a organizației din capitala federală. Pentru cei care nu folosesc internetul a fost înființată o linie telefonică de urgență. Zauter le acordă un 10 cu felicitări locuitorilor Berlinului pentru solidaritatea de care dau dovadă: "Solidaritate înseamnă apropiere, grija pentru cel de lângă tine, pentru semenii tăi. Și funcționează! "

Dispuși să dea o mână de ajutor

Atât organizațiile caritabile cât și inițiativa Coronaport.net oferă formulare online pe care voluntarii le pot completa cu serviciile pe care ei le oferă și cu numărul de telefon la care pot fi contactați. Formularele sunt introduse pe sub uși, lăsate la intrarea în blocuri sau în supermarketuri. La Berlin sunt tot mai multe oferte de acest fel.