"Cred că noi am stimulat lehamitea oamenilor față de politică"

Nu ar trebui ca acum la locul unde are loc conferința de presă a cancelarei germane să se prezinte o persoană apăsată de griji și probleme, cu cearcăne adânci la ochi, la capătul puterilor? Nici vorbă, cancelara este Angela Merkel, care se prezintă într-o dispoziție de zile mari, într-un sacou roșu. Conferința de presă de vară, la care cancelara federală răspunde întrebărilor jurnaliștilor din capitala germană, a devenit o tradiție. Conferința durează de regulă 90 de minute, dar nici un an nu este precum celălalt, lucru știut și de Merkel.

Femeia care conduce guvernul german este jignită și admonestată aproape zilnic de președintele american Donald Trump. Iar în Europa, pe care Merkel ar vrea atât de mult să o vadă unită, există mai multe dezacorduri ca oricând. În Germania, de asemenea, partenerii de guvernare creștin-sociali aproape au provocat căderea executivului, din cauza politicii de azil. Dacă Merkel a fost cumva afectată de toate aceste probleme, atunci ea nu lasă deloc să se vadă acest lucru.

Politică socială, digitalizare, îngrijirea bolnavilor. Și desigur: azilul

Merkel se referă pe scurt la lucrurile pe care le consideră momentan importante: ar trebui luate măsuri de îmbunătățire în domenii ca politica socială, pensiile, îngrijrea bolnavilor și a celor în vârstă, digitalizarea. În curând ar urma să fie adoptată o strategie guvernamentală privind abordarea chestiunii inteligenței artificiale. Merkel a vorbit și despre cele două bugete adoptate în ultimele patru luni și de faptul că se continuă cu reducerea datoriilor de stat. "În 1990, 16,7% din bugetul de stat era folosit pentru plata datoriilor, acum cifra s-a redus la 5,5%." Cât despre refugiați: "În politica privind refugiații, oamenii așteaptă de la noi securitate și o direcție clară."

Angela Merkel și modul devenit celebru în care își ține mâinile

Nicio vorbă despre ministrul de interne Horst Seehofer, care a amenințat-o pe Merkel de curând cu demisia din cauza disputei privind politica de azil. Niciun cuvânt despre Trump, niciunul despre Putin sau despre autocratul turc Erdogan. Dar jurnaliștii nu uită de toți aceștia: Trump numește Europa și Germania dușmani? "Am luat act de aceste afirmații. Și încerc să prezint argumente contrare. Afirmațiile lui au desigur legătură și cu puterea noastră economică." Dar Trump nu respectă deloc cele convenite cu aliații? Merkel nu respinge această afirmație și adaugă: "Ordinea mondială cu care am fost cu toții obișnuiți pentru o lungă perioadă se află momentan sub mare presiune."

Merkel nu s-a gândit niciodată la retragere

Cât despre tensiunile interne? Despre disputa verbală serioasă dintre partidele de regulă înfrățite CDU și CSU pe tema respingerii la granițele Germaniei a refugiaților înregistrați deja în alte țări ale UE? Cum ar fi fost dacă acest al patrulea cabinet Merkel s-ar fi prăbușit la doar câteva săptămâni de la formarea lui? Merkel răspunde: "Cred că nu am făcut altceva prin aceste dispute decât să sporim lehamitea față de politică a oamenilor".

Ea a continuat: "Tonul discuțiilor a fost adesea prea dur, eu prefer să evit derapajele verbale." În fine, părțile au ajuns până la urmă la un acord și doar asta ar conta, în opinia cancelarei federale. Dar nu s-ar putea spune că CSU a încercat de fapt un puci? Merkel nu intră în speculații: "Am considerat mereu tema pe marginea căreia ne-am certat drept una fundamentală. Mai multe nu vreau să spun." S-a gândit vreodată la retragere? "Nu!"

"Pe mine nu mă deranjează nimic, cred că ne confruntăm cu toții cu provocări"

Rusia poartă un război hibrid

Pe plan extern: cum interpretează întâlnirea dintre Trump și Putin la Helsinki și întrebarea dacă Rusia s-a amestecat sau nu în campania electorală pentru prezidențialele americane? "Războiul hibrid este un mijloc de acțiune al Rusiei." A fost o declarație clară, nu vreo speculație.

Atât de directă a fost Merkel în ceea ce-l privește pe Vladimir Putin. Iar dacă președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, nu va face la vizita sa de săptămâna viitoare de la Washington progrese în conflictul comercial cu SUA, atunci UE va veni cu propriile contramăsuri, a declarat Merkel. Aceasta ar fi însă cea mai proastă variantă.

"Nimic nu mă afectează!"

În fine, cum se descurcă ea personal cu toate aceste probleme? Cât este de afectată? Jurnaliștii încearcă să afle de ani buni mai multe despre viața personală a cancelarei ajunse la 64 de ani. Nu este afectată de toate aceste dispute? "Nu mă afectează nimic personal, este vorba de provocări care ne vizează pe noi toți." Și adaugă: "Mă bucur acum de concediu, mai recuperez cu somnul."

Jurnaliștii prezenți insistă: nu a rănit-o cearta cu Horst Seehofer? Nu a schimbat-o? Nu, s-au găsit până la urmă compromisuri. "Iar compromisurile sunt niște construcții la finalul cărora avantajele sunt mai mari decât dezavantajele." Iar Merkel mai dă asigurări că nu plănuiește să renunțe la funcție înainte de finalul mandatului, așa cum se zvonește: "Este vorba până la urmă de o perioadă interesantă și tensionată". Asta cam așa e.