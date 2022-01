Covid: Când va scădea iarăşi numărul de infectări?

Noul an a debutat cu dublarea numărului de infectări cu coronavirus.

Directorul pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Hans Kluge, a declarat marţi că cele 53 de ţări care fac parte din aria sa de responsabilitate au înregistrat mai bine de 7 milioane de noi infectări cu COVID-19 în prima săptămână a anului. Aceste cifre reprezintă o creștere mai mult decât dublă în decurs de două săptămâni, a mai precizat Kluge.

Pe 10 ianuarie, 26 de ţări din Europa au raportat că mai bine de 1 la sută din populaţia lor s-a infectat cu coronavirus.

Proiecţii până în luna martie

Situaţia "împovărează sistemele de sănătate (...) în multe ţări unde Omicron s-a răspândit cu repeziciune şi ameninţă să devină tulpina predominantă în multe altele", a mai afirmat Kluge.

El a subliniat însă că vaccinurile asigură o bună protecţie împotriva îmbolnăvirilor grave şi decesului, inclusiv pentru tulpina Omicron. De asemenea, imunizarea a făcut ca mulţi oameni infectaţi să nu necesite spitalizare.

Citând rata de spitalizare din Danemarca, Kluge a explicat că, în săptămâna de Crăciun, au fost internaţi de şase ori mai mulţi pacienţi cu Covid nevaccinaţi decât vaccinaţi complet.

Recentele previziuni ale Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) par să-i dea dreptate lui Kluge. IHME este o organizaţie de cercetare a sănătăţii publice din subordinea University of Washington School of Medicine, la care şi OMS face referire.

Directorul IHME, Christopher Murray, avertizează că "spitalele au nevoie de sprijin."

La nivel mondial, cazurile zilnice de infectare cu coronavirus ar putea ajunge la 5 milioane, şi "chiar mai mult în luna ianuarie", spune Murray.

IHME recomandă testarea...

"Aşteptăm ca, până în luna martie, Omicron să infecteze 60% din populaţia lumii şi constatăm o ușoară creştere a deceselor la nivel global din pricina Omicron", a mai precizat el.

La nivel european, se estimează că mai bine de 50% din populaţie se va infecta cu Omicron în următoarele 6-8 săptămâni.

Unii constată o împuţinare a cazurilor

Directorul Oficiului pentru Sănătate Publică din Londra, Kevin Fenton, a declarat postului Sky News din Regatul Unit că rata de infecţie din capitala britanică pare să fi ajuns la apogeu în perioada revelionului, potrivit datelor Oficiului Naţional pentru Statistică (ONS) din Regatul Unit.

Dar datele ONS care constată scăderea testelor rapide pozitive se referă doar la capitala Londra. În alte părţi ale Regatului Unit, datele ONS arată în continuare o creştere a incidenţei. Potrivit lui Fenton, numărul infectărilor rămâne "foarte, foarte ridicat", unul din 10 londonezi fiind infectat. "Nu am ieşit încă din această fază critică a pandemiei, deşi se pare că am depăşit apogeul."

Responsabilul a adăugat că spitalele din Londra sunt aglomerate, în special din pricina pacienţilor nevaccinaţi sau cu vacinare incompletă.

Purtarea măştii...

"Vârf îngheţat" sau val pandemic?

În SUA, responsabili ai Centrului pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC) au declarat că văd potenţial pentru o rapidă scădere a infectărilor cu Omicron, dar au subliniat că fac această afirmaţie cu prudenţă.

Într-o conferinţă de presă, directoarea CDC, Rochelle Walensky, a declarat pe 7 ianuarie că răspândirea Omicron în Africa de Sud, unde tulpina a fost descoperită pentru prima dată în noiembrie 2021, a avut mai degrabă caracter de "vârf îngheţat decât de val pandemic."

Walensky a declarat că s-a putut constata "o creştere precipitată" a numărului de infectări, urmată "de o descreştere precipitată." Dar situaţia din Africa de Sud este diferită de cea din SUA şi de aceea comparaţia este dificilă, a mai adăugat Walensky.

"Ei au avut o uriaşă proporţie din populaţie cu comorbidităţi. Noi avem o mai mare proporţie de vaccinaţi complet, inclusiv cu doza booster. De aceea există similitudini, dar şi deosebiri", a mai explicat responsabila.

IHME estimează că, la nivel mondial, numărul celor decedaţi cu COVID-19 va ajunge în luna mai la 6,4 milioane, chair dacă rata vaccinărilor va creşte. Dar aceasta este o estimare la nivel mondial, cu situaţii diferite de la o regiune la alta, de la o ţară la alta şi de la o comunitate la alta.

Şi vaccinarea.

Ce-i de făcut acum?

Omicron pare în multe cazuri să provoace forme uşoare de infectare, comparativ cu variantele anterioare. Aproximativ 90 la sută din infectări sunt asimptomatice, cu 50 la sută mai multe decât în cazul mutațiilor anterioare, afirmă Christopher Murray.

Aceasta înseamnă că este posibil să nu ştim niciodată că suntem sau am fost infectaţi. Dar în cazul persoanelor care nu sunt vaccinate sau care nu au fost infectate cu coronavirus până acum, riscul unei îmbolnăviri severe este mai mare, a adăugat Murray.

De aceea, el recomandă: purtaţi mască, vaccinaţi-vă, testaţi-vă.